За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 143 328 осіб, загалом - 3 264 715, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 817 211 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"143 328 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 27 липня 2021 року. Одну дозу отримали 86 952 людини, повністю імунізовані - 56 376 людей.

Протягом доби працювали: 829 мобільних бригад, 2666 пунктів щеплення; 360 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 264 715 людей, з них отримали одну дозу – 3 264 713 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 081 924 щеплення", - розповіли в МОЗ.





