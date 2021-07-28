УКР
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 143 328 осіб, загалом - 3 264 715, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 817 211 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"143 328 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 27 липня 2021 року. Одну дозу отримали 86 952 людини, повністю імунізовані - 56 376 людей.

Протягом доби працювали: 829 мобільних бригад, 2666 пунктів щеплення; 360 центрів вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 15 осіб, зафіксовано 717 нових випадків зараження, 459 осіб одужали

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 264 715 людей, з них отримали одну дозу – 3 264 713 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 081 924 щеплення", - розповіли в МОЗ.

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5425) статистика (2256) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+2
Это за сутки.
28.07.2021 09:06 Відповісти
+2
Пфайзер - це Комірнаті.
28.07.2021 10:07 Відповісти
+1
"В Украине завершил вакцинацию от коронавируса (получил две дозы) 1 817 211 человек."

Эта цифра - лучшее доказательство того, какие бездари сейчас правят Украиной! За семь месяцев привито около 5% граждан. Это тольный провал коммуникации с народом, это тотальный провал в закупке нормальной вакцины, которой можно доверять, и это красноречивое доказательство того что клоун не может быть нормальным президентом!
28.07.2021 09:18 Відповісти
28.07.2021 09:00 Відповісти
Это за сутки.
28.07.2021 09:06 Відповісти
подача текста тогда бо-бо.
но привезли сперва 250тыщ доз, а потом х.з. чего и когда и скока, так шо не за сутки я считаю. и да - кто верит статистике - бяка(©Путин(наверное он чет такое тоже говорил, в бункере то))
28.07.2021 09:13 Відповісти
Для медленно соображающих там ниже картинка есть. На ней понятнее отображено.
28.07.2021 11:57 Відповісти
підкажить, а де у цій таблиці Пфайзер...?
28.07.2021 09:16 Відповісти
Пфайзер - це Комірнаті.
28.07.2021 10:07 Відповісти
Щиро вдячний за відповідь... У суботу зроблю заштрик, подивимось що вколять та як воно буде....
28.07.2021 12:23 Відповісти
а то геть заплутався вже у тих перейменуваннях
28.07.2021 12:24 Відповісти
Я сьогодні зранку другу одержав. Поки що все норм. Мене слізно просив антиваксерний дописувач Странник Виртуальный, щоб саме я відписався про свій стан після вакцинації. Але десь він подівся. Як зустрінете його на Цензорі, передайте йому, що життя після вакцинації існує.
28.07.2021 13:15 Відповісти
"В Украине завершил вакцинацию от коронавируса (получил две дозы) 1 817 211 человек."

Эта цифра - лучшее доказательство того, какие бездари сейчас правят Украиной! За семь месяцев привито около 5% граждан. Это тольный провал коммуникации с народом, это тотальный провал в закупке нормальной вакцины, которой можно доверять, и это красноречивое доказательство того что клоун не может быть нормальным президентом!
28.07.2021 09:18 Відповісти
обезьяны
28.07.2021 12:02 Відповісти
 
 