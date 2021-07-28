1 021 13
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 143 328 осіб, загалом - 3 264 715, - МОЗ
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 817 211 осіб.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"143 328 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 27 липня 2021 року. Одну дозу отримали 86 952 людини, повністю імунізовані - 56 376 людей.
Протягом доби працювали: 829 мобільних бригад, 2666 пунктів щеплення; 360 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 264 715 людей, з них отримали одну дозу – 3 264 713 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 081 924 щеплення", - розповіли в МОЗ.
+2 Антип61
28.07.2021 09:06
+2 Антип61
28.07.2021 10:07
+1 Super Gut
28.07.2021 09:18
это чуть более миллиона, то есть чем один на миллион.
не позорились бы хотя б*)
но привезли сперва 250тыщ доз, а потом х.з. чего и когда и скока, так шо не за сутки я считаю. и да - кто верит статистике - бяка(©Путин(наверное он чет такое тоже говорил, в бункере то))
Эта цифра - лучшее доказательство того, какие бездари сейчас правят Украиной! За семь месяцев привито около 5% граждан. Это тольный провал коммуникации с народом, это тотальный провал в закупке нормальной вакцины, которой можно доверять, и это красноречивое доказательство того что клоун не может быть нормальным президентом!