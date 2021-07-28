УКР
"Об'єднані зусилля-2021": активна фаза навчань відбудеться практично на всіх полігонах ЗС України та в акваторії Чорного й Азовського морів. ФОТОрепортаж

У командуванні Об'єднаних сил Збройних Сил України триває черговий етап підготовки до стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля-2021", активна фаза яких відбудеться наприкінці вересня цього року практично на всіх полігонах ЗС України, а також в акваторії Чорного та Азовського морів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зі зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України у Facebook.

Наразі представники органів військового управління Збройних Сил та інших складових сил оборони відпрацьовують питання управління угрупованнями військ під час ведення операції сил оборони. Заходи відбуваються відповідно до Плану підготовки у 2021 навчальному році.

Обєднані зусилля-2021: активна фаза навчань відбудеться практично на всіх полігонах ЗС України та в акваторії Чорного й Азовського морів 01

Як зазначив командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, метою заходу є нарощування спроможностей Командування, спільна робота структурних підрозділів органів військового управління щодо виконання завдань за призначенням на пунктах управління.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міжнародні навчання Agile Spirit за участю українських морських піхотинців почалися в Грузії. ФОТОрепортаж

Обєднані зусилля-2021: активна фаза навчань відбудеться практично на всіх полігонах ЗС України та в акваторії Чорного й Азовського морів 02

"Після завершення навчань має бути досягнуто злагодженість дій Командування з органами військового управління ЗС України під час ведення операцій. Крім того, ми маємо продемонструвати набуті спроможності щодо організації планування операцій", - наголосив Наєв.

Нагадаємо, що навчання "Об’єднані зусилля – 2021" буде проведено з Командуванням Об’єднаних сил Збройних Сил України із залученням визначених органів військового управління, військових частини, сил і засобів Збройних Сил України, інших складових сил оборони держави.

Обєднані зусилля-2021: активна фаза навчань відбудеться практично на всіх полігонах ЗС України та в акваторії Чорного й Азовського морів 03

Також, очікується участь в "Об’єднаних зусиллях – 2021" іноземних представників та підрозділів від близько 15 країн-членів НАТО та партнерів. Військові маневри пройдуть у три етапи.

Обєднані зусилля-2021: активна фаза навчань відбудеться практично на всіх полігонах ЗС України та в акваторії Чорного й Азовського морів 04
Фото: Командування ОС ЗСУ

Обєднані зусилля-2021: активна фаза навчань відбудеться практично на всіх полігонах ЗС України та в акваторії Чорного й Азовського морів 05


