Новини
Допомога Україні в боротьбі з РФ є національним інтересом Польщі, - віцемаршалок Сейму Госевська

Віцемаршалок Сейму Малгожата Госевська вважає, що Польща має підтримувати Україну в її боротьбі з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

Госевська звернула увагу, що хоч війна йде за більш ніж тисячі кілометрів від Польщі, але вона може "просто наблизитися" до Польщі.

"Російська Федерація в цій сфері не має гальм, це держава, на жаль, налаштована на такі дії; шукає успіхів перед виборами, що наближаються", - підкреслила вона.

За її словами, Україна не може залишитися з цим сам на сам, а допомога їй - є національним інтересом Польщі.

Госевська заявила, що найбільш імовірною загрозою для Польщі з боку Росії є завершення газопроводу "Північний потік-2". Вона зазначила, що йдеться про енергетичну безпеку, і країни Центрально-Східної Європи "мають ділитися цією безпекою".

Крім того, вона додала, що Україна та інші держави регіону почуваються обдуреними через угоду США з Німеччиною у справі завершення будівництва "Північного потоку-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група депутатів Європарламенту засудила угоду між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"

Автор: 

Польща (9013) Північний потік (2482) Госевська Малгожата (9)
Топ коментарі
+4
Дякуємо браття 🇺🇦🤝🇵🇱!
28.07.2021 09:52 Відповісти
+2
Пани Госевська,как насчёт создания что-то вроде среднеевропейского оборонительного блока,раз старый сломался ?
28.07.2021 09:48 Відповісти
+2
Помощь Украине в борьбе с РФ является национальным интересом Польши, - вице-маршалок Сейма Госевская - Цензор.НЕТ 6691
28.07.2021 10:08 Відповісти
Дякуємо браття 🇺🇦🤝🇵🇱!
28.07.2021 09:52 Відповісти
Хватит хрюкать обо всем и ни о чем. Границы открыли для украинский туристов уже 16 стран.
Кроме Польши. Она откроет последней. Если откроет.
28.07.2021 09:56 Відповісти
ти русскій? до чого тут туристи?
28.07.2021 11:01 Відповісти
Виктор Хведорович, вы тупой, мы уже знаем. Речь о том, что все страны открыли границы для украинских граждан, а Польша нет. Но хрюкает "о поддержке" она громче всех.
28.07.2021 14:43 Відповісти
Польша могла бы многое, но местным бандитам типа зеленского, охметова, итд
Это не понравится, например просто упростить предоставление баковских услуг,
Всё бабло из говнопривата и говноощяда улетучилось бы
28.07.2021 10:28 Відповісти
Добрі слова.. подоба мені ся пані
28.07.2021 10:40 Відповісти
вот то ли дело кацапня крепостная - по Сириям да Донбассам кишками пораскинуть - там мотивация железная - мядаль..
28.07.2021 12:02 Відповісти
союзники у нарасии ???
это,kurwa,что-то новенькое..
28.07.2021 12:53 Відповісти
Поляки прекрасно понимают что если Украина проиграет то уйло возьмётся за поляков и убивать уже буду их .
28.07.2021 13:05 Відповісти
ага, против американцев))
28.07.2021 18:42 Відповісти
 
 