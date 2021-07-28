Допомога Україні в боротьбі з РФ є національним інтересом Польщі, - віцемаршалок Сейму Госевська

Віцемаршалок Сейму Малгожата Госевська вважає, що Польща має підтримувати Україну в її боротьбі з Росією.

Госевська звернула увагу, що хоч війна йде за більш ніж тисячі кілометрів від Польщі, але вона може "просто наблизитися" до Польщі.

"Російська Федерація в цій сфері не має гальм, це держава, на жаль, налаштована на такі дії; шукає успіхів перед виборами, що наближаються", - підкреслила вона.

За її словами, Україна не може залишитися з цим сам на сам, а допомога їй - є національним інтересом Польщі.

Госевська заявила, що найбільш імовірною загрозою для Польщі з боку Росії є завершення газопроводу "Північний потік-2". Вона зазначила, що йдеться про енергетичну безпеку, і країни Центрально-Східної Європи "мають ділитися цією безпекою".

Крім того, вона додала, що Україна та інші держави регіону почуваються обдуреними через угоду США з Німеччиною у справі завершення будівництва "Північного потоку-2".

