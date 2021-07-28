УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8978 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
5 947 51

Радник Єрмака про звільнення Хомчака: Поставлені завдання не виконувалися так ефективно, як розраховував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади Головнокомандувача Збройних сил України не тільки через його складні відносини з Міністерством оборони.

Про це 27 липня заявив "Фокусу" радник глави Офісу Президента (ОП) Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ.

"У випадку з заміною головнокомандувача, один з ключових мотивів — необхідність стовідсоткового взаєморозуміння між керівництвом Збройних Сил та Міністерства оборони. Але це далеко не ключовий і точно не єдиний мотив. Повинні бути посилення напряму з підготовки та реалізації держоборонзамовлення, модернізації армії, забезпечення військових — їх професійної та соціальної перспективи. Тобто ситуація комплексна, і її не варто зводити до якоїсь однієї особистісної причини", - сказав він.

Радник глави ОП назвав Хомчака патріотом і професіоналом, який "чітко розуміє потреби національної оборони і точно відповідав займаній посаді всі роки перебування на ній". При цьому він пов'язав звільнення Хомчака з дорученнями Зеленського.

Читайте також: Хомчак відзвітував про виконані завдання, - Генштаб

"Очевидно, що поставлені президентом завдання не виконувалися так ефективно, як Володимир Зеленський на це розраховує. Все, що стосується сфери оборони та сектору безпеки, повинно забезпечуватися на сто відсотків — це пріоритет президента. Тепер після комплексних кадрових змін чекаємо більш активної роботи і в армії, і в Міністерстві оборони, і в структурах сектору безпеки", - заявив Подоляк.

27 липня президент Володимир Зеленський відправив Руслана Хомчака у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього призначено Валерія Залужного. Сам Хомчак стане першим заступником секретаря РНБО замість Михайла Коваля.

Коментуючи перестановки, Володимир Зеленський зазначив, що сфера оборони має функціонувати без непорозумінь між керівниками.

Автор: 

Зеленський Володимир (25612) оборона (4913) звільнення (2733) Хомчак Руслан (246) Подоляк Михайло (305)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
У завхоза Елдака есть советник?
показати весь коментар
28.07.2021 09:47 Відповісти
+17
Там советник на советнике сидит и собственные воровайки организует,одна большая ОПГ. Вовочку так скаать презентуют.
показати весь коментар
28.07.2021 10:03 Відповісти
+14
есть ли советники у самого советника Подоляка ?
показати весь коментар
28.07.2021 09:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У завхоза Елдака есть советник?
показати весь коментар
28.07.2021 09:47 Відповісти
есть ли советники у самого советника Подоляка ?
показати весь коментар
28.07.2021 09:50 Відповісти
Там советник на советнике сидит и собственные воровайки организует,одна большая ОПГ. Вовочку так скаать презентуют.
показати весь коментар
28.07.2021 10:03 Відповісти
Головне питання ведення війни це наявність резервів, яких нам не вистачило під час оборони Дебальцево. Просто закінчились оперативні резерви біля лінії фронту і Генштаб не зміг вчасно перекинути додаткові військові підрозділи к Дебальцево і ми програли битву за Дебальцево! Головне завдання нового НачГенштабу щоб в нас завжди вистачало резервів, зброї, боєкомплекту та медичної допомоги для ведення війни з ворогом! А для цього потрібно ввести Воєнний стан і радикально збільшити граничну чисельність військовослужбовців ЗСУ до 400-600 тис. осіб, щоб під час наступу путіна не збирати депутатів, які розбіжаться по Мальдівам і заховаються як щури!
показати весь коментар
28.07.2021 18:49 Відповісти
тайный
показати весь коментар
28.07.2021 09:50 Відповісти
Вот так дела в 🤢🤡🎪💩клоунарии!!! Даже секретуту «скомороха» нужен советник ? « Спасибо» зебанутым 73% всех мастей
показати весь коментар
28.07.2021 09:58 Відповісти
Они же ранее были дважды кучманутыми. Именно тогда были заложены основы того обыдлевания, плоды которого мы пожиаем сейчас...
показати весь коментар
28.07.2021 10:07 Відповісти
у нас эффективного главнокомандующего нет!!
показати весь коментар
28.07.2021 09:48 Відповісти
А как рассчитывал Зеленский? У него после кокса набор случайных мыслей, если это можно назвать мыслью
показати весь коментар
28.07.2021 09:49 Відповісти
Советник Ермака об увольнении Хомчака\\\\\\\\\\

Баба Валя, уборщица кабинета Людендорфа

- Он окурки бросает окуренніми, у меня все губы как у бегемота докуривать.
Вероятно шо он английский чорт, вот и мой внук так же говорит, будущий, ему еще 4 месяца всего осталось до крика : Людендорф - швайн!
показати весь коментар
28.07.2021 09:49 Відповісти
а он вообще умеет "рассчитывать"?
показати весь коментар
28.07.2021 09:50 Відповісти
Советник Ермака об увольнении Хомчака: Поставленные задачи не исполнялись так эффективно, как рассчитывал Зеленский - Цензор.НЕТ 9835
показати весь коментар
28.07.2021 09:50 Відповісти
Яку битву виграв зєлєнський?
показати весь коментар
28.07.2021 09:55 Відповісти
Та которая по горлу.
показати весь коментар
28.07.2021 09:59 Відповісти
Великая битва с шаурмой, шашлычное сражение
показати весь коментар
28.07.2021 10:00 Відповісти
битву за квартал 95
Советник Ермака об увольнении Хомчака: Поставленные задачи не исполнялись так эффективно, как рассчитывал Зеленский - Цензор.НЕТ 5524
показати весь коментар
28.07.2021 10:03 Відповісти
Комплекс Наполеона.
показати весь коментар
28.07.2021 10:38 Відповісти
показати весь коментар
28.07.2021 17:06 Відповісти
Советник опЫ назвал хомчака патриотом и профессионалом! Глядишь, когда нибудь и хомчак, так же обильно, лизнет советнику опЫ!
показати весь коментар
28.07.2021 09:53 Відповісти
https://twitter.com/Magellan_Fernan @Magellan_Fernan

Розкажу як проходять оперативні наради в одному з міських управлінь поліції Донеччини.

Отже, співробітників налаштовують на можливе відрядження до ОРДЛО в кінці року для спільного несення служби з "наротной мяліциєй".
показати весь коментар
28.07.2021 09:54 Відповісти
Как же так получается , неэффективного Хомчака тут же осёл назначил заместителем секретаря СовБеза ?
показати весь коментар
28.07.2021 09:56 Відповісти
Советник Завхоза, вместо того, что бы сортировать карандаши и закупать тряпки для пыли решает судьбу Высшего руководства Армии.
показати весь коментар
28.07.2021 09:57 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3648720.html Річниця «всеосяжного перемир'я» ЗЕленої погані: більше 2 тисяч обстрілів і більше ніж 200 жертв

Одним із найбільших досягнень довгий час у своїх виступах і сам президент, і команда «Слуг народу» називали перемир'я у зоні проведення ООС, яке розпочалося 27 липня 2020 року.
Однак СММ ОБСЄ постійно фіксує обстріли та вибухи.
Так, у вересні 2020 року президент https://www.youtube.com/watch?v=wXGRzDQFX7g&t=1288s заявив : «Ви всі в принципі деталі знаєте. 42 дні була тиша».
Це - неправда.
Лише за перший місяць «перемир'я», ОБСЄ https://www.osce.org/files/2020-08-30-31%20Daily%20Report_UKR.pdf зафіксувала 830 порушень режиму тиші.
Станом на https://www.osce.org/files/2021-05-18%20Daily%20Report_UKR.pdf?itok=69435 18 травня 2021 СММ ОБСЄ зафіксувала щонайменше 28,5 тис. порушень режиму тиші від початку «перемир'я».
Советник Ермака об увольнении Хомчака: Поставленные задачи не исполнялись так эффективно, как рассчитывал Зеленский - Цензор.НЕТ 9386

27 липня 2020 року, на Донбасі набув чинності повний і всеосяжний (!) режим припинення вогню.
Його порушили в перші півгодини - було обстріляно позиції українських військових поблизу Водяного та Північного.
За рік так званого «перемир'я» на Донбасі, було зафіксовано 2 тисячі 186 обстрілів.
Загинули 53 українських військових, 147 зазнали поранень.

Тільки у цьому місяці в зоні ООС було 248 обстрілів.
5 військових загинули, 36 були поранені.
Останнє загострення трапилося буквально вчора.
Сьогодні можна констатувати - перемир'я на Донбасі не було й не має.
Хочу підкреслити, що більшість наших втрат є наслідком домовленостей ТКГ про додаткові заходи для посилення режиму припинення вогню від липня 2020.
Наприклад, візьмемо останній випадок з ураження КСП батальйона. Це сталося внаслідок того, що бойовики продовжують використовувати БПЛА, що постійно знаходяться над нашими позиціями на великій висоті та корегують вогонь, що ведеться за 7-12 кілометрів від наших позицій.
Фактично, окупаційні сили розстрілюють нас з відстані, попри те, що Україна продовжує виконувати ці ганебні додаткові умови.
Результат - це зростання невідворотних втрат.
Відомо, що нещодавно Росія перекинула на Донбас додаткові підрозділи снайперів.
Втім, Банкова спокійно спостерігає за цим, ігноруючи необхідність розгортання контр-снайперських груп та засобів придушення снайперського вогню.
Наслідки ворожих обстрілів не дозволяють казати про перемир'я та якійсь позитивний ефект від нього.
Не можна підміняти папірець про перемир'я реальною відсутністю режиму припинення вогню.
Офіс загнав себе в глухий кут.
І.Фріз
показати весь коментар
28.07.2021 10:00 Відповісти
Советник Ермака об увольнении Хомчака: Поставленные задачи не исполнялись так эффективно, как рассчитывал Зеленский - Цензор.НЕТ 4601
показати весь коментар
28.07.2021 10:00 Відповісти
Советник Ермака об увольнении Хомчака: Поставленные задачи не исполнялись так эффективно, как рассчитывал Зеленский - Цензор.НЕТ 2965
показати весь коментар
28.07.2021 10:00 Відповісти
не та фотка - перед Трампом как эта сущность сидела - как будто про инопланетян рассказали ей.
блин, Альф, убери 7-ю лапи с монитора то
показати весь коментар
28.07.2021 10:21 Відповісти
Та достали уже если честно с этими рокировками. Что не новость, - уволил, заменил, сменил пост .... И самое главное как правило проросийские чунуши начинают работать. Или бывшие коррупционеры. Я уже начинаю с некоторыми тут соглашается, что клоун работает на эрефию.
показати весь коментар
28.07.2021 10:03 Відповісти
Хохохо, то есть то шо клоун ездил кучу раз кривляться перед пьяными быдлосами на рашке, то его гебня не подвесила на крючок?
нет, не подвесила, шанс 0.111%
а вы тока щас подумал шо - а вдруг наша Зеля - не наша?
показати весь коментар
28.07.2021 10:19 Відповісти
Все, что касается сферы обороны и сектора безопасности, должно обеспечиваться на сто процентов - это приоритет президента. -Впаривает агент ФСБ Козырь о четыреждыуклонисте, буратине Коломойского, гражданина Израиля, военного союзника Путина.
показати весь коментар
28.07.2021 10:06 Відповісти
через це його перевели в РНБО
показати весь коментар
28.07.2021 10:06 Відповісти
Советник Ермака об увольнении Хомчака: Поставленные задачи не исполнялись так эффективно, как рассчитывал Зеленский - Цензор.НЕТ 8004
показати весь коментар
28.07.2021 10:07 Відповісти
хомчак провалил парад-алле... на каблуках ???
какие ж еще ошибки в работе главнокомандующего ВСУ могут быть от артиста-преЗЕдента??
показати весь коментар
28.07.2021 10:10 Відповісти
Совун Хомчака... а вы бы не хотел с Шапошником побазарить? щас туалетную бумагу поднесу, но вот почему не хоти.те?(затыкает нос носовым платком)

Советник главы ОП назвал Хомчака патриотом и профессионалом, который "четко понимает потребности национальной обороны и точно соответствовал занимаемой должности все годы пребывания на ней". При этом он связал увольнение Хомчака с поручениями Зеленского. Источник: https://censor.net/ru/n3279531

идите на Путина, проФФеси.аналы - без табу
показати весь коментар
28.07.2021 10:13 Відповісти
Не так швидко відступав ?
показати весь коментар
28.07.2021 10:17 Відповісти
та мы уже знаем . синергии не было
показати весь коментар
28.07.2021 10:22 Відповісти
Советник завхоза оп - это конечно авторитет. Хотя советы уборщицы оп - бабы Вали были бы более авторитетней.
показати весь коментар
28.07.2021 10:23 Відповісти
Так членограй его в снбо пристроил, клован хитрыц, купил рейтинг и стебётся с лохов
показати весь коментар
28.07.2021 10:25 Відповісти
Какие могут быть задачи у командующего ВСУ есьи клован приказал прекратить сопротивление? Просто ватник и саботажник таран более подходит кацапской агентуре в ОП.
показати весь коментар
28.07.2021 10:34 Відповісти
Видно Хомчак не так ефективно ровалював Армію, як Б/Таран- не виправдав надій презервадента
показати весь коментар
28.07.2021 10:35 Відповісти
Паркетные генералы не смогли даже эффективно отступать, как этого хотел Зе, щас он перетасует своих совков, спешить некуда.
показати весь коментар
28.07.2021 10:37 Відповісти
Радник Єрмака про звільнення Хомчака: Поставлені завдання не виконувалися так ефективно, як розраховував Зеленський - Цензор.НЕТ 2967
показати весь коментар
28.07.2021 11:11 Відповісти
как бы этим офицерам еще чего не сделали. Театр абсурда шоу гоу он.
показати весь коментар
28.07.2021 11:40 Відповісти
Смыслил бы хоть что-нибудь ваш зеленский в упомянутых "задачах"! Как говорила моя покойная бабушка: він розбирається, як свиня в апельсинах. И почему-то непонимающих часто сравнивала с ТУРКАМИ! Почему??? Она уже не ответит, может, у кого-то есть версии?
показати весь коментар
28.07.2021 11:29 Відповісти
Хомчак хомячил больше нормы и мало приносил, т.е. - Советник Ермака об увольнении Хомчака: Поставленные задачи не исполнялись так эффективно, как рассчитывал Зеленский.
показати весь коментар
28.07.2021 11:37 Відповісти
Слишком медленно грабил армию?
показати весь коментар
28.07.2021 11:38 Відповісти
"...не эффективно..." - отвод войск, приказ о запрете огня (даже ответного), наказания за открытие огня, отсутствие повышения окладов, прекращение ведения разведки даже дронами... Куда уж эффективнее.
показати весь коментар
28.07.2021 11:40 Відповісти
Была задача обеспечить проход зеленых человечков на танках без опознавательных знаков до Киева в августе 2021. Хомчак не справился.
показати весь коментар
28.07.2021 12:28 Відповісти
"Поставлені завдання не виконувалися так ефективно, як розраховував Зеленський", це як - хлопці опираються обстрілами з мінометів та артсистем та відповідають автоматами та кулеметами, потрібно просто підняти руки?
показати весь коментар
28.07.2021 12:28 Відповісти
Теперь он эффективно будет работать в СНБО
показати весь коментар
28.07.2021 13:19 Відповісти
советуй как толчек чистить
показати весь коментар
28.07.2021 13:19 Відповісти
Гнила зеленява пісюнота!
Не давали тобі з Тараном навіть ті 3 копійки, що виділяли на бюджет ЗСУ розікрасти?
показати весь коментар
28.07.2021 13:56 Відповісти
 
 