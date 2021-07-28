Радник Єрмака про звільнення Хомчака: Поставлені завдання не виконувалися так ефективно, як розраховував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади Головнокомандувача Збройних сил України не тільки через його складні відносини з Міністерством оборони.

Про це 27 липня заявив "Фокусу" радник глави Офісу Президента (ОП) Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ.

"У випадку з заміною головнокомандувача, один з ключових мотивів — необхідність стовідсоткового взаєморозуміння між керівництвом Збройних Сил та Міністерства оборони. Але це далеко не ключовий і точно не єдиний мотив. Повинні бути посилення напряму з підготовки та реалізації держоборонзамовлення, модернізації армії, забезпечення військових — їх професійної та соціальної перспективи. Тобто ситуація комплексна, і її не варто зводити до якоїсь однієї особистісної причини", - сказав він.

Радник глави ОП назвав Хомчака патріотом і професіоналом, який "чітко розуміє потреби національної оборони і точно відповідав займаній посаді всі роки перебування на ній". При цьому він пов'язав звільнення Хомчака з дорученнями Зеленського.

"Очевидно, що поставлені президентом завдання не виконувалися так ефективно, як Володимир Зеленський на це розраховує. Все, що стосується сфери оборони та сектору безпеки, повинно забезпечуватися на сто відсотків — це пріоритет президента. Тепер після комплексних кадрових змін чекаємо більш активної роботи і в армії, і в Міністерстві оборони, і в структурах сектору безпеки", - заявив Подоляк.

27 липня президент Володимир Зеленський відправив Руслана Хомчака у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього призначено Валерія Залужного. Сам Хомчак стане першим заступником секретаря РНБО замість Михайла Коваля.

Коментуючи перестановки, Володимир Зеленський зазначив, що сфера оборони має функціонувати без непорозумінь між керівниками.