Радник Єрмака про звільнення Хомчака: Поставлені завдання не виконувалися так ефективно, як розраховував Зеленський
Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади Головнокомандувача Збройних сил України не тільки через його складні відносини з Міністерством оборони.
Про це 27 липня заявив "Фокусу" радник глави Офісу Президента (ОП) Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ.
"У випадку з заміною головнокомандувача, один з ключових мотивів — необхідність стовідсоткового взаєморозуміння між керівництвом Збройних Сил та Міністерства оборони. Але це далеко не ключовий і точно не єдиний мотив. Повинні бути посилення напряму з підготовки та реалізації держоборонзамовлення, модернізації армії, забезпечення військових — їх професійної та соціальної перспективи. Тобто ситуація комплексна, і її не варто зводити до якоїсь однієї особистісної причини", - сказав він.
Радник глави ОП назвав Хомчака патріотом і професіоналом, який "чітко розуміє потреби національної оборони і точно відповідав займаній посаді всі роки перебування на ній". При цьому він пов'язав звільнення Хомчака з дорученнями Зеленського.
"Очевидно, що поставлені президентом завдання не виконувалися так ефективно, як Володимир Зеленський на це розраховує. Все, що стосується сфери оборони та сектору безпеки, повинно забезпечуватися на сто відсотків — це пріоритет президента. Тепер після комплексних кадрових змін чекаємо більш активної роботи і в армії, і в Міністерстві оборони, і в структурах сектору безпеки", - заявив Подоляк.
27 липня президент Володимир Зеленський відправив Руслана Хомчака у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього призначено Валерія Залужного. Сам Хомчак стане першим заступником секретаря РНБО замість Михайла Коваля.
Коментуючи перестановки, Володимир Зеленський зазначив, що сфера оборони має функціонувати без непорозумінь між керівниками.
Розкажу як проходять оперативні наради в одному з міських управлінь поліції Донеччини.
Отже, співробітників налаштовують на можливе відрядження до ОРДЛО в кінці року для спільного несення служби з "наротной мяліциєй".
Одним із найбільших досягнень довгий час у своїх виступах і сам президент, і команда «Слуг народу» називали перемир'я у зоні проведення ООС, яке розпочалося 27 липня 2020 року.
Однак СММ ОБСЄ постійно фіксує обстріли та вибухи.
Так, у вересні 2020 року президент https://www.youtube.com/watch?v=wXGRzDQFX7g&t=1288s заявив : «Ви всі в принципі деталі знаєте. 42 дні була тиша».
Це - неправда.
Лише за перший місяць «перемир'я», ОБСЄ https://www.osce.org/files/2020-08-30-31%20Daily%20Report_UKR.pdf зафіксувала 830 порушень режиму тиші.
Станом на https://www.osce.org/files/2021-05-18%20Daily%20Report_UKR.pdf?itok=69435 18 травня 2021 СММ ОБСЄ зафіксувала щонайменше 28,5 тис. порушень режиму тиші від початку «перемир'я».
27 липня 2020 року, на Донбасі набув чинності повний і всеосяжний (!) режим припинення вогню.
Його порушили в перші півгодини - було обстріляно позиції українських військових поблизу Водяного та Північного.
За рік так званого «перемир'я» на Донбасі, було зафіксовано 2 тисячі 186 обстрілів.
Загинули 53 українських військових, 147 зазнали поранень.
Тільки у цьому місяці в зоні ООС було 248 обстрілів.
5 військових загинули, 36 були поранені.
Останнє загострення трапилося буквально вчора.
Сьогодні можна констатувати - перемир'я на Донбасі не було й не має.
Хочу підкреслити, що більшість наших втрат є наслідком домовленостей ТКГ про додаткові заходи для посилення режиму припинення вогню від липня 2020.
Наприклад, візьмемо останній випадок з ураження КСП батальйона. Це сталося внаслідок того, що бойовики продовжують використовувати БПЛА, що постійно знаходяться над нашими позиціями на великій висоті та корегують вогонь, що ведеться за 7-12 кілометрів від наших позицій.
Фактично, окупаційні сили розстрілюють нас з відстані, попри те, що Україна продовжує виконувати ці ганебні додаткові умови.
Результат - це зростання невідворотних втрат.
Відомо, що нещодавно Росія перекинула на Донбас додаткові підрозділи снайперів.
Втім, Банкова спокійно спостерігає за цим, ігноруючи необхідність розгортання контр-снайперських груп та засобів придушення снайперського вогню.
Наслідки ворожих обстрілів не дозволяють казати про перемир'я та якійсь позитивний ефект від нього.
Не можна підміняти папірець про перемир'я реальною відсутністю режиму припинення вогню.
Офіс загнав себе в глухий кут.
І.Фріз
