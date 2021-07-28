УКР
Відвезли на візку: потенційній суперниці Світоліної на Олімпіаді стало зле після першого сету. ФОТО

У чвертьфіналі тенісного турніру Олімпійських Ігор іспанка Паула Бадоса не зуміла завершити матч проти Маркети Вондроушової, їй стало зле після першого сету і тенісистка відмовилася від подальшої боротьби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ.

29-та ракетка світу через проблеми зі здоров'ям не змогла продовжити поєдинок проти Маркети Вондроушової після програного першого сету з рахунком 3:6.

Відвезли на візку: потенційній суперниці Світоліної на Олімпіаді стало зле після першого сету 01
Фото: sport.ua

Паула не змогла самостійно покинути межі корту, тому її вивезли на візку.

No way Badosa is coming back to play mixed doubles with Carreño later today. Tough scenes to watch. pic.twitter.com/SEZiZ7gYNy

— José Morgado (@josemorgado) July 28, 2021

Раніше багато тенісисток висловлювали претензії через те, що в Токіо їм доводиться грати в дуже спекотну погоду.

Світоліна перемогла італійку Джорджі і вперше вийшла до півфіналу Олімпіади

У матчі Бадоса — Вондрушова визначалася суперниця українки Еліни Світоліної в півфіналі турніру. Таким чином, 6-та ракетка світу за вихід у фінал побореться з чешкою.

Як повідомлялося раніше, Світоліна у своєму чвертьфіналі в двох сетах обіграла Камілу Джорджі з Італії.

+14
По правилах гри , через кожні 2 гейми тенісисти міняються місцями . .
показати весь коментар
28.07.2021 10:34 Відповісти
+13
Бедняжка...
показати весь коментар
28.07.2021 10:15 Відповісти
+12
Ну так пий менше! Що заважає?
показати весь коментар
28.07.2021 10:38 Відповісти
Бедняжка...
показати весь коментар
28.07.2021 10:15 Відповісти
Пить надо меньше?
показати весь коментар
28.07.2021 10:16 Відповісти
Ну так пий менше! Що заважає?
показати весь коментар
28.07.2021 10:38 Відповісти
а он с телевизором разговаривал
показати весь коментар
28.07.2021 11:03 Відповісти
он пропустил приём таблеток
показати весь коментар
28.07.2021 11:51 Відповісти
в японии нет 40 градусной жары,а 29 это нормально.
показати весь коментар
28.07.2021 10:20 Відповісти
Там дело не в цельсиях, а насколько эта жара комфортно переносится для тех же европейцев. Думаю, из-за высокой влажности, как для наших широт - это будет ад.
показати весь коментар
28.07.2021 10:28 Відповісти
У Сінгапурі вологість вища, як й температура, але там цілком нормально.
показати весь коментар
28.07.2021 13:29 Відповісти
Вчера обратил внимание. Свитолина стоит на адской жаре а гречанка в тени на корте, это нечестный поединок, японцы загоняют нельзя на адской жаре сиавить рекорды, можно в пик жары и не соревноваться
показати весь коментар
28.07.2021 10:25 Відповісти
По правилах гри , через кожні 2 гейми тенісисти міняються місцями . .
показати весь коментар
28.07.2021 10:34 Відповісти
В курсе, так и знал что какой нибудь "внимательный допысувач" заметит про 2 гейма) Это называется "стереотипное мышление". Домашнее задание автору и 8 "алешкам", которые его лайкнули, подумать почему мое замечание про жару на Олимпиаде реально актуально, несмотря на 2 гейма))
показати весь коментар
28.07.2021 11:55 Відповісти
Хіба Світоліна ще українка? Вона ж вже якась там Мафозо...чи Матозо...
показати весь коментар
28.07.2021 11:03 Відповісти
Вийшла заміж за француза, а дочка фуйла переспавши з голандцем перестала бути москалькою?
показати весь коментар
28.07.2021 11:48 Відповісти
Змінити призвище не означає зміну громадянства!
показати весь коментар
28.07.2021 13:59 Відповісти
 
 