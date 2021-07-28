Відвезли на візку: потенційній суперниці Світоліної на Олімпіаді стало зле після першого сету. ФОТО

У чвертьфіналі тенісного турніру Олімпійських Ігор іспанка Паула Бадоса не зуміла завершити матч проти Маркети Вондроушової, їй стало зле після першого сету і тенісистка відмовилася від подальшої боротьби.

29-та ракетка світу через проблеми зі здоров'ям не змогла продовжити поєдинок проти Маркети Вондроушової після програного першого сету з рахунком 3:6.



Фото: sport.ua

Паула не змогла самостійно покинути межі корту, тому її вивезли на візку.

No way Badosa is coming back to play mixed doubles with Carreño later today. Tough scenes to watch. pic.twitter.com/SEZiZ7gYNy — José Morgado (@josemorgado) July 28, 2021

Раніше багато тенісисток висловлювали претензії через те, що в Токіо їм доводиться грати в дуже спекотну погоду.

У матчі Бадоса — Вондрушова визначалася суперниця українки Еліни Світоліної в півфіналі турніру. Таким чином, 6-та ракетка світу за вихід у фінал побореться з чешкою.

Як повідомлялося раніше, Світоліна у своєму чвертьфіналі в двох сетах обіграла Камілу Джорджі з Італії.