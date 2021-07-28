За пів року заблокували 1,7 млн ​​кібератак на держоргани України, - Кабмін

За перше півріччя 2021 року Система виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти і кібератаки зафіксувала понад 50 млн підозрілих подій, було заблоковано понад 1,7 млн ​​кібератак на державні органи.

Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів України, передає Цензор.НЕТ.

За цей період урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA зареєструвала й опрацювала майже 100 тис. кіберінцидентів, більшість з них - поширення шкідливого програмного забезпечення і фішинг.

Також читайте: Байден попередив про загрозу "справжньої війни зі стріляниною з великою державою" через кібератаки

"Припинені понад 400 DoS і DDoS-атак, спрямованих на державні органи. З них 26% (107 атак) були здійснені (тільки або зокрема) з використанням ІР-адрес РФ. Близько 100 з них – на вебсайт Служби безпеки України", - заявили фахівці.

За їхніми словами, значна частина кібератак на Україну має високу складність і потребує ретельної підготовки та ресурсів. Зазвичай сукупність цих чинників свідчить про наближеність хакерів до державних структур або пряме підпорядкування їм.

"У лютому зловмисники почали використовувати відносно новий механізм кібератак на сайти сектору безпеки й оборони України, щоб заблокувати їх роботу. Під час атаки вразливі вебсервери та робочі станції державних органів інфікує вірус, який робить їх елементом ботмережі для DDOS-атак на інші ресурси. Системи безпеки інтернет-провайдерів визначають скомпрометовані вебсервери та робочі станції як джерела атак та автоматично вносять їх до "чорних списків", - повідомили в релізі.

Після закінчення DDoS атаки вебсайти залишаються недоступними для відвідувачів.

Також читайте: Російська організація створила копію сайту України. Проти неї ввели санкції, - Данілов

Фахівці зазначили, що за результатами обробки кіберінцидентів фахівці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України створюють унікальні індикатори компрометації і розміщують їх на платформі обміну інформацією про шкідливе програмне забезпечення. До неї мають доступ усі суб'єкти кібербезпеки України, держоргани та інші організації.