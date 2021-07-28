Вступна кампанія-2021: Майже 65 тис. абітурієнтів отримали рекомендації для зарахування на бюджет до вишів, - Шкарлет
28 липня в електронних кабінетах абітурієнтів з'явилися рекомендації для зарахування на бюджет до закладів вищої освіти, їх отримали 64 тис. 976 осіб.
Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Розподіл місць відбувся за алгоритмом адресного розміщення державного та регіонального замовлення. Вступники можуть дізнатися про отримані рекомендації на бюджет у своїх е-кабінетах", - зазначив міністр.
Для зарахування в обрані заклади вищої освіти вступники мають подати оригінали документів до 18-ї години 2 серпня. Зарахування на бюджет відбудеться 9 серпня.
только 65 тыс. бесплатного образования ?
Р.S. - Уже звонят из ректоратов, предлагают контракт...