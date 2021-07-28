УКР
Новини
Вступна кампанія-2021: Майже 65 тис. абітурієнтів отримали рекомендації для зарахування на бюджет до вишів, - Шкарлет

28 липня в електронних кабінетах абітурієнтів з'явилися рекомендації для зарахування на бюджет до закладів вищої освіти, їх отримали 64 тис. 976 осіб.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Розподіл місць відбувся за алгоритмом адресного розміщення державного та регіонального замовлення. Вступники можуть дізнатися про отримані рекомендації на бюджет у своїх е-кабінетах", - зазначив міністр.

Для зарахування в обрані заклади вищої освіти вступники мають подати оригінали документів до 18-ї години 2 серпня. Зарахування на бюджет відбудеться 9 серпня.

и это все?
только 65 тыс. бесплатного образования ?
28.07.2021 12:51 Відповісти
Странное зачисление в этом году, у ребёнка 172 и из пяти вузов написали "не рекомендовано" ни по каким приоритетам, а посмотревши на других, в тех же вузах, даже со 145, - "рекомендовано". Как такое может быть?
28.07.2021 12:59 Відповісти
может квоты, проверьте
28.07.2021 16:02 Відповісти
Ви можете переглянути рейтингові списки по вашим спеціальностям і переконатись, що не ввійшли в рекомендовані. Якщо мало бюджетних місць, то і зі 195 балами не на всі спеціальності можна вступити.
28.07.2021 22:49 Відповісти
Да так и есть, во всех ВУЗах уменьшили количество бюджетных мест, при том что количество заявок в среднем выросло в этом году на 20%. Соответственно при такой ситуации средний бал поступающих вырос. Там куда мы целились по первому приоритету в прошлом году поступали со 165, а в этом не прошли со 174 баллами. Во общем с этим Шкарлетом в образовании начались проблемы, не мной одним подмечено, с какой целью, вопрос риторический.
Р.S. - Уже звонят из ректоратов, предлагают контракт...
29.07.2021 12:59 Відповісти
 
 