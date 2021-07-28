У квартирі головреда The Insider у Москві відбувається обшук: журналісти розслідували фейки ГРУ РФ про збитий на Донбасі Boeing рейсу MH17

Поліція Москви прийшла додому до головного редактора видання The Insider Романа Доброхотова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza.

"Мабуть, у мене обшук. Стукає поліція", - написав він у своєму твіттері. До нього виїхала адвокатка "Правозащиты Открытки" Оксана Опаренко.

За словами журналіста The Insider Сергія Єжова, 28 липня Доброхотов збирався відлетіти з Росії.

Як пише саме видання, приводом до обшуку в Доброхотова могла стати справа про наклеп, порушена в квітні за заявою голландського журналіста Максиміліана Бернардуса Вілем Ван дер Верффа. Раніше The Insider повідомляв, що цей журналіст співпрацював з ГРУ і отримував від Міноборони РФ гроші за поширення інформації про збитий Boeing на Донбасі.

Джерело РІА Новости підтвердило, що обшуки пов'язані зі справою про наклеп. Також агентство опублікувало фото і відео обшуків у квартирі в Доброхотова.

Видання The Insider засноване в 2013 році, воно спеціалізується на журналістських розслідуваннях. Серед найбільш відомих розслідувань видання - випущені спільно з групою Bellingcat матеріали про причетність Росії до краху малайзійського "Боїнга" над Донбасом, а також про отруєння Олексія Навального.

23 липня Мін'юст РФ вніс The Insider до реєстру ЗМІ - "іноагентів". Тоді Доброхотов заявляв, що The Insider продовжить свою роботу в звичайному режимі і не буде підкорятися російському законодавству, оскільки зареєстровано в Латвії.







Фото: РІА "Новости"

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.