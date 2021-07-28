Зустріч у Нормандському форматі буде, але все залежить від Росії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів у Нормандському форматі, і впевнений, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в ході спілкування з журналістами на форумі "Україна 30. Децентралізація".

"Питання повернення Донбасу, питання "тиші" на Донбасі, питання збереження людей, питання зменшення обстрілів, питання обмінів. Усі ці питання, які всі вже розуміють в Україні. Всі вони сьогодні залежать від бажання РФ і тиску та допомоги всіх наших партнерів та учасників "нормандської четвірки". Тому все залежить від цього, ми все на цьому шляху робимо. ... Ми готові до переговорів в нормандському форматі. Я впевнений, ця зустріч буде. Але на сьогоднішній день це все залежить від Росії", - підкреслив Глава держави.

За словами Зеленського, Україна в цьому напрямку рухається "як тільки можливо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На цей момент я не очікую прямої участі США в Нормандському форматі або в Мінському процесі, - Кент