Зустріч у Нормандському форматі буде, але все залежить від Росії, - Зеленський

Зустріч у Нормандському форматі буде, але все залежить від Росії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів у Нормандському форматі, і впевнений, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в ході спілкування з журналістами на форумі "Україна 30. Децентралізація".

"Питання повернення Донбасу, питання "тиші" на Донбасі, питання збереження людей, питання зменшення обстрілів, питання обмінів. Усі ці питання, які всі вже розуміють в Україні. Всі вони сьогодні залежать від бажання РФ і тиску та допомоги всіх наших партнерів та учасників "нормандської четвірки". Тому все залежить від цього, ми все на цьому шляху робимо. ... Ми готові до переговорів в нормандському форматі. Я впевнений, ця зустріч буде. Але на сьогоднішній день це все залежить від Росії", - підкреслив Глава держави.

За словами Зеленського, Україна в цьому напрямку рухається "як тільки можливо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На цей момент я не очікую прямої участі США в Нормандському форматі або в Мінському процесі, - Кент

Зеленський Володимир (25612) росія (68027) нормандська четвірка (1526)
Ты уверен, Вова?!
Точно не от Порошенко?!
Ряху оно за два года на бюджетных харчах наело уже знатную....еще годик и в кадр не влезит..
Я тебя умоляю, установят стандартом широкоформатное вещание, а кто не согласен - порохобот.
От это новасть. От России. Не может быть)))
а что зависит от Украины?
Кац предлагает сдаться....
"...все зависит от России, - Зеленский"

Что, гнида, никак не сторгуетесь с ермаком, не дает х*йло нужную вам цену за предательство?
Шо за х....я? Залежить від Росії.Звісно. Значить зустрічі не буде. Без надії сподіваюсь. Краще правду сказав би. Чи не звик?
Встреча в Нормандском формате будет, но все зависит от Порошенко, - Зеленша

Ты уверен, Вова?!
Точно не от Порошенко?!
Порошенко хозяин ***** - вам не рассказывали?
о-о-о-о, писькаграй бох!
От padlo-зеленое, все таки не от Порошенко?
Порошенко платит *****, "патамушто яму выгадна эта вайна". Шо вы как маленькая? Порохобот шоли?
нашелся?
Ремиссия.
все зависит от россии....(( дрыщи выбрали себе дрЫща позорного .....кто вам помогать будет с таким подходом к войне...
Ты прав 100%. Но обидно что именно с под вашего флажка упрёки.
Это мы разве про цветочки ВСЕ ВРЕМЯ рассказываем и себя сами терпилами называем?Нет,это ваши дрЫсливые сметуны Ярики Голодные и зольдаты старые вместо сочувствия .... с ЗЕбилами-предателями в десна.У вас явно зеркало кривое,бревна не видите.У нас Слава Украине звучит чаще чем у вас.Не мы просрали Пороха ТОЧНО.
Ты ведь понимаешь, что ещё не вечер? Что в Украине полно народа прошедшего войну? Что сметать - уже не будут? И да, я - порохобот
"У нас Слава Украине звучит чаще чем у вас" - вот хорошо, да, если так. Потому что это у нас звучит постоянно. Слава Украине!

Даже на футболках сборной Украины, помните этот фееричный подрыв пердаков на московии.
Я то помню и про Героям Слава!!! Но когда видишь десятки тысяч усиковых и ломаченковых!!!.... под флагом кацапских попов в центре Киева....то непонятно с кем у Украины война.А кричать халва-халва.....это зебилам вместо денег прокатывает только.Печаль.
Хотелось бы большего - но работаем с тем, что есть.
Бываете на сайте у Анти-колорадоса? Он этими практиками занимается.
Какой же он конченый! Встреча будет если ты имплементируешь то, что ты ЗЕбизяна тупая подписала под формулой Штайнмаера! А так никакой встречи не будет, тебя же уже все рыльцем в гавно макнули.
Пссс... Не спугни.
а перед выборами звучало про "кому то выгодна эта вайна у нас"... тогда п..еж был или щас? Володя?
Путин сто раз говорил : РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков./ Единственным правильным шагом для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков/ Песков - Зеленскому: "Лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме" . Но есть о чём поговорить Путину и Монике - о враге общем Порошенко. / Порошенко - враг номер один для Зеленского. / Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина .И Монике есть чем порадовать Путина . Экспертиза голосов Байдена и Порошенко согласована Зеленским в интересах Коломойского.
Відсутня в нього навіть формальна логіка.
Якщо все залежить від *****, - а він не хоче - то як може подія відбутися?

ЗІ: окрім того, він досі ще не уяснив, що саме хоче *****. А саме - капітуляції України і входження її як колонії до складу касапської імперії.
Оклигав нарешті. Аде виглядє плачевно.
Передоз.
Та якої раісі наркоман ти закінчений?! То порох просто не хоче закінчувати війну. Наживається поки ти під кайфом та на детоксі
вован не желает поржать на камеру про свой говнорейтинг ?
І ЩО, прєпіздєнт, вже не хоче заглянути НІКОМУ У ВІЧІ.
А повинна залежати від тебе...
Шоб російські вояки та їх лугандонськи найманці боялися голови висунути з окопів, їх снайпери гинули одразу як перетнули кордон України, шоб "полігон" і "тир" був страшним для них і кожна російська собака знала шо в україни їм буде не до жартів та насмішок над українським вояцтвом!
Шо б пуйло тобі звонило з проханням "перестати стріляти" та "заглядав тобі в очі" при кожній зустрічі, а не ти то робив.
Если бы у тебя стояло на БД 5 бригад с Нептуна и, и в 3 раза увеличелось колличество ЗРК с тобой бы разговаривали, а так терпи
https://ibigdan.livejournal.com/27026050.html С начала года в Украине практически не работает Гособоронзаказ

Насколько велика проблема и что следует делать для ее решения.

Начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим"), бывший разведчик Андрей Рымарук мне рассказал, что волонтерское движение в Украине в этом году продемонстрировало прецедент в мировой истории, потратив денег на армию больше, чем государство.

«Гособоронзаказ в этом году не работает, при этом мы противостоим одной из сильнейших армий мира. Не могу понять, это саботаж, госизмена или неквалифицированные кадры, непрофессионалы, - признался Андрей Рымарук. - При этом украинский президент указывает Великобритании, Германии, как и чем они могли бы нам помочь. Но нам никто не поможет кроме нас самих! Вы сперва сами себе помогите. Никто не будет нам бесплатно возить патроны, боеприпасы, танки, средства ПВО, ЗРК и тому подобное».

По словам эксперта, если наложить неработающий Гособоронзаказ на информацию, что Кабмин уволил трех замов министра обороны, которых привел сам министр Андрей Таран, картина получается и вовсе печальная.

«Если увольнять замов министра, почему не уволить и его? Понятно, что придут новые люди, которые явно не ускорят это процесс. Будут еще пару месяцев разбирать с тем, что сделали - не сделали предшественники. А потом и их, быть может, снимут. И процесс, который и так застопорился, еще больше затянется», - прогнозирует Андрей Рымарук.

Он подчеркивает, что ситуация с практически «мертвым» Гособоронзаказом запускает целую цепь событий: оборонные предприятия не получают заказы, люди не получают зарплату, не платят налоги, не наполняется госбюджет.

«Но прежде всего, мы говорим о войне на Востоке. Важно, чтобы у ребят там был полный комплекс современного вооружения, помогающий сдерживать врага и не допускать таких потерь, которые мы несем в последнее время», - подчеркивает Андрей Рымарук.
https://www.facebook.com/oksana.teslenko.90/posts/4248375155248934 Оксана Тесленко
вот как плесень заканчивает войну - нужно просто перестать воевать
пора ЗЕгамінцю готуватись до екЗЕкуції...
поэтому и нужен второй срок..... войну "заканчивать"?
зависеть будет от штази которая уже давно села на гебню и свесила ношки.......
https://www.youtube.com/watch?v=Qj-DSwAUpWI

- где ваш торчок зебилы ау
https://www.youtube.com/watch?v=XPZzM40VhjY

- зебилы куда вы спрятали зюзю ???
Вот! Вот решительный президент! Защитник нации.. От него зависит УКраина...А у него всё зависит от её врагов.
Как не от Порошенко? Ты шо, рамсы попутал, Вова? Иди давай смотри в глаза путину, там мир, там счастье, там покой. Надо просто перестать стрелять.
Слушайте, а зачем нам такой президент, от которого ничего не зависит? Где те "вынесуны", которым хуже не будет?
Куди цей раз буде заглядати Зєля?
"Всё зависит от России"
Это новое слово в геополитике, Зеле пора начинать писать учебник
Если всё зависит от России, то это означает, что от Украины НИЧЕГО не зависит.
Тогда зачем Украина участвует в переговорах вообще???
Зеленский думает, что говорит-то?
Или он имеет в виду, что переговоры на самом деле проходят вообще без Украины, по типу того, как дойчи с американцами за Украину договорились по газопроводу?
Ну так если так, то ОК, так и скажи, мол, мы ничего не можем, на нас всем насрать.
Давай тогда закрывай все эти МИДовские лавочки и посольства, отправляй всех чиновников в окопы на Восток, пусть лучше там что-то полезное делают.
Раз уж от Украины ничего не зависит.
Вовик, а может хватит уже пресмыкаться!? 😡
итак - где зюзя......... эй охрана когда в последний раз вы видели торчка и не говорите что он опять запуталсо у мэндэль в халатике....
https://www.youtube.com/watch?v=BWDHAwKfqug

- гнида спалилась окончательно ??? думаю у него сейчас истерика с жуткой депрессухой
и эту куклу няньки пытаются привести в чувство......
Полное соответствие своему элехторату)
встреча в нормандском формате будет??? а зюзя дотянет до неё?
https://www.youtube.com/watch?v=mg8SzK-6NP4
тупорилий гівнюк,
Дурень зачем подписался под капитуляцией Порохла,вот теперь и тащи эту минскую лямку,смотри не надорвись клоун лупоглазый.
