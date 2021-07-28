Безпрецедентно. 28 держав і міжнародних організацій візьмуть участь у саміті "Кримської платформи", - Кулеба
Свою участь у саміті Кримської платформи, який запланований на 23 серпня, підтвердили 28 країн і міжнародних організацій.
Про це в середу повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Вже 28 держав і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платоформи. Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи така кількість держав не збиралася в Україні для проведення подібного заходу на рівні президентів, прем'єр-міністрів, голів парламентів, членів урядів", - сказав Кулеба.
Він не став уточнювати, про які саме держави та організації йдеться, однак зазначив, що очікується участь усіх провідних держав-партнерів України у Європі та Північній Америці.
За словами Кулеби, Україні вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму попри системні дії Росії, яка, за його словами, відмовляє держави брати участь у міжнародній коаліції.
"Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова.
Як повідомлялося, США визначилися із представником на першому саміті "Кримської платформи" - ним буде міністр транспорту Пітер Буттіджедж.
Казалось бы при чем здесь Петро.
в 15-16 гг обсуждалась формула определявшая временный статус отдельных районов донецкой и луганской области...имелся ввиду Закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%C2%AB%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%C2%BB
и то что согласовал бубочка имеет лишь схожее название с тем что обсуждалось в 15-16гг
"Сегодня было устранено последнее препятствие на пути проведения саммита "Нормандской четверки". Думаю, в ближайшее время мы узнаем дату. Отдельно скажу о самой большой страшилке последних недель под названием "формула Штайнмайера". Что она означает? В принципе, это одно-два предложения, вот и все", - заявил Зеленский.
Раньше много было ОРАТОРОВ, а сейчас пришли люди-ДЕЛА. Делать труднее, чем языком накидывать...
обосрался зебзик с этой платформой
Это все, что надо знать, про мнение Запада о ЗЕ и его начинаниях.
Ну надо кому-то поехать потрындеть, вот поедет, потрындит.
И ещё, что важно, эти "вторые лица" как раз и существуют чтобы говорить что угодно, так как в отличие от слов президентов, их слова всегда можно легко дезавуировать, а в крайнем случае и в отставку отправить, мол, ну спорол наш дурачок какую-то ересь, простите убогого.
Как-то так.
Второе - НИКТО из тех, кто принимает действительно важные решения со стороны ЕС, США и прочих стран НЕ едет. Это показывает реальную оценку полезности данного собрания с точки зрения других стран. Если бы ожидалось, что там примут какие-то важные решения, то хотя бы с точки зрения самопиара туда немедленно бы ломанулись реально важные дядьки и тётки.
Третье - США отправило на Крымскую платформу министра транспорта. Который НИКАК к Крыму и крымским вопросам не относится. Почему его отправили - по двум причинам. Первая причина - проекты нац.дорог в Украине, можно как раз по ходу дела обсудить с украинским рук-вом как бы без тендеров передать США ещё какие-то подобные проекты. То есть чисто бизнес для США, никакого дела до Крыма.
Вторая причина - Буттиджедж https://edition.cnn.com/2021/02/02/politics/pete-buttigieg-alejandro-mayorkas-senate-confirmation-vote/index.html открытый гей , который всегда выступает за права ЛГБТ. И в Украину он приедет со своим мужем. Для США это такая себе нормальная пропаганда, мол, вот мы и в Восточную Европу, которая оплот анти-геевщины, отправляем наших геев и пытаемся образумить закоренелых православных.
Для США сплошной профит.
Для Украины - ну хз.
Но ещё раз - НАПОМИНАТЬ о проблеме Крыма конечно всем надо постоянно.
Раз уж у руководства нет возможности что-то реально сделать.