У Києві відбулася хресна хода і молебень ПЦУ до Дня Хрещення Київської Русі-України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 28 липня, День Хрещення Київської Русі-України. Православна Церква України (ПЦУ) провела в центрі Києва урочисті заходи з нагоди 1033-річчя хрещення Русі-України.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напередодні в Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі відбулася всеношна. Зранку в соборі Предстоятель Православної Церкви України Блаженніший митрополит Епіфаній відслужив Божественну літургію.
Віряни, які прийшли на літургію в собор разом з Епіфанієм, архієреями і духовенством ПЦУ пройшли хресною ходою до пам'ятника Володимиру, де здійснили святковий молебень.
Молебень з нагоди Дня Хрещення Київської Русі-України на Володимирській гірці біля пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру також здійснив Предстоятель ПЦУ Епіфаній.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тільки назвою церкви- а так на фото такі самі придурки без масок.
https://zloy-odessit.livejournal.com/3572337.html НА ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ В ПОДДЕРЖКУ РПЦВУ В УКРАИНУ СЪЕЗЖАЕТСЯ ИНОСТРАННЫЙ ДЕСАНТ ДРУЗЕЙ РПЦ
Ранее я уже писал, что https://zloy-odessit.livejournal.com/3553706.html ОПЗЖ и РПЦвУ готовят на День Крещения Руси масштабную информационную диверсию , в рамках которой будут распространяться как пророссийские нарративы, так и может быть реализован сценарий по дискредитации Украины и даже хаотизации социально-общественной обстановки в стране. Основной же груз по дискредитации и дестабилизации будет возложен на такую организацию как https://zloy-odessit.livejournal.com/3564419.html "Миряне", созданную специально для реализации "Черногорского сценария" в Украине, а так же продолжения политики бактериологического терроризма, проводимой РПЦвУ с 2020 года .
Но, как оказалось, не одними лишь усилиями ОПЗЖ, РПЦвУ и их кураторами, как на Лубянке, так и в Даниловом монастыре, будет реализовываться данный деструктивный сценарий.
Так, стало известно, что в поддержку агентам Кремля в Украину будет отправлен целый десант лояльных российскому режиму персонажей.
В частности, уже известно, что в так называемом "Всеукраинском Крестном ходе" РПЦвУ на День Крещения Руси примут участие представители Антиохийского и Сербского патриархатов, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, а так же так называемые группы паломников из Черногории и Грузии.
То есть, упомянутый выше "Черногорский сценарий" принимает довольно чёткие очертания. Ведь все перечисленные делегации относятся к строго ориентированным на Москву антиохийской, сербской и чешской православных церквей. А так называемые паломники из Черногории это представители именно сербской православной церкви, которые участвовали в дестабилизации ситуации в Черногории.
Напомню, что митрополит РПЦвУ Онуфрий так же приложил руку к дестабилизации Черногории в 2020 году и фактически стал одним из идеологов его адаптации для украинских реалий, о чём подробно я описывал в материале "https://zloy-odessit.livejournal.com/3443011.html РПЦвУ попытается в Украине реализовать "Черногорский сценарий" хаотизации общества ".
Фактически, можно констатировать, довольно серьёзную поддержку, оказываемую РПЦвУ целым рядом пророссийских представителей, которая должна придать дополнительное КПД к реализуемому в Украине гибридному проекту.
Не исключено, что иностранные "делегации" необходимы так же для того, чтобы на их глазах была осуществлена провокация, которая стала бы поводом для масштабного очернения Украины и сохранения достаточно долгого негативного информационного фона. В свою очередь, представители упомянутых "делегаций" в будущем будут выполнять роль регулярных ретрансляторов для напоминания об имевшем место "событии", не давая негативному фону иссякнуть.
С учётом того, что буквально накануне глава МИД РФ Сергей Лавров напрямую обвинил Вселенского Патриарха Варфоломея I в "разрушении единства" православных России и Украины, а всех прихожан РПЦвУ автоматически причислил к "русским", не трудно догадаться в каком направлении будет реализовываться нынешний сценарий. Ведь его целью является не только срыв визита Вселенского патриарха Варфоломея в Украину на 30-летие Независимости и дестабилизация страны, но и имиджевый удар по Фанару.
Все российские и пророссийские силы готовятся ко Дню Крещения Руси очень тщательно и масштабно, а потому, эти дни будут очень непростыми и напряжёнными. Хотя, когда хоть один день за последние почти 8 лет был простым и не напряжённым?
https://zloy-odessit.livejournal.com/3573153.html РПЦВУ УДАЛОСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ МАСШТАБНУЮ ГИБРИДНУЮ АКЦИЮ В САМОМ СЕРДЦЕ УКРАИНЫ
Религия вне политики.
По такому принципу существуют многие конфессии в Украине кроме одной, для которой участие в политической жизни страны, стало стратегической необходимостью. И было бы ещё терпимо, если бы это участие обуславливалось некими меркантильными целями, но в действительности, цели совершенно иные - угрожающие суверенитету Украины, стабильности страны и её единству.
Разумеется, речь в данном случае идёт о РПЦвУ и масштабной, пропагандистской акции получившей название «Крёстный ход».
27 июля в центре Киева была проведена масштабная религиозная акция Крёстный ход в честь Крещения Руси, собравшая десятки тысяч прихожан РПЦвУ, которые с нарушением всем мыслимых противоэпидемиологических требований, неосознанно и во многом по собственной наивности, но стали элементами гибридной войны против Украины. Гибридной войны, которая ведётся как на политическом, так и на религиозном фронте.
Осознавая все риски для своих прихожан, в очень не простое время пандемии коронавируса, РПЦвУ при медийной поддержке ресурсов ОПЗЖ, в частности, телеканала «Перший незалежний», воспользовались празднованием Дня Крещения Руси для распространения пропагандистских нарративов, годами исходящих из России.
Крёстный ход был использован для ретрансляции нарративов о геноциде прихожан РПЦвУ, причём использовалось именно это слово, помимо классических тезисов о "гонениях" и "преследованиях". Удивительно то, что те, кто так часто говорит о "гонениях" и "преследованиях", совершенно беспрепятственно смогли провести столь масштабное мероприятие.
Что же, до термина "геноцид", то использовался он впервые и явно целенаправленно, дабы провести параллели с Голодомором и подменой понятий создать фиктивное восприятие этого понятия в информационной среде.
Казалось бы, предназначенное для празднования мероприятие, было использовано и для нападок лично на Вселенского патриарха Варфоломея. Практически постоянно в прямом эфире «Першого незалежного» Вселенского патриарха обвиняли в расколе православия, а среди людей самого Крестного хода можно было заметить много заранее заготовленных плакатов с угрозами и обвинениями в адрес Варфоломея.
Для РПЦвУ нынешнее мероприятие так же преследовало цель показать масштабность и многочисленность паствы. Лояльные данной религиозной структуре журналисты и представители РПЦвУ многократно повторяли, что 27 июля 2021 года был установлен рекорд Крестного хода - в нём участвовало более 350 тыс человек. В Национальной полиции Украины данные цифры не подтвердили, но даже не об этом речь.
Речь о том, что РПЦвУ пыталась показать свою монополию на веру, что в восприятии её прямого руководства в Даниловом монастыре (РПЦ) является неоспоримым доказательством первенства. Но при этом без акцентов на законности и даже наоборот. РПЦвУ делает акцент на количество как на доказательство своей правоты.
Вот только задумывались ли в самой РПЦвУ о том, что собрав столько прихожан в Киеве, которые практически не соблюдали элементарные противоэпидемиологические меры, они в первую очередь поставили под угрозу их жизни.
Фактически, Крестный ход стал не актом почтения памятного дня, а масштабным пропагандистским актом гибридного формата, спланированным и реализованным агентами России в Украине. Акт, который охватил как социальные, политические, экономические, так и религиозные направления. Акт, который преследовал целью создание дестабилизации социально-общественной обстановки в стране, распространение нарративов о религиозном противостоянии в Украине, попытку срыва визита Вселенского патриарха Варфоломея в Киев на 30-летие Независимости.
РПЦвУ, при поддержке ОПЗЖ, продолжила дестабилизировать Украину, и осуждение этих действий является необходимым, для предотвращения реализации более глубоких и масштабных проектов.
Источник: https://infonavigator.com.ua/novosti/rpcvu-udalos-realizovat-masshtabnuju-gibridnuju-akciju-v-samom-serdce-ukrainy-ekspert/ Информационный навигатор
https://defence-line.org/2021/07/krestnyj-proxod-posleslovie/ Крестный проход. Послесловие
Еще несколько слов о вчерашнем шабаше в центре Киева, в режиме постфактум. Чтобы было понятно, этот кремлевский шлак еще не выехал и автобусы, которые все это завезли - стоят. Причем, стоят они ровно на тех местах, где они стояли, когда везли на анти-майдан титушек из Крыма, Харькова, Донецка и других мест. Парковая, Старонаводницкая, Леси. В общем, организаторы мероприятий - те же самые и публика, похоже - примерно та же. В общем, это стадо еще будет бродить и сегодня. По крайней мере, нам сообщают о том, что в разных местах прямо сейчас видят автобусы и они пустые, значит пассажиры уже ушли «на дело».
Но это - полбеды. Нам пишут врачи из нескольких мест одно и то же, у нас уже есть больные и даже погибшие от штамма вируса Дельта. Из того, что известно, это либо россияне, приехавшие в Украину, либо граждане Украины, которые поехали в РФ за скрепами. То есть, по этим данным, вся Дельта у нас - оттуда. Это и не удивительно, поскольку первые волны к нам шли потоком через Польшу, а там сейчас заболеваемость намного ниже, чем у нас. Поэтому, Дельту везут из РФ и теперь уже - из Турции и Египта, чего не было, пока туда не поехали балалаечники и матрешечницы.
В самой РФ все примерно так, как и было, но стало известно о том, что их власти обратились в Минздрав с тем, чтобы зарегистрировать новый, российский штамм, но были посланы потому, что там - чистая Дельта, которая не имеет особых отличий, чтобы ее выделять в новый штамм. Видимо, этот финт делался для того, чтобы пояснить, почему не работают их вакцины. Но это - их игры и нас они не касаются, зато нас касается другое.
Коллеги сообщают о том, что отказ о проведение «крестных ходов» в Москве имел еще одну цель. Часть их публики была направлена в Украину, чтобы принять участие в той самой массовке, которую мы наблюдали вчера и еще сегодня. То есть, под это мероприятие, в Украину въехало неизвестное количество скрепоносцев, причем - из эпицентра вспышки пандемии - из Москвы. Коллеги говорят о том, что автобусами их встречали у поездов, большая часть из которых шла не в Киев, и уже таким образом они завозились в столицу.
Мы специально просмотрели нашу прессу для того, чтобы почитать обзоры о том, как проходил заезд этой публики в Украину и ничего не нашли. Понятно, что не нашли информации о том, кто дал добро на такой заезд и почему на это время не была перекрыта граница с РФ, но даже порядок перехода границы российскими любителями Кремлевского патриархата - остался без внимания. Ни одному СМИ, которое имеет украинскую регистрацию, эта тема интересной не оказалась.
Теперь надо смотреть за динамикой заболеваемости и особенно за распространением штамма Дельта. Будем надеяться, что удача в очередной раз не отвернется от Украины, но если через неделю графики заболеваемости и смертности попрут вверх, то надо себе четко понимать, почему это произошло, а раз так - кто это допустил, а также кто мог и обязан был предвидеть такое развитие ситуации и ничего не сделал.
Прямо сейчас, не видя последствий этого мероприятия, оно выглядит как попытка совершения диверсии в плане биологической войны. Никак иначе это не может выглядеть просто потому, что на безалаберность и тупость это можно было списать полтора года назад, когда еще было не вполне понятно, с чем мы имеем дело. Теперь это пояснение уже не проходит и всем все понятно, особенно тем должностным лицам, которые обязаны реагировать на такого рода угрозы. В общем, если все будет развиваться по худшему сценарию, то в этом случае, о случайности речи быть не может, а только об умышленных действиях, которые были направлены на этот результат. В общем, нам осталось только наблюдать за развитием ситуации.