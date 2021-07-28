УКР
Окупований Крим для Росії став валізою без ручки, "Кримська платформа" перетворить його на непідйомний вантаж, - Кулеба

Саміт "Кримської платформи" змінить ставлення міжнародної спільноти до російської окупації Криму. Якщо раніше окупований півострів був для Росії "валізою без ручки", то тепер стане "непідйомним вантажем".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами міністра, Росія намагається оголосити питання окупації Криму закритим. Водночас Кулеба запевнив, що питання Криму не буде закрито, поки півострів не повернеться до України.

"Крим для Росії вже став валізою без ручки. "Кримська платформа" перетворить його на непідйомний вантаж", - сказав Кулеба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна долучилася до санкцій ЄС проти РФ за окупацію Криму

Крим (14256) росія (68027) Кулеба Дмитро (3606) Кримська платформа (322)
Топ коментарі
+9
Пламенное бла-бла-бла. Вот сейчас съедутся, погрустят и превратят. За руки обязательно пусть возьмутся. Без этого толку не будет.
28.07.2021 11:29 Відповісти
+7
Зебілів непокоїть що зробив чи не зробив Порох ,їх не цікавить діяльність чинної влади !!!)))
28.07.2021 11:33 Відповісти
+5
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!! Дурень думкою багатіє!!!))))
28.07.2021 11:31 Відповісти
Пламенное бла-бла-бла. Вот сейчас съедутся, погрустят и превратят. За руки обязательно пусть возьмутся. Без этого толку не будет.
28.07.2021 11:29 Відповісти
Он очень хотел. Спал и видел. За делами не управился. Сказал, что нужно его ещё раз избрать - тогда стопудово..
28.07.2021 11:34 Відповісти
Зебілів непокоїть що зробив чи не зробив Порох ,їх не цікавить діяльність чинної влади !!!)))
28.07.2021 11:33 Відповісти
Хай 7.40 збацают ,за фортеп"яно генітальніший членограй !!!)))
28.07.2021 11:35 Відповісти
И ещё озабоченность. Все съедутся и проявят обязательную озабоченность
28.07.2021 20:45 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!! Дурень думкою багатіє!!!))))
28.07.2021 11:31 Відповісти
Да ничего и не будет,как и тем кто бездарно Крым сдал.
Балабольство в стакане.
28.07.2021 11:34 Відповісти
Не кажи гоп, ти ж міністр! Чи вже теж пихкаєш?
28.07.2021 11:34 Відповісти
Імітація діяльності на 99% складається з звіздьожа !!!)))
28.07.2021 11:36 Відповісти
оспали...до чего ж любят пафосно мычать...заранее...
анонс встреч стал походить на афишу шоу...(где предположений и поспешных выводов больше чем тем для будущих обсуждения)
28.07.2021 11:36 Відповісти
"Крымская платформа" превратит его (Крым) в неподъемный груз, - Кулеба/ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба/ Но как это сделать? Реально и конкретно? / Шмыгаль про стратегию деоккупации Крыма: Озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны./ -При том что Ермак в ФСБ свой человек по кличке Козырь.
28.07.2021 11:37 Відповісти
Бідон пришле на Кримську платформу замість сенбе відкритого гомосєка Буттріджа. Так зелень ще ніхто не опускав. Доведеться йому руку жати, яка тримала чужий х.й ) )
28.07.2021 11:48 Відповісти
Цікаво а як би був призедентом не Зеленський а Порошенко..чи хто небуть інший то теж би ту руку жав яка за х. держалась??? От ви наро смішні довбо..би інколи окремі екземляри )) А саме смішно що і ти б теж би ту руку жав а можеб і за х схавитивсяб ..хто тебе знає... Не важливе ставлення важливе як ти його доводиш .. от ти доводиш як гнидотна людина..))) Треба тебе в камеру на парашку от і подивимось як ти будеш там нетілки руками за х братись...
28.07.2021 12:28 Відповісти
галоперідолу випий і проспись.
28.07.2021 12:49 Відповісти
Та так відповідають усі тобі подібні..)) Цікаво чому ... ?? Це законмірність хвороби чи просраної совісті? Ну та й дідько з вами ...))
28.07.2021 12:56 Відповісти
ти теж задньоприводний? чому не лікуєшся?
28.07.2021 13:00 Відповісти
)) Ну що від хворої людини можна очікувати.. Тільки таку відповідь..)) А це навіть добре коли отакі хворі як ти на чийомусь боці .. а не на мойому.. буду спокійно не хвилюючись дивитись як ви собі риєте яму і як ви друг дружку будите рвать.... )) Для нормальних людей це буде саме те що потрібно і Україні теж .. а світові так взагалі.) )
28.07.2021 13:16 Відповісти
тебе шо плохо,,,?
28.07.2021 14:02 Відповісти
Крымская платформа - это правильно, это раздражает запоребрик, поэтому это нужно делать. Но наивно рассчитывать, что ввп (или как его там) тут же подаст в отставку и явится в Печерский райсуд с повинной.
28.07.2021 11:54 Відповісти
Поправка: с повинной ввп нужно идти не в суд, а в прокуратуру, т.е. к Венедиктовой.
28.07.2021 11:55 Відповісти
 
 