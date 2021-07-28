Окупований Крим для Росії став валізою без ручки, "Кримська платформа" перетворить його на непідйомний вантаж, - Кулеба

Саміт "Кримської платформи" змінить ставлення міжнародної спільноти до російської окупації Криму. Якщо раніше окупований півострів був для Росії "валізою без ручки", то тепер стане "непідйомним вантажем".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами міністра, Росія намагається оголосити питання окупації Криму закритим. Водночас Кулеба запевнив, що питання Криму не буде закрито, поки півострів не повернеться до України.

"Крим для Росії вже став валізою без ручки. "Кримська платформа" перетворить його на непідйомний вантаж", - сказав Кулеба

