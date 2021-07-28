4 401 35
Окупований Крим для Росії став валізою без ручки, "Кримська платформа" перетворить його на непідйомний вантаж, - Кулеба
Саміт "Кримської платформи" змінить ставлення міжнародної спільноти до російської окупації Криму. Якщо раніше окупований півострів був для Росії "валізою без ручки", то тепер стане "непідйомним вантажем".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За словами міністра, Росія намагається оголосити питання окупації Криму закритим. Водночас Кулеба запевнив, що питання Криму не буде закрито, поки півострів не повернеться до України.
"Крим для Росії вже став валізою без ручки. "Кримська платформа" перетворить його на непідйомний вантаж", - сказав Кулеба
Пламенное бла-бла-бла. Вот сейчас съедутся, погрустят и превратят. За руки обязательно пусть возьмутся. Без этого толку не будет.
Балабольство в стакане.
анонс встреч стал походить на афишу шоу...(где предположений и поспешных выводов больше чем тем для будущих обсуждения)