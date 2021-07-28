УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7856 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 409 86

Україна готова до нової хвилі COVID-19 восени не гірше за інші європейські країни, - Зеленський

Україна готова до нової хвилі COVID-19 восени не гірше за інші європейські країни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна готова до нової хвилі пандемії COVID-19 наступної осені не гірше за європейські країни.

"Ми готові восени (до нової хвилі COVID-19. - Ред.), чого не було - щодо лікарень, ліжок, кількості автомобілів швидкої допомоги, зарплати лікарів, які отримують 300% і борються з COVID-19, з киснем. Ми готові , я вважаю, в цьому випадку, на рівні інших європейських країн. І точно не гірше", - заявив Зеленський під час спілкування з журналістами на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві помер один із шести пацієнтів з "дельта-штамом" коронавірусу

Він зазначив, що "в Україні не була побудована інфраструктура, як у деяких країнах, тому довелося будувати швидко і в достатній кількості".

"У нас є 90 тис. відкритих ліжкомісць для хворих на коронавірус, з них наповнення від 10 до 50 тис.", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що "прорахунки в підготовці медицини до епідемії коронавірусу існували по всьому світу".

Автор: 

Зеленський Володимир (25625) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Ти вже був готовий, чемпіон хренов.
показати весь коментар
28.07.2021 11:51 Відповісти
+15
Вас не врятує Зеленський, бо в нього нема диплому психіатра.))
показати весь коментар
28.07.2021 11:56 Відповісти
+15
Не

Украина готова к новой волне COVID-19 осенью не хуже других европейских стран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3312
показати весь коментар
28.07.2021 12:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так перед НГ мы тоже были готовы, даже несколько раз побеждали....
показати весь коментар
28.07.2021 11:49 Відповісти
"хуже не будет"
показати весь коментар
28.07.2021 13:03 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2021/7/28/431135/ Первого президента Украины Леонида Кравчука подключили к аппарату ИВЛ https://charter97.org/ru/news/2021/7/28/431135/comments/
показати весь коментар
28.07.2021 11:50 Відповісти
А чё - не вакцинировался?!
показати весь коментар
28.07.2021 20:41 Відповісти
чемпион по короновирусу
показати весь коментар
28.07.2021 11:51 Відповісти
Не

Украина готова к новой волне COVID-19 осенью не хуже других европейских стран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3312
показати весь коментар
28.07.2021 12:09 Відповісти
мне нравиться пост, но он не дебил. это хитрая, жадная, бессовестная еврейская морда, которая прикидиваеться что нихрена не знает.

ну не могут бояре ставать миллиардерами а царь оставаться ни с чем. НЕ МОГУТ!!!
показати весь коментар
28.07.2021 13:17 Відповісти
Таки да!
показати весь коментар
28.07.2021 14:28 Відповісти
фууу.... как можно перевирать величайшего
вот точная цитата - " Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Мы одни из лучших"
показати весь коментар
28.07.2021 12:19 Відповісти
от Бедосик.... хоть бы те врачи, что есть не разбежались... то тут то там протестуют - дайте нормальные зарплаты , в том числе, и за возросший риск заболевания ковидом... а они зарплаты от 3 до 13 000 грн.... и медперсонала дикий некомплект - Готовы они.....
показати весь коментар
28.07.2021 11:51 Відповісти
Ти вже був готовий, чемпіон хренов.
показати весь коментар
28.07.2021 11:51 Відповісти
Вас не врятує Зеленський, бо в нього нема диплому психіатра.))
показати весь коментар
28.07.2021 11:56 Відповісти
25 января были именины у преЗе...ващето...
где ж вы были все это время?
показати весь коментар
28.07.2021 11:56 Відповісти
Сьогодні іменини Володимирів, але Зеленський до цього не має ніякого відношення, ні він ні його оточення дітей не хрестять.
показати весь коментар
28.07.2021 12:02 Відповісти
за те є 95 квартал, а там не куми, а свати.
показати весь коментар
28.07.2021 12:09 Відповісти
Дійсно, а що тепер? Це має якийсь стосунок до цього, що Україною рулить бідоносець?
показати весь коментар
28.07.2021 14:10 Відповісти
Ти мабуть хворий? То з імєнінами Володимира Великого вітаєш єврея Зеленського то Свинарчука записав у куми Пороху. Помішай кашу в своїй голові, бо пригорає.
показати весь коментар
28.07.2021 12:13 Відповісти
он просто ********.
показати весь коментар
28.07.2021 12:24 Відповісти
Ні, він просто лише так вміє заробляти. Лизак за гроші
показати весь коментар
28.07.2021 14:11 Відповісти
у чому людяність члєнограя? у тому, що на брехні прийшов до влади.
показати весь коментар
28.07.2021 12:07 Відповісти
Ваш клоун самый писюнистый писюанист!
показати весь коментар
28.07.2021 12:18 Відповісти
Зеленський - самий людяний Президент України.
Він робив і робить все, що від нього залежно аби рятувати усіх (а не тільки багатих, як було раніше).
Ну от що робити з такими клінічними Зеідіотами ?! Тільки примусова евтаназія!
показати весь коментар
28.07.2021 13:39 Відповісти
Восени буде значно гірше - закінчиться бюджет, роздерибанений на різний непотреб. І восени може бути великий "шухер".
показати весь коментар
28.07.2021 11:52 Відповісти
да, они кажется тоже это почувствовали... Министр МВД, Гравнокомандующий, Мендель и прочие - бегут теряя тапки... Ибо то, с чем прийдется столкнуться осенью - будет страшно! Народ зол, без денег, без перспектив на лучшую жизнь для них и детей. Кому порше а кто и самокат купить не может. Кому Кипр а кто и неделю отпуска взять не может, чтоб сорняки прополоть, Кому поместье а кому и хрущевка однокомнатная не светит....
показати весь коментар
28.07.2021 11:58 Відповісти
показати весь коментар
28.07.2021 13:42 Відповісти
Усе буде навпаки. Перевірено двома роками припіздєнства Зеленскага.
показати весь коментар
28.07.2021 11:55 Відповісти
ну слава тебе бохородицаРима... за жизнерадостного сына ...
если сказал - готова - значит готова! раз-два!
показати весь коментар
28.07.2021 11:55 Відповісти
Народила Рімма в ніч
Не то сина, не то діч.
показати весь коментар
28.07.2021 11:57 Відповісти
смешно... жги еще!
показати весь коментар
28.07.2021 11:57 Відповісти
показати весь коментар
28.07.2021 11:58 Відповісти
Что открывает?? Офшорные счета?? Ну так это не удивительно...там бабло рекой с большого крадивныцтва течет...да с таможен потоки не слабые..
показати весь коментар
28.07.2021 11:59 Відповісти
У зеленському розчарувались майже всі зебіли, окрім клінічних ідіотів.
показати весь коментар
28.07.2021 12:03 Відповісти
Нет болезный я не о них...в том офшоре о котором иы шепчешь было 5 тысяч долларов..
А я о об оманских и прочих офшорах осла...в которые когда гибли украинские солдаты осел деньги из приват банка выводил...о тех в которые он бабки полученные в паРаше за своих скотов складывал...и о тех в которые он сейчас бабла складирует..
показати весь коментар
28.07.2021 12:05 Відповісти
Ты идиот?? Это был риторический вопрос..
Для чего тогда открывались офшорный счет знает любой кто умеет читать..
показати весь коментар
28.07.2021 12:13 Відповісти
Чому при Пороху цей друз збіднів, а при борцуні з олігархами Ахметов в кілька разів підвіщив свої статки? Лікуйся.
показати весь коментар
28.07.2021 12:20 Відповісти
Потому, что вводится закон о декларировании, а далее будут отбирать.
При Петре всем было до лампочки - серые деньги или белые...
Казино работали по всей стране во всех дворах...
Петро - мастер рассказывать сказки.
показати весь коментар
28.07.2021 12:25 Відповісти
показати весь коментар
28.07.2021 12:39 Відповісти
А теперь казино типа не работают в каждом дворе? Глаза разуй.
показати весь коментар
28.07.2021 16:49 Відповісти
Зеля, ты что ль? Ну ты ник себе выбрал!
показати весь коментар
28.07.2021 12:09 Відповісти
В чем ты готов, кровати покрасили в бомжатнях или ждешь кредит от МВФ чтоб его распилить между своими? Ты людям лучше объясни почему медикаменты которые в Европе стоят по 2 евро, в Украине по 900 грн или масло подсолнечное в Европе дешевле чем в Украине? Антимонопольный комитет? - Не, не слышал.
показати весь коментар
28.07.2021 11:56 Відповісти
Украина готова к получению транша МВФ!
показати весь коментар
28.07.2021 12:01 Відповісти
Вот только МВФ не готов кидать деньги в топку на распил коррупционерам.
показати весь коментар
28.07.2021 16:51 Відповісти
а мы готовы к одеванию намордников, ваша честь! а тестироваться когда начинать?
показати весь коментар
28.07.2021 12:02 Відповісти
ЗеЗе сказало? Блін, аж страшнувато стає...
показати весь коментар
28.07.2021 12:05 Відповісти
Готовы к рисованию нужной статистики
показати весь коментар
28.07.2021 12:10 Відповісти
из опыта полученного за два прошедших года . если Зеля говорит что готовы значит там еще и конь не валялся . деньги украли и следует ожидать полный пипец
показати весь коментар
28.07.2021 12:10 Відповісти
С языка снял!
Пока мастер спорта по ковиду молчал, было терпимо. Теперь реально ссыкотно.
показати весь коментар
28.07.2021 12:10 Відповісти
Сравни цены на финлепсин(карбомазепин) в Европе или даже в РФ и в Украине, это для эпилептиков, еще на алопуринол
показати весь коментар
28.07.2021 12:10 Відповісти
Украина готова к новой волне COVID-19 осенью не хуже других европейских стран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4906
показати весь коментар
28.07.2021 12:14 Відповісти
деля ЗЕдебилов правила написания - по независящим от них ествественныМ
показати весь коментар
28.07.2021 13:04 Відповісти
Прошлый раз зебилы так готовились к новой волне короновируса, что 60тыс врачей поувольнялось.
показати весь коментар
28.07.2021 12:16 Відповісти
Очередное шоу?
показати весь коментар
28.07.2021 12:20 Відповісти
Что вы на Бубочку накинулись? Он нещадными ударами уничтожал коронавирусы на клавишах пианино! Не жалеючи живота своего! Ну, или того, что чуть ниже...
показати весь коментар
28.07.2021 12:21 Відповісти
От цікаво шановні чисто заради справедливості висновків які ми робимо ..З чим ви порівнюєте коли кажете що все погано і підготовки не має...таке було при інших Президентах..???
Точно Україні не бачити нормального життя ще довго бо не чесні і не справедливі люди завжди будуть зіштовхувать Україну в прірву і кричати "..це заради блага країни.."
показати весь коментар
28.07.2021 12:41 Відповісти
Один раз уже, Чемпион мира по борьбе с ковидом зеленский, обосрался !!Начинается второй тайм пустых обещаний и красивых сказок, звиздуна Зеленского!! ..мы уже увидели работу и обещания ворюги Степанова!!
показати весь коментар
28.07.2021 12:54 Відповісти
Україна БЕЗ ТЕНДЕРІВ вкладає 10 відсотків бюджету в дороги, залишаючи народ та медиків ковтати рекламні борди на на тих дорогах ва славу вовє!
показати весь коментар
28.07.2021 13:10 Відповісти
Когда ковидные выплатят за май-июнь?
показати весь коментар
28.07.2021 13:17 Відповісти
Лучше бы он уже молчал и не открывал свой чемпионский рот!
показати весь коментар
28.07.2021 13:20 Відповісти
Если говорит что готовы,нужно спасаться самим.
показати весь коментар
28.07.2021 13:24 Відповісти
през - пустозвон
показати весь коментар
28.07.2021 13:35 Відповісти
"Знову за рибу гроші",як казав чучма:"Це ж вже було колись...".Хто небудь там- в ОПі,дайте йому оселедця)))
показати весь коментар
28.07.2021 13:44 Відповісти
Україна готова до нової хвилі COVID-19 восени не гірше за інші європейські країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1117
показати весь коментар
28.07.2021 13:53 Відповісти
хорошо.
показати весь коментар
28.07.2021 16:12 Відповісти
кретина кусок.....
показати весь коментар
28.07.2021 17:27 Відповісти
ха-ха три раза.

Предвижу такую новость
1 сентября 2021 года.
"Мы оказались полностью не готовы к новой волне коронавируса.
Виноват путен, папередники, Байден, Меркель и рояль." Вова Зеленский.
показати весь коментар
28.07.2021 21:13 Відповісти
значит хана нам осенью ((
показати весь коментар
29.07.2021 00:22 Відповісти
Я сумніваюся, що десь ще платять ті 300 процентів.
показати весь коментар
29.07.2021 07:08 Відповісти
 
 