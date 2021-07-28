Україна готова до нової хвилі COVID-19 восени не гірше за інші європейські країни, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна готова до нової хвилі пандемії COVID-19 наступної осені не гірше за європейські країни.
"Ми готові восени (до нової хвилі COVID-19. - Ред.), чого не було - щодо лікарень, ліжок, кількості автомобілів швидкої допомоги, зарплати лікарів, які отримують 300% і борються з COVID-19, з киснем. Ми готові , я вважаю, в цьому випадку, на рівні інших європейських країн. І точно не гірше", - заявив Зеленський під час спілкування з журналістами на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що "в Україні не була побудована інфраструктура, як у деяких країнах, тому довелося будувати швидко і в достатній кількості".
"У нас є 90 тис. відкритих ліжкомісць для хворих на коронавірус, з них наповнення від 10 до 50 тис.", - сказав Зеленський.
Президент також зазначив, що "прорахунки в підготовці медицини до епідемії коронавірусу існували по всьому світу".
ну не могут бояре ставать миллиардерами а царь оставаться ни с чем. НЕ МОГУТ!!!
вот точная цитата - " Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Мы одни из лучших"
где ж вы были все это время?
Він робив і робить все, що від нього залежно аби рятувати усіх (а не тільки багатих, як було раніше).
Ну от що робити з такими клінічними Зеідіотами ?! Тільки примусова евтаназія!
если сказал - готова - значит готова! раз-два!
Не то сина, не то діч.
А я о об оманских и прочих офшорах осла...в которые когда гибли украинские солдаты осел деньги из приват банка выводил...о тех в которые он бабки полученные в паРаше за своих скотов складывал...и о тех в которые он сейчас бабла складирует..
Для чего тогда открывались офшорный счет знает любой кто умеет читать..
При Петре всем было до лампочки - серые деньги или белые...
Казино работали по всей стране во всех дворах...
Петро - мастер рассказывать сказки.
Пока мастер спорта по ковиду молчал, было терпимо. Теперь реально ссыкотно.
Точно Україні не бачити нормального життя ще довго бо не чесні і не справедливі люди завжди будуть зіштовхувать Україну в прірву і кричати "..це заради блага країни.."
Предвижу такую новость
1 сентября 2021 года.
"Мы оказались полностью не готовы к новой волне коронавируса.
Виноват путен, папередники, Байден, Меркель и рояль." Вова Зеленский.