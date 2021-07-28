Україна готова до нової хвилі COVID-19 восени не гірше за інші європейські країни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна готова до нової хвилі пандемії COVID-19 наступної осені не гірше за європейські країни.

"Ми готові восени (до нової хвилі COVID-19. - Ред.), чого не було - щодо лікарень, ліжок, кількості автомобілів швидкої допомоги, зарплати лікарів, які отримують 300% і борються з COVID-19, з киснем. Ми готові , я вважаю, в цьому випадку, на рівні інших європейських країн. І точно не гірше", - заявив Зеленський під час спілкування з журналістами на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що "в Україні не була побудована інфраструктура, як у деяких країнах, тому довелося будувати швидко і в достатній кількості".

"У нас є 90 тис. відкритих ліжкомісць для хворих на коронавірус, з них наповнення від 10 до 50 тис.", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що "прорахунки в підготовці медицини до епідемії коронавірусу існували по всьому світу".