На сьогодні для громадян України відкриті кордони 124 країн світу, - Кулеба

Нині 124 країни світу відкрили свої кордони для подорожей українських громадян у період пандемії коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Станом на сьогодні для громадян України відкрито кордони 124 країн світу. Це літо набагато вільніше в плані подорожей, ніж минуле", - заявив Кулеба.

Зокрема, міністр повідомив, що серед популярних туристичних напрямів вже відкриті Албанія, Болгарія, Греція, Грузія, Домініканська республіка, Єгипет, Кіпр, Куба, Мальдіви, Об'єднані Арабські Емірати, Сейшельські острови, Таїланд, Туніс, Туреччина, Хорватія і Чорногорія.

Він додав, що на європейському континенті для українців загалом відкриті 26 країн, серед яких є країни-члени Євросоюзу та Велика Британія. "Ми будемо і надалі працювати над відкриттям країн для українців. Це абсолютно залишиться нашим пріоритетом", - сказав Кулеба.

При цьому глава МЗС заохочує українців подорожувати Україною.

"Пандемія триває, тому традиційно закликаємо громадян дотримуватись заходів безпеки під час подорожей, насамперед вакцинуватися та дотримуватися усіх правил в'їзду", - сказав Кулеба.

Також міністр нагадав, що більш детальну інформацію щодо кожної окремої країни українці можуть знайти на ресурсі МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua, де розміщена інтерактивна онлайн-карта подорожей світом для українців на час поширення пандемії коронавірусної інфекції COVID-19.