З готелю - в лікарню: у курортній Грибівці отруїлися 9 дітей, які приїхали на відпочинок з Києва

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області розслідує спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію серед дітей, які відпочивали в готелі Bugaz Sea View в Одеській області. Про спалах стало відомо 27.07.2021.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби в Одеській області.

Станом на 27.07.2021 в інфекційне відділення Білгород-Дністровської міської багатопрофільної лікарні з попереднім діагнозом "Гострий гастроентероколіт" госпіталізовано 9 дітей віком до 15 років.

За попередніми даними, захворілі діти прибули на відпочинок з Києва в складі групи кількістю 90 дітей. Проживали в готелі Bugaz Sea View ТОВ "БЛЕК СІ ХОТІВ ГРУП" і харчувалися в ресторані готелю.

З метою встановлення причин і умов виникнення захворювань Овідіопольським управлінням Головного управління розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування з відбором проб для проведення відповідних лабораторних досліджень. Санітарно-епідеміологічне розслідування триває.

Про підсумки буде повідомлено додатково.

