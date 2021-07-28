УКР
З готелю - в лікарню: у курортній Грибівці отруїлися 9 дітей, які приїхали на відпочинок з Києва

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області розслідує спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію серед дітей, які відпочивали в готелі Bugaz Sea View в Одеській області. Про спалах стало відомо 27.07.2021.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби в Одеській області.

Станом на 27.07.2021 в інфекційне відділення Білгород-Дністровської міської багатопрофільної лікарні з попереднім діагнозом "Гострий гастроентероколіт" госпіталізовано 9 дітей віком до 15 років.

За попередніми даними, захворілі діти прибули на відпочинок з Києва в складі групи кількістю 90 дітей. Проживали в готелі Bugaz Sea View ТОВ "БЛЕК СІ ХОТІВ ГРУП" і харчувалися в ресторані готелю.

З метою встановлення причин і умов виникнення захворювань Овідіопольським управлінням Головного управління розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування з відбором проб для проведення відповідних лабораторних досліджень. Санітарно-епідеміологічне розслідування триває.

Про підсумки буде повідомлено додатково.

Також читайте: П'ятеро дітей отруїлися в їдальні лікарні, де проходили лікування, - поліція Одещини

Автор: 

жытелям киева всегда повышенное внимание, когда в школах глубинки травят детей, то всё нормик
28.07.2021 12:49 Відповісти
В Киеве проживает 15% населения Украины
28.07.2021 13:32 Відповісти
Блек Си Хотел Груп це компанія одеської мафії, яка вкрала в держави колишній Готель Інтурист в Одесі і назвала його готелем Чорне море і контролює ще ряд туристичних об'єктів в Одеській області. Потрібно провести жорсткі перевіркі у всіх готелях цієї групи.
28.07.2021 18:35 Відповісти
главное что эти районы и так довольно дорогие, еще и на питании стараються чего то намутить. лишать лицензии нах.....й. чтоб конкурент видел и думал.
28.07.2021 13:12 Відповісти
Грибовка говоришь...? Курорт в Одесской области...? Знаем, знаем
28.07.2021 13:37 Відповісти
 
 