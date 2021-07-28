До вересня маємо підготувати інфраструктуру вакцинації й робити до 250 тис. щеплень на добу, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність підготовки інфраструктури вакцинації в країні і можливості досягти 200-250 тис. щеплень на добу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ на форумі "Україна 30. Децентралізація".
"Чи готові ми з вакцинами - ні. Тут залежить від кількості та інфраструктури. За інфраструктурою вакцинації, я вважаю, ми добре підготувалися. Ми показуємо, як приклад - є у нас вакцина - 150 тис. мінімум на добу ми можемо колоти. За нашими розрахунками до вересня ми маємо бути готові, підготувати інфраструктуру і до 200-250 тис. робити щеплень на добу", - розповів президент.
За словами Зеленського, робота з постачання вакцин в Україну триває.
"Те, що могли, - домовився особисто з президентом США, отримали 2 млн вакцин Moderna. Вона тут. Щеплення почалися. Коли зустрічався з канцлером Німеччини, окремо від програми COVAX, то на 1 млн 200 тис. вакцин Phizer домовлялися, що вони нам мають передати. Я сказав, що для нас дуже важливо отримати їх до Дня Незалежності. Не тому що свято, а тому що буде масове скупчення людей", - додав президент.
а то теперь начинается - будут вакцинировать в общественных местах ...шо там готовить? стол-стул?
зараз у бовдура нова забава "здорова країна", знов будуть приписувати здобутки громад за роки децентралізації кловану
Т.е. собираются прививать 100% населения Украины три раза в год?
та хоч по 1 триліону плануйте вакцинувати, якщо тут на "пфайзер" уже другий тиждень не можуть необхідну кількість людей назберати, ну щоб флакон не зіпсувати.
А це чому, а тому що наріду зі всіх дір пропагують що вакцинація то зло.