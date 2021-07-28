УКР
До вересня маємо підготувати інфраструктуру вакцинації й робити до 250 тис. щеплень на добу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність підготовки інфраструктури вакцинації в країні і можливості досягти 200-250 тис. щеплень на добу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ на форумі "Україна 30. Децентралізація".

"Чи готові ми з вакцинами - ні. Тут залежить від кількості та інфраструктури. За інфраструктурою вакцинації, я вважаю, ми добре підготувалися. Ми показуємо, як приклад - є у нас вакцина - 150 тис. мінімум на добу ми можемо колоти. За нашими розрахунками до вересня ми маємо бути готові, підготувати інфраструктуру і до 200-250 тис. робити щеплень на добу", - розповів президент.

За словами Зеленського, робота з постачання вакцин в Україну триває.

"Те, що могли, - домовився особисто з президентом США, отримали 2 млн вакцин Moderna. Вона тут. Щеплення почалися. Коли зустрічався з канцлером Німеччини, окремо від програми COVAX, то на 1 млн 200 тис. вакцин Phizer домовлялися, що вони нам мають передати. Я сказав, що для нас дуже важливо отримати їх до Дня Незалежності. Не тому що свято, а тому що буде масове скупчення людей", - додав президент.

Також читайте: Україна готова до отримання траншу МВФ, - Зеленський

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (25625) COVID-19 (19768)
Топ коментарі
Зебил, у вас на это был год!
28.07.2021 12:10 Відповісти
Некогда было. Куртки по цене Шкоды сами себя не наколядуют.
28.07.2021 12:12 Відповісти
Так никто и не говорит что это будет сделано... Ключевое слово - ДОЛЖНЫ. Нас просто информируют как должно быть....
28.07.2021 12:13 Відповісти
должны...будут...вот и вся готовность! бла-бла-шоу...
28.07.2021 12:24 Відповісти
Они и сейчас делают до 250 тысяч. Если делать 1 прививку в сутки это тоже будет считаться до 250 тыс.
28.07.2021 12:12 Відповісти
Обещал новый министр по кличке ляшко вообще то 400000 тысяч в сутки!! Вы там зедебилы договоритесь ,что врать.
28.07.2021 12:22 Відповісти
инфраструктура для вакцинации должна была быть готова еще в декабре прошлого года...
а то теперь начинается - будут вакцинировать в общественных местах ...шо там готовить? стол-стул?
28.07.2021 12:23 Відповісти
Ти ж нахвалялось до 24 серпня вакцинувати 70% населення.
28.07.2021 12:34 Відповісти
ну той що, хіба нарід то памятає.
зараз у бовдура нова забава "здорова країна", знов будуть приписувати здобутки громад за роки децентралізації кловану
28.07.2021 17:26 Відповісти
Та подожди ты, дай деревья досадить..
28.07.2021 12:46 Відповісти
Беда в Украину пришла откуда не ждали, из засратого Кривого Рога!
28.07.2021 13:28 Відповісти
250 тыс в сутки.
Т.е. собираются прививать 100% населения Украины три раза в год?
28.07.2021 14:21 Відповісти
кейс вакцинации)))
28.07.2021 16:37 Відповісти
и кластер
28.07.2021 22:42 Відповісти
дерева як я зрозумів цей математик вже висадив
та хоч по 1 триліону плануйте вакцинувати, якщо тут на "пфайзер" уже другий тиждень не можуть необхідну кількість людей назберати, ну щоб флакон не зіпсувати.
А це чому, а тому що наріду зі всіх дір пропагують що вакцинація то зло.
28.07.2021 17:23 Відповісти
 
 