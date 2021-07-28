До вересня маємо підготувати інфраструктуру вакцинації й робити до 250 тис. щеплень на добу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність підготовки інфраструктури вакцинації в країні і можливості досягти 200-250 тис. щеплень на добу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ на форумі "Україна 30. Децентралізація".

"Чи готові ми з вакцинами - ні. Тут залежить від кількості та інфраструктури. За інфраструктурою вакцинації, я вважаю, ми добре підготувалися. Ми показуємо, як приклад - є у нас вакцина - 150 тис. мінімум на добу ми можемо колоти. За нашими розрахунками до вересня ми маємо бути готові, підготувати інфраструктуру і до 200-250 тис. робити щеплень на добу", - розповів президент.

За словами Зеленського, робота з постачання вакцин в Україну триває.

"Те, що могли, - домовився особисто з президентом США, отримали 2 млн вакцин Moderna. Вона тут. Щеплення почалися. Коли зустрічався з канцлером Німеччини, окремо від програми COVAX, то на 1 млн 200 тис. вакцин Phizer домовлялися, що вони нам мають передати. Я сказав, що для нас дуже важливо отримати їх до Дня Незалежності. Не тому що свято, а тому що буде масове скупчення людей", - додав президент.

Також читайте: Україна готова до отримання траншу МВФ, - Зеленський