За добу від коронавірусу в Києві померла одна людина, виявлено 189 нових випадків COVID-19, - Кличко. КАРТА
За минулу добу в Києві виявили 189 хворих на коронавірус. Померла одна людина
Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
За словами мера, в Києві за добу підтвердили 189 випадків захворювання на коронавірус, померла одна людина. На сьогоднішній день підтверджено 218 390 випадків захворювання.
Так, захворіли 102 жінки віком від 20 до 79 років, 77 чоловіків віком від 20 до 72 років. А також 5 дівчаток віком від 3 до 17 років і 5 хлопчиків від 10 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 29 хворих на коронавірус. А також 19 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 122 людини. Загалом коронавірус подолали 208 845 мешканці столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 39. У Святошинському – 36 та в Шевченківському районі – 26 випадків", – зазначив Віталій Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль