Найімовірніше, спалах коронавірусу буде на початку осені, а домінуватиме "дельта"-штам, - лікарка-епідеміологиня Мухарська

Лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська прогнозує спалах коронавірусу в Україні восени. "Дельта"-вірус, найімовірніше, домінуватиме в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в коментарі РБК-Україна.

За її словами, якщо в певних країнах, зокрема в Україні, люди не захищені, бо не перехворіли і не вакциновані, то є ніша, куди вірус буде поширюватися.

"Спалах коронавірусу, гадаю, буде на початку осені. В принципі, найімовірніше, буде превалювати варіант вірусу "Дельта". Бо він уже є в Україні. Тому що він у багатьох країнах світу. Однією з властивостей цього штаму є те, що він швидко поширюється", - заявила вона.

