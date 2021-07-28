УКР
Новини Коронавірус і карантин
2 759 19

Найімовірніше, спалах коронавірусу буде на початку осені, а домінуватиме "дельта"-штам, - лікарка-епідеміологиня Мухарська

Лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська прогнозує спалах коронавірусу в Україні восени. "Дельта"-вірус, найімовірніше, домінуватиме в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в коментарі РБК-Україна.

За її словами, якщо в певних країнах, зокрема в Україні, люди не захищені, бо не перехворіли і не вакциновані, то є ніша, куди вірус буде поширюватися.

"Спалах коронавірусу, гадаю, буде на початку осені. В принципі, найімовірніше, буде превалювати варіант вірусу "Дельта". Бо він уже є в Україні. Тому що він у багатьох країнах світу. Однією з властивостей цього штаму є те, що він швидко поширюється", - заявила вона.

перший пік дельти - через три-чотири тижні. Після оцих "хресних ходів". От побачите.
28.07.2021 12:48 Відповісти
Скорее всего, вспышка коронавируса будет в начале осени, а доминировать будет "дельта"-штамм, - врач-эпидемиолог Мухарская - Цензор.НЕТ 9765
28.07.2021 12:51 Відповісти
В гібрідну війну входить також і розповсюдження вірусу.
28.07.2021 12:54 Відповісти
этот вирусный хаос на протяжении 30 лет игнорирует фундаментальные научные факты: существование, патогенность и смертельные последствия этих агентов никогда не были доказаны.
28.07.2021 13:02 Відповісти
Цікаво, що порохоботи, вони ж корисні ідіоти глобалістів, всі як один вперто поширюють страх перед "пандемією", якої насправді не існує.
28.07.2021 16:44 Відповісти
я порохобот. из моих знакомых именно порохоботы быстрее поняли что это мировая ложь. А вообще то 95% без пререканий повелись на эту откровенную туфту мирового капитала и стали бездумно повторять указы лживых правительств.
28.07.2021 18:19 Відповісти
ну..как бы какая-то часть населения уже переболела (более 2,25 млн...)
какая-то часть провакцинировалась (некоторые дважды) (3,5 млн одноразовая доза и 1,8 млн две дозы)... на 35-40 млн населения конечно маловато... но маємо що маємо
28.07.2021 13:03 Відповісти
Никто не знает, сколько конкретно переболело, так как в лёгкой форме за тестами не ходили.
Такшта
Воттаквот
28.07.2021 13:31 Відповісти
это официоз... (Вы правы) думаю что переболевших (и даже не подозревающих об этом... иногда) на пару миллионов (возможно) больше...
28.07.2021 13:51 Відповісти
это не гарантия от повторного заражения
показати весь коментар
вы разрешаете крестные ходы..а потом пугаете..
показати весь коментар
Хватит гавкать один уже экс любитель курточек анонсировал в мае на июнь уверенно
повсеместно в Украине индийский штамм,июнь прошел,штамм всё не приходил закачивается июль, родилась дельта, которая также еденицами,так что Нострдамусы с вас никакие,если вы только спецом не подготавливаете почву для закрытия,чтоб мол
сказать вас предупреждали
28.07.2021 13:30 Відповісти
Штамм коронавируса "Дельта" и есть индийский
показати весь коментар
хм... а чому "лікарКА-епідеміологиня", а не "лікарИНЯ-епідеміологиня"?
показати весь коментар
Это же надо, какая умная!
Скорее всего завтра утром взойдет солнце, а вечером опять сядет.
показати весь коментар
