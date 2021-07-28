2 759 19
Найімовірніше, спалах коронавірусу буде на початку осені, а домінуватиме "дельта"-штам, - лікарка-епідеміологиня Мухарська
Лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська прогнозує спалах коронавірусу в Україні восени. "Дельта"-вірус, найімовірніше, домінуватиме в країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в коментарі РБК-Україна.
За її словами, якщо в певних країнах, зокрема в Україні, люди не захищені, бо не перехворіли і не вакциновані, то є ніша, куди вірус буде поширюватися.
"Спалах коронавірусу, гадаю, буде на початку осені. В принципі, найімовірніше, буде превалювати варіант вірусу "Дельта". Бо він уже є в Україні. Тому що він у багатьох країнах світу. Однією з властивостей цього штаму є те, що він швидко поширюється", - заявила вона.
Топ коментарі
+5 Ан Мур
показати весь коментар28.07.2021 12:48 Відповісти Посилання
+5 Вольный Каменьщик
показати весь коментар28.07.2021 12:51 Відповісти Посилання
+5 5 копійок
показати весь коментар28.07.2021 12:54 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
какая-то часть провакцинировалась (некоторые дважды) (3,5 млн одноразовая доза и 1,8 млн две дозы)... на 35-40 млн населения конечно маловато... но маємо що маємо
Такшта
Воттаквот
повсеместно в Украине индийский штамм,июнь прошел,штамм всё не приходил закачивается июль, родилась дельта, которая также еденицами,так что Нострдамусы с вас никакие,если вы только спецом не подготавливаете почву для закрытия,чтоб мол
сказать вас предупреждали
Скорее всего завтра утром взойдет солнце, а вечером опять сядет.