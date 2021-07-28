УКР
Майже 99% померлих в Італії від COVID-19 з лютого поточного року не були повністю вакциновані

Майже 99% померлих в Італії від COVID-19 з лютого поточного року не були повністю вакциновані

В Італії заявили, що майже 99% людей, які померли від COVID-19 в країні з лютого цього року, не були повністю вакциновані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, такі дані надав Національний інститут охорони здоров'я (ISS).

Як пише Reuters, з 1 лютого по 21 липня в Італії було зареєстровано 423 випадки смерті від COVID серед повністю вакцинованих людей, що становить 1,2% від загального числа померлих 35 776, йдеться в заяві інституту.

В опублікованому органом дослідженні, що міститься в регулярному звіті про смерті від COVID-19, сказано, що нечисленна кількість повністю вакцинованих людей, які померли від COVID, також були значно старшими від тих, хто помер без повної вакцинації - 88,6 року проти 80.

До зараження вірусом у них також були більш серйозні проблеми зі здоров'ям.

Вивчаючи медичні карти 70 з 423 повністю вакцинованих людей, які померли від COVID, інститут повідомив, що середня кількість основних захворювань у цих людей склала 5,0 порівняно з 3,7 для випадків смерті від COVID серед людей, які не були повністю вакциновані.

Минулого тижня Італія слідом за Францією оголосила, що підтвердження вакцинації або імунітету від COVID-19 найближчим часом стане обов'язковим для участі у безлічі заходів, включаючи харчування в приміщеннях і відвідування таких місць, як тренажерні зали, басейни, музеї і кінотеатри.

Після цього оголошення італійська влада зафіксувала помітне зростання реєстрації на вакцинацію.

На сьогодні в Італії майже 57% населення старше 12 років повністю вакциновані.

+7
Та да...склеили ласты от инфарктов и инсультов после первого...
показати весь коментар
28.07.2021 13:31 Відповісти
+7
А в Израиле картина совсем другая - много тяжёлых случаев именно среди полностью вакцинированных. Ссылку давал на ветке про статсводку ситуации в Украине
показати весь коментар
28.07.2021 14:01 Відповісти
+6
Чим більше антиваксів - тим менше антиваксів.
показати весь коментар
28.07.2021 13:09 Відповісти
та да. тебе 2 иконы, 2 лучины и в 2 раза сильней биться.
показати весь коментар
28.07.2021 16:36 Відповісти
Т.е. статью из израильской прессы ты так и не осилил, ума не хватило
показати весь коментар
28.07.2021 17:01 Відповісти
Могу помочь - если не силен в инглише, воспользуйся гугл-переводчиком
показати весь коментар
28.07.2021 17:06 Відповісти
я осилил, мне ума хватило. ты не осилил, тебе ума не хватило.
я силён в инглише, мне помогать не надо.
в вот лично ты не силён в инглише.
могу помочь - снова воспользуйся гугл-переводчиком.
теперь тебе 3 иконы, 3 лучины и в 3 раза сильней биться.
показати весь коментар
28.07.2021 20:39 Відповісти
Я понял, ты чокнутая ковидоистеричка, досвидос
показати весь коментар
28.07.2021 20:59 Відповісти
хорошо ты само себе о себе написало "Я понял, ты чокнутая ковидоистеричка, досвидос"
4:0 в мою пользу. всухую.
показати весь коментар
28.07.2021 21:40 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2021 07:41 Відповісти
снова хорошую картинку ты сам лишь для себя прилепил.
5:0. в одно ворота.
показати весь коментар
29.07.2021 10:24 Відповісти
Тебя заклинило?
показати весь коментар
29.07.2021 10:26 Відповісти
Тебя заклинило? 6 - 0 .
показати весь коментар
29.07.2021 10:52 Відповісти
Боже який темний і дубовий народ.Таку єрєсь мочать що і смішно і страшно.
показати весь коментар
28.07.2021 17:16 Відповісти
После этого объявления итальянские власти зафиксировали заметный рост протестующих на улицах итальянских городов. Скоро выбьют дурь из этих псевдополитиков.
показати весь коментар
28.07.2021 18:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 