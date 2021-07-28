УКР
Реформа децентралізації нині просувається набагато швидше, ніж усі роки до цього, - Зеленський

Реформа децентралізації нині просувається набагато швидше, ніж усі роки до цього, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині реформа децентралізації просувається набагато швидше, але довгі роки в країні для цього не було політичної волі.

"Тривалий період країна не могла швидко просуватися в питанні децентралізації через обставини політичного характеру. Не було політичної волі, бажання ділитися повноваженнями, бюджетом з українськими громадами", - заявив Зеленський під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що у квітні 2014 року український уряд ухвалив основний документ - Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, потім було ухвалено законодавчі акти, які надали територіальним громадам не тільки повноваження, а й фінансову базу для їхньої реалізації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процес внесення змін до Конституції України в частині децентралізації буде непростим, - Разумков

За його словами, наразі "майже завершився процес передання мільйонів гектарів землі та тисяч об'єктів комунальної власності громадам".

"Наша команда пішла значно далі - реалізувала другий етап децентралізації. У червні 2020 року уряд затвердив новий адміністративно-територіальний устрій базового рівня. Сформовано майже 1,5 тис. територіальних громад, які покривають усю територію України", - нагадав Зеленський і зазначив, що "нині в Україні є 136 районів замість 490, які існували до реформи".

Також читайте: Посли G7 закликали зробити реформу децентралізації незворотною: Україна повинна змінити Конституцію

"Ці факти наочно демонструють, що реформа місцевого самоврядування в країні просувається набагато швидше, ніж усі роки до цього. Ми задекларували готовність поглиблювати процеси децентралізації та передати громадам іще більше повноважень. І новий законопроект №4298 "Про місцеві державні адміністрації", який обговорюється із залученням широкого кола громадськості та експертів, є підтвердженням цього", - резюмував глава держави.

Зеленський Володимир (25625) децентралізація (454)
Топ коментарі
+21
Реформа децентрализации сейчас продвигается гораздо быстрее, чем все годы до этого, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1780
28.07.2021 13:04 Відповісти
+18
эти территориальные громады были запланированы еще при Порошенко. И укрупнение районов стало большой бедой для местных жителей, у которых теперь вдвое дальше и власть и медобслуживание.
Нашел чем хвастаться - чужими достижениями, которые кстати вовсе не достижения.

Главными достижениями децентрализации было увеличение финансирования местных органов власти, передача многих функций на местах. А ты, Бубочка, все это херишь - местные власти воют от урезания доходов бюджета, спасибо, Вова, особенно год назад на борьбе с Ковидом хорошо местных прокатили.
28.07.2021 13:03 Відповісти
+15
Если при Порохе и Гройсмане финансы бюджета стали оседать на местах, то теперь - все, забудьте, опять посылайте гонцов в Киев. ...Я, кстати, до сих пор не могу для себя решить - Янелох действительно верит в ту ахинею о своих "подвигах", которой он регулярно нас кормит, или откровенно издевается над нами?
28.07.2021 13:11 Відповісти
Це пірімога?
28.07.2021 12:59 Відповісти
Це загострення параоїдальної шизофреніі ,манія величі !!!!)))
ДЕ централізація? У ЄРМАКА!!!
28.07.2021 13:01 Відповісти
Дійсно ніколи не було таких завгоспів й вони не двигались разом з шефом так, як сьогодні!
28.07.2021 13:03 Відповісти
28.07.2021 13:04 Відповісти
спихнуть на местные органы власти все проблемы это пірімога
28.07.2021 13:04 Відповісти
дурь, видимо, ооочень забористая...
Такое впечатление что перед каждой пресс-конференцией или перед любой публичной встречи он употребляет марафет в неконролируемых дозах!!!!!!!!!!!!!!!!! Так что скоро он не сможет подняться не то что от крышки рояля но даже встречного ветра!!!!!!
опять попередники вінни
В какую сторону быстрее,извольте спросить.....
В сторону наполнения его кармана за счет отъема денег у местных бюджетов. Как начал осенью 2019, так и не останавливается.
всі артисти вірять в те, що вони грають. Інакше вони якісно свою роль не зіграють; і зникнуть через профнепридатність.
треба твоє запитання винести в ТОП. Лайк
Судя по тому, что делают (а не говорят) зебилы, их "децентрализация" закончится разделением Украины на несколько частей. Одна надежда- что йолку на Майдане ими украсят раньше, чем их "децентрализация" произойдёт.
він що, скотина, відбрав (централізував) в місцевого самоврядування кошти, примусив місцеві бюджети оплачувати обіцянки центральної влади (зокрема, про 300% надбавку лінарям на фронті з ковідом, і не тільки) - і тепер розпатякує, що при ньому децентралізація скаче шаленими темпами?
Ідіот...

Ні, не ідіот... Це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів - брехня. Сцуть в очі своєму лохторату...
Возможно, что децентрализация движется быстрее, чем раньше, но предыдущей администрации нужно было, в первую очередь, защитить страну от того, кому ты хочешь заглянуть в глаза или еще куда. Ты знаешь страну и, как главнокомандующий запрещаешь защищаться и, создаешь видимость работы децентрализацией, большой стройкой, высадкой миллиарда деревьев, видосиками из Омана и пр...
хз Вова, крайне спорно то что ты делаешь. основным была передача бОльших полномочий на места и бОльшего % бюджета от собраных налогов и податей... деньги ты забирать снова начал в центр урезая меснтые бюджеты а вот твои ОТГ так себе реформа, имхо конечно
Хтось створив велосипед, показав як їхати...А якесь проснулося і каже: дивіться всі - він їде скорше.
Тільки нашо гроші віддавати патологічно вороватим місцевим князькам досі незрозуміло.
реформа децентрализации продвигается быстрее,но сама децентрализация застряла в "зеленом реформированном болоте "
Реформа децентралізації нині просувається набагато швидше, ніж усі роки до цього, - Зеленський - Цензор.НЕТ 450
Да чего ты мандишь то. Ты хотя бы раньше знал, что означает термин децентрализация вообще. В квартале этого не проходили, а трускавецкий "университет" - это уровень, в лучшем случае первого класса средней школы.
"Ці факти наочно демонструють, що реформа місцевого самоврядування в країні просувається набагато швидше, ніж усі роки до цього. Джерело: https://censor.net/ua/n3279574

Справді, тепер набагато швидше зростає дефіцит бюджету України, зростають ціни і тарифи, заборгованість по зарплаті і комунальним платежам і взагалі, економіка занепадає, армія деградує, культура звелася до "сватів" і шапіто-95.
По сто раз на день мы слышим из уст зебилов, что реформы движутся в миллионы раз быстрее чем при папередниках, что жизнь в стране гораздо сильнее улучшилась за два года чем при всех папередниках вместе взятых... но когда заходишь в атб и видешь бутылку подсолнечного масла за 70грн, та которая два года назад была 29, то отчетливо понимаешь, что все разговоры зебилов о их достижениях - банальный звездежь!
У нас на словах зебобового дебила все космическими темпами развивается, а на деле нагревание воздуха. Клоун кого ты обманываешь? Тебя уже даже твои безмозглые избиратели видеть и слышать не могут, как не рисуй рейтинги.
Якщо зебілів локшиною не годувати ,вони вимрут ,як мамонти !!!)))
В звязку з посухою 1 000 000 000 висаджених Зеленським дерев загинули, але саме завдяки йому Сонце стало круглішим, Місяць - яснішим а олігархи - багатші.
Просувається точно так як наша армія в ОРДЛО. Ні шагу вперед, а тисячі назад.
А коли, взагалі, хоч трохи краще жити стане Вова?
"Завтра будет, лучше чем вчера !" !!!!))))
То, что ЗЕ свои обязанности свалил на местные власти - это реформа?

Прикольно...

Сидит, нихера не делает, а реформа реформируется небыаалыми темпами.
спитайте тупня чому місцеві управління держказначейства вже понад місяць не проводять розрахунки між бюджетними установами та суб'єктами господарювання, а відправляють платіжні документи на Київ й вже Київ проводить розрахунки (зрозуміло з затримкою).
а відповідь проста - відсутність грошей в бюджеті (тому Київ знов самостійно вирішує які платежі проводити в першу чергу, а які притримати). це називається - ручне керування, а стається таке, коли нема грошей та коли є бажання (або потреба) контролювати бюджетні зобов'язання (а це геть не про децентралізацію).
отака децентралізація за зеленського - просрана.
як ви хотіли- на брехні прийшов до влади і цією брехнею править. 73% від голосуючих хохлів довольні, бо вони цього члєнограя хотіли бачити у перпезедентах.
Шта ?
Зелепукин явно путает децентрализацию с демонтажем государства
