Реформа децентралізації нині просувається набагато швидше, ніж усі роки до цього, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині реформа децентралізації просувається набагато швидше, але довгі роки в країні для цього не було політичної волі.
"Тривалий період країна не могла швидко просуватися в питанні децентралізації через обставини політичного характеру. Не було політичної волі, бажання ділитися повноваженнями, бюджетом з українськими громадами", - заявив Зеленський під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він нагадав, що у квітні 2014 року український уряд ухвалив основний документ - Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, потім було ухвалено законодавчі акти, які надали територіальним громадам не тільки повноваження, а й фінансову базу для їхньої реалізації.
За його словами, наразі "майже завершився процес передання мільйонів гектарів землі та тисяч об'єктів комунальної власності громадам".
"Наша команда пішла значно далі - реалізувала другий етап децентралізації. У червні 2020 року уряд затвердив новий адміністративно-територіальний устрій базового рівня. Сформовано майже 1,5 тис. територіальних громад, які покривають усю територію України", - нагадав Зеленський і зазначив, що "нині в Україні є 136 районів замість 490, які існували до реформи".
"Ці факти наочно демонструють, що реформа місцевого самоврядування в країні просувається набагато швидше, ніж усі роки до цього. Ми задекларували готовність поглиблювати процеси децентралізації та передати громадам іще більше повноважень. І новий законопроект №4298 "Про місцеві державні адміністрації", який обговорюється із залученням широкого кола громадськості та експертів, є підтвердженням цього", - резюмував глава держави.
Нашел чем хвастаться - чужими достижениями, которые кстати вовсе не достижения.
Главными достижениями децентрализации было увеличение финансирования местных органов власти, передача многих функций на местах. А ты, Бубочка, все это херишь - местные власти воют от урезания доходов бюджета, спасибо, Вова, особенно год назад на борьбе с Ковидом хорошо местных прокатили.
Ідіот...
Ні, не ідіот... Це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів - брехня. Сцуть в очі своєму лохторату...
Справді, тепер набагато швидше зростає дефіцит бюджету України, зростають ціни і тарифи, заборгованість по зарплаті і комунальним платежам і взагалі, економіка занепадає, армія деградує, культура звелася до "сватів" і шапіто-95.
Прикольно...
Сидит, нихера не делает, а реформа реформируется небыаалыми темпами.
а відповідь проста - відсутність грошей в бюджеті (тому Київ знов самостійно вирішує які платежі проводити в першу чергу, а які притримати). це називається - ручне керування, а стається таке, коли нема грошей та коли є бажання (або потреба) контролювати бюджетні зобов'язання (а це геть не про децентралізацію).
отака децентралізація за зеленського - просрана.