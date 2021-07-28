Реформа децентралізації нині просувається набагато швидше, ніж усі роки до цього, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині реформа децентралізації просувається набагато швидше, але довгі роки в країні для цього не було політичної волі.

"Тривалий період країна не могла швидко просуватися в питанні децентралізації через обставини політичного характеру. Не було політичної волі, бажання ділитися повноваженнями, бюджетом з українськими громадами", - заявив Зеленський під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що у квітні 2014 року український уряд ухвалив основний документ - Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, потім було ухвалено законодавчі акти, які надали територіальним громадам не тільки повноваження, а й фінансову базу для їхньої реалізації.

За його словами, наразі "майже завершився процес передання мільйонів гектарів землі та тисяч об'єктів комунальної власності громадам".

"Наша команда пішла значно далі - реалізувала другий етап децентралізації. У червні 2020 року уряд затвердив новий адміністративно-територіальний устрій базового рівня. Сформовано майже 1,5 тис. територіальних громад, які покривають усю територію України", - нагадав Зеленський і зазначив, що "нині в Україні є 136 районів замість 490, які існували до реформи".

"Ці факти наочно демонструють, що реформа місцевого самоврядування в країні просувається набагато швидше, ніж усі роки до цього. Ми задекларували готовність поглиблювати процеси децентралізації та передати громадам іще більше повноважень. І новий законопроект №4298 "Про місцеві державні адміністрації", який обговорюється із залученням широкого кола громадськості та експертів, є підтвердженням цього", - резюмував глава держави.