Громадян РФ і Вірменії засудили в Росії за "шпигунство" на користь України

Громадян РФ і Вірменії засудили в Росії за "шпигунство" на користь України

Ростовський обласний суд визнав громадянина РФ Дениса Лобова і громадянина Вірменії Арарата Хачатряна винними у державній зраді і шпигунстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ФСБ РФ.

"Ростовський обласний суд виніс обвинувальні вироки громадянину РФ Денису Михайловичу Лобову і громадянину Республіки Вірменія Арарату Рубіковичу Хачатряну, причетним до здійснення контрабандних поставок з території Російської Федерації в Україну радіолокаційного обладнання для зенітно-ракетних систем "С-300", яке становить державну таємницю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд засудив Лобова до позбавлення волі на 9 років і 6 місяців, Хачатряна - на 10 років і 6 місяців, відповідно.

"Обидва фігуранти будуть відбувати термін в колонії суворого режиму", - повідомили в ФСБ РФ.

Читайте також: ФСБ стверджує, що російський пенсіонер хотів переправити в Україну приціли для гранатометів. Його посадили

У ФСБ заявили, що Хачатрян і Лобов, нібито "діючи в інтересах українського оборонно-промислового комплексу, займалися збиранням відомостей про так звані клістрони, що входять до складу ЗРС С-300, і передачею конкретних зразків зазначених виробів на Україну".

росія (68043) суд (11880) ФСБ (1482)
28.07.2021 13:22 Відповісти
Зеля злив агентуру?
28.07.2021 13:08 Відповісти
Гражданин Армении изменил России. Раша думает что армения ее область....
28.07.2021 13:14 Відповісти
Зеля злив агентуру?
28.07.2021 13:08 Відповісти
Гражданин Армении изменил России. Раша думает что армения ее область....
28.07.2021 13:14 Відповісти
Это коряво статью написали.
То, что делал Гражданин Армении - это шпионаж, а то, что делал гражданин РФ - это Государственная измена.
Две разных статьи. Но как обычно журналюгам не до тонкостей.
28.07.2021 18:17 Відповісти
все правильно написали. Вон тетку в Сочи за госизмену посадили она увидела танки в окне и написала в инет. Это страна такая.
показати весь коментар
Только Вы забыли, что:
Севастиди отправляла эту информацию не абы кому, а сотруднику ГосБеза Грузии, ЗНАЯ, что он этим самым сотрудником является и она ПРОСИЛА его передать эту инфу про танки.
тут есть ПРЯМОЙ умысел.
И баба-дура сама в том призналась, что её умысел был направлен на передачу военной информации сотруднику госу.беза другого государства.
По этому кейсу можно прямо таки учебники писать.
Так что ФСБ козлы, но сделали всё по закону.

И второе Вы забыли, что путен её помиловал. Подчёркиваю - НЕ приказал как-то там дело пересмотреть, а именно помиловал, после её на то обращения, где она ещё раз полностью признала свою вину.
Вы уж извините, но при всей моей нелюбви к режиму, если человек сам баран, то туда ему и дорога.
28.07.2021 19:07 Відповісти
А Навальный сам себя "Новичком" отравил, правильно?
А Литвиненко Полоний хлебанул немножко по своей воле, верно?
Тоже бараны, не так ли?
28.07.2021 20:40 Відповісти
спросите у Навального.
У Литвиненко труднее спросить конечно же
Не очень понял как вы увязали Севастиди, которая ну уж явно попала 100% под статью в чём призналась полностью и глубоко раскаялась (по крайней мере на бумаге) с Навальным и Литвиненко.
Которых может траванули, а может и нет. Одни говорят одно, другие - другое, а уголовного дела нам с вами никто не покажет.
Как сказал британский судья - доказуха норм, но она секретна.
А про вину путена он вообще сказал в вердикте, что Литвиненко не отравили бы без согласия путена, потому что ПРОЦЕСС В РФ ТАК ПОСТРОЕН.
Ппц. И эта же Британия твердит, что в РФ коррупция, бардак и хаос.
Так чему верить - в бардак и хаос или железную руку кровавого диктатора?
И вообще - почему я должен им верить? Верить это про Бога, а не про уголовные дела.
Почему все эти "хайли лайкли"?

Я вот верю, что путен причастен к убийствам. Ну и что?
Я точно так же верю, что почти КАЖДЫЙ президент США отдавал приказы на ликвидацию людей. И тоже без суда, прошу заметить.
Означает ли это, что кто-то вправе судить на основе каких-то хайли-лайкли? Нет конечно же.

То есть пока мы не увидим доказуху, я крайне скептически ко всему отношусь.
И друганы путена врут и его враги. И ещё неясно кто больше врёт.
то, что мне лично удобнее в настоящее время быть на стороне врагов его вовсе не означает, что я готов принимать на веру любые слова тех, кто не любит путена.
28.07.2021 20:52 Відповісти
Maybe rain, maybe snow, maybe fuck, maybe no.
29.07.2021 04:43 Відповісти
Круто! Это уже новый уровень для Ольгино:
TLDR: гдевашидаказательства!
Мягкое Вывсьоврёте! ( «да в рф врут, но запад врет может даже больше»)
показати весь коментар
Я из Кракова если че, не из Ольгино
И да все врут.
Я вот тут в Польше телек включаю и иногда прямо охреневаю от вранья, которое несут довольно открыто польские говорящие головы.
Очень похоже на тоже самое враньё, которое соловьёвская шайка несет.
Только одни врут одно, а другие другое.
Но какая разница-то на самом деле?
31.07.2021 12:36 Відповісти
Как-то паралельно, где ваша удаленка. Разумеется, для вас разницы нет. Гебельс-киселев так же наверняка в оправдание международного терроризма на донбасе ( а именно так должна определятся подлая война со скрытыми знаками отличия), вспомнит что-то из Вьетнама, или Ирака. Это стандартный нарратив, который должно быть работает на 86%, но людей, братьев и друзей которых россияне убивали из русского оружия -- не впечатляет.
01.08.2021 08:29 Відповісти
да, путин *****
04.08.2021 12:54 Відповісти
путен ********
Лалалалалалалалааааааа
29.07.2021 08:23 Відповісти
Ну да и что?
Или эта веселая песенка исчерпала Ваш интеллектуальный ресурс?
31.07.2021 12:34 Відповісти
и в то же время, его интеллектуальный ресурс должно быть на порядки выше, если для вас не понятно "какая разница", и 7 лет прошло, а вы больше чем на "гдевашидаказательства" не способны. )))
01.08.2021 08:33 Відповісти
Угу,а Немцов сам себя застрелил,сначала спрятавшись за автомобилем,а когда прицелился и выстрелил,то опрометью побежал и встална место,куда прицелился и таки попал!
28.07.2021 22:16 Відповісти
ЦІКАВО ЯК НА ЇХ ВВИЙШЛО ФСБ,,
29.07.2021 08:14 Відповісти
28.07.2021 13:20 Відповісти
28.07.2021 13:22 Відповісти
Контрразведка развалена зеликами, Ермаки и Аристовчи теперь рулят, эксперты блин по всем вопросам
28.07.2021 20:46 Відповісти
Розглашение Государственной тайны никуда не денется!
28.07.2021 13:31 Відповісти
Так доступ к гостайне зелёные пацаны не соблюдают .
Теперь все гостайны обсуждают в ресторане тищенко 😀
28.07.2021 23:57 Відповісти
Бгг. А нічого, що С-300 спроектовані в Дніпрі за часів СРСР, як і ті самі клістрони до нього?
"Бий своїх, щою чужі боялись!".
28.07.2021 13:32 Відповісти
креслення - це важливо. А обладнання для виготовлення де брати?
28.07.2021 13:43 Відповісти
днепром там и не пахло. кацапская разработка
показати весь коментар
28.07.2021 21:06 Відповісти
А какая могет быть измена...????? Мы же адинарод!!! Читайте статью, учите матчасть.
28.07.2021 13:46 Відповісти
Як можна засудити за "шигунство на користь Украіни", коли "украинци - это ж адин рарод" ??)
28.07.2021 16:18 Відповісти
"Народ - один, государства разные." - это так бы Вам путен ответил бы...
Зазеркалье оно такое. Когда надо - народ один, когда не надо - они разные
показати весь коментар
28.07.2021 18:19 Відповісти
Отож, коли треба назвати біле чорним раша це робить, коли вигідно ім біле назвати зеленим, вони й так скажуть, скажуть будь що, а потім скажуть зовсім протилежне, або навіть будуть говорити однощасно всяку протирічиву пургу.
Брехати і маніпулювати - це іхня суть
29.07.2021 09:16 Відповісти
А Ви самі не хочете спростувати відповідь, яку, за вашою здогадкою надав би пут?
Ви дасте відповідь путу, чи сподіваєтесь тільки, що це робитиму я та інші але не ви? )
29.07.2021 14:43 Відповісти
нет, не хочу. А Вы?
31.07.2021 12:47 Відповісти
навіщо тоді фантазувати, ще й не в ту сторону?
02.08.2021 16:49 Відповісти
Фантазёр здесь Вы.
Вам есть, что по существу сказать или так и будете дурака валять?
06.08.2021 10:17 Відповісти
Щира подяка громадянину Вірменії.
Тримайся хлопче, ти герой.
28.07.2021 20:00 Відповісти
Нельзя предателям управлять страной. Ничего кроме беды эо не принесёт!
28.07.2021 20:09 Відповісти
Да пофиг кто они. Главное что Украина лишилась канала поставок, который ГУР или СВР разрабатывали годами. Понимаете? Это "завтра" не отмотаешь, фарш не провернешь... Вот в чем беда. Этого и следовало ожидать после прихода "какая разница , нада перестать стрелять" ко власти. Аминь
28.07.2021 20:44 Відповісти
Зе клоун - кров цих людей на твоїх руках і руках твоєї влади які видали їх кгб/фсб
Хай допомагає Господь всім союзникам України.
28.07.2021 21:32 Відповісти
Ще одна злита спецоперація. Наслідки співпраці бігуса, бабломойського, бубочки, дерьмака, бенядіктової, авакяна з білецьким та інших колаборантів і просто корисних для ворога дурнів з ******.
Зате, яке шоу для " мудрого" наріду, перед виборами, влаштували?
28.07.2021 23:44 Відповісти
их раскрыло не фсб, их раскрыло дбр - вражеская структура в теле правоохранительных органов Украины. следующий президент если будет не дурак, разгонит нах (тех, которые не сядут)
28.07.2021 23:54 Відповісти
Каким образом гражданин Армении имеет отношение к РФ?Армения кто что федеральный округ рф?
29.07.2021 00:35 Відповісти
А це,випадково, не Бігус навів ФСБ на цих хлопців?Під прикриттям розслідування він,інколи,таке робить.Після його зливу "свинарчуків" ФСБ перекрило канал поставок запчастин для військовоі техніки з мокшандіі до Украіни.Дякуючи бігусу,техніка зупинилась.Патріот!"Мати" його!
29.07.2021 07:29 Відповісти
А дурачок зелёный гоняется за Порошенко. Уже столько нацеплял себе сроков, что, видимо, первый и сядет со своей шайкой в истории Украины
29.07.2021 21:27 Відповісти
 
 