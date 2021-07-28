Громадян РФ і Вірменії засудили в Росії за "шпигунство" на користь України

Ростовський обласний суд визнав громадянина РФ Дениса Лобова і громадянина Вірменії Арарата Хачатряна винними у державній зраді і шпигунстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ФСБ РФ.

"Ростовський обласний суд виніс обвинувальні вироки громадянину РФ Денису Михайловичу Лобову і громадянину Республіки Вірменія Арарату Рубіковичу Хачатряну, причетним до здійснення контрабандних поставок з території Російської Федерації в Україну радіолокаційного обладнання для зенітно-ракетних систем "С-300", яке становить державну таємницю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд засудив Лобова до позбавлення волі на 9 років і 6 місяців, Хачатряна - на 10 років і 6 місяців, відповідно.

"Обидва фігуранти будуть відбувати термін в колонії суворого режиму", - повідомили в ФСБ РФ.

Читайте також: ФСБ стверджує, що російський пенсіонер хотів переправити в Україну приціли для гранатометів. Його посадили

У ФСБ заявили, що Хачатрян і Лобов, нібито "діючи в інтересах українського оборонно-промислового комплексу, займалися збиранням відомостей про так звані клістрони, що входять до складу ЗРС С-300, і передачею конкретних зразків зазначених виробів на Україну".