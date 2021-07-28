Громадян РФ і Вірменії засудили в Росії за "шпигунство" на користь України
Ростовський обласний суд визнав громадянина РФ Дениса Лобова і громадянина Вірменії Арарата Хачатряна винними у державній зраді і шпигунстві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ФСБ РФ.
"Ростовський обласний суд виніс обвинувальні вироки громадянину РФ Денису Михайловичу Лобову і громадянину Республіки Вірменія Арарату Рубіковичу Хачатряну, причетним до здійснення контрабандних поставок з території Російської Федерації в Україну радіолокаційного обладнання для зенітно-ракетних систем "С-300", яке становить державну таємницю", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що суд засудив Лобова до позбавлення волі на 9 років і 6 місяців, Хачатряна - на 10 років і 6 місяців, відповідно.
"Обидва фігуранти будуть відбувати термін в колонії суворого режиму", - повідомили в ФСБ РФ.
У ФСБ заявили, що Хачатрян і Лобов, нібито "діючи в інтересах українського оборонно-промислового комплексу, займалися збиранням відомостей про так звані клістрони, що входять до складу ЗРС С-300, і передачею конкретних зразків зазначених виробів на Україну".
То, что делал Гражданин Армении - это шпионаж, а то, что делал гражданин РФ - это Государственная измена.
Две разных статьи. Но как обычно журналюгам не до тонкостей.
Севастиди отправляла эту информацию не абы кому, а сотруднику ГосБеза Грузии, ЗНАЯ, что он этим самым сотрудником является и она ПРОСИЛА его передать эту инфу про танки.
тут есть ПРЯМОЙ умысел.
И баба-дура сама в том призналась, что её умысел был направлен на передачу военной информации сотруднику госу.беза другого государства.
По этому кейсу можно прямо таки учебники писать.
Так что ФСБ козлы, но сделали всё по закону.
И второе Вы забыли, что путен её помиловал. Подчёркиваю - НЕ приказал как-то там дело пересмотреть, а именно помиловал, после её на то обращения, где она ещё раз полностью признала свою вину.
Вы уж извините, но при всей моей нелюбви к режиму, если человек сам баран, то туда ему и дорога.
А Литвиненко Полоний хлебанул немножко по своей воле, верно?
Тоже бараны, не так ли?
У Литвиненко труднее спросить конечно же
Не очень понял как вы увязали Севастиди, которая ну уж явно попала 100% под статью в чём призналась полностью и глубоко раскаялась (по крайней мере на бумаге) с Навальным и Литвиненко.
Которых может траванули, а может и нет. Одни говорят одно, другие - другое, а уголовного дела нам с вами никто не покажет.
Как сказал британский судья - доказуха норм, но она секретна.
А про вину путена он вообще сказал в вердикте, что Литвиненко не отравили бы без согласия путена, потому что ПРОЦЕСС В РФ ТАК ПОСТРОЕН.
Ппц. И эта же Британия твердит, что в РФ коррупция, бардак и хаос.
Так чему верить - в бардак и хаос или железную руку кровавого диктатора?
И вообще - почему я должен им верить? Верить это про Бога, а не про уголовные дела.
Почему все эти "хайли лайкли"?
Я вот верю, что путен причастен к убийствам. Ну и что?
Я точно так же верю, что почти КАЖДЫЙ президент США отдавал приказы на ликвидацию людей. И тоже без суда, прошу заметить.
Означает ли это, что кто-то вправе судить на основе каких-то хайли-лайкли? Нет конечно же.
То есть пока мы не увидим доказуху, я крайне скептически ко всему отношусь.
И друганы путена врут и его враги. И ещё неясно кто больше врёт.
то, что мне лично удобнее в настоящее время быть на стороне врагов его вовсе не означает, что я готов принимать на веру любые слова тех, кто не любит путена.
TLDR: гдевашидаказательства!
Мягкое Вывсьоврёте! ( «да в рф врут, но запад врет может даже больше»)
И да все врут.
Я вот тут в Польше телек включаю и иногда прямо охреневаю от вранья, которое несут довольно открыто польские говорящие головы.
Очень похоже на тоже самое враньё, которое соловьёвская шайка несет.
Только одни врут одно, а другие другое.
Но какая разница-то на самом деле?
Лалалалалалалалааааааа
Или эта веселая песенка исчерпала Ваш интеллектуальный ресурс?
Как ГБР вывело из строя систему ПВО Украины
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
1 июля 2020 года следователи провели обыски в 96-й и 160-й зенитно-ракетных бригадах ВСУ в Хмельницкой и Одесской областях. Они изъяли клистроны - сверхвысокочастотные приборы в системах управления зенитных ракет С-300!
Расследование раскроет, кто и каким путем покупал клистроны в РФ, и этих людей непременно задержит ФСБ за госизмену, и мы потеряем каналы поставки клистронов. И подставим тех, кто нам доверился!
В попытке повесить на Порошенко какие-то вполне очевидные вещи, правоохранители дошли до абсурда.
Да, абсолютно точно написало командование Воздушных сил ВСУ: действия следователей - это преступление против обороноспособности. Разве можно вообще такое расследовать, проводить изъятия?
Неужели нельзя без огласки проверить документы, разобраться в ситуации, прежде чем "стартовать"?
Почему нет никакой координации между государственными органами?
Почему такие секретные проблемы решаются на уровне Фейсбука?
Управление обороной страны существует, или всем уже пофиг?
Почему у нас настолько бездарная военная контрразведка в СБУ, которая не понимает, как следует проводить расследование в таких условиях?
Теперь все гостайны обсуждают в ресторане тищенко 😀
"Бий своїх, щою чужі боялись!".
Зазеркалье оно такое. Когда надо - народ один, когда не надо - они разные
Брехати і маніпулювати - це іхня суть
Ви дасте відповідь путу, чи сподіваєтесь тільки, що це робитиму я та інші але не ви? )
Вам есть, что по существу сказать или так и будете дурака валять?
Тримайся хлопче, ти герой.
Зе клоун - кров цих людей на твоїх руках і руках твоєї влади які видали їх кгб/фсб
Хай допомагає Господь всім союзникам України.
Зате, яке шоу для " мудрого" наріду, перед виборами, влаштували?