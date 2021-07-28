Після другого етапу децентралізації необхідно здійснити детальний аудит реформи й виправити помилки, - Зеленський

УКР
Новини
1 078 17

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність проведення детального аудиту другого етапу децентралізації для виправлення допущених помилок реформи.

"Безумовно, в процесі проведення децентралізації ми бачимо не тільки успіхи, але бачимо й недоліки, які спершу могли бути просто непомітними. Я переконаний, що після завершення другого етапу децентралізації нам просто необхідно здійснити детальний аудит. І перш ніж перейти до наступного етапу, потрібно виправити допущені помилки. У будь-якому разі можуть бути прорахунки", - заявив Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, нині цим займаються в Конгресі місцевих і регіональних влад при президенті України, який поступово стає аналітичним і практичним інструментом допомоги в процесі поглиблення децентралізації та зв'язків між центральними і регіональними органами влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа децентралізації нині просувається набагато швидше, ніж усі роки до цього, - Зеленський

Він також зазначив, що "одним із ключових аспектів у процесі децентралізації є відповідальність місцевої влади нарівні разом з повноваженнями і фінансовими можливостями".

"Обраним керівникам територіальних громад, сформованим ними виконкомам потрібно навчитися мислити масштабно, усвідомлювати, що кожна громада - це частинка України, яка працює для України і в ім'я України, а не для задоволення власного его або приватних електоральних, політичних амбіцій", - підсумував Зеленський.

Зеленський Володимир (25625) децентралізація (454)
Топ коментарі
+6
Чим швидше ЗЕЛЕНСЬКИЙ - В ЖОПУ, тим швидше УКРАЇНА - В ЄВРОПУ!
показати весь коментар
28.07.2021 13:46 Відповісти
+5
ОШИБКА зеленский наркоман ! Пшел вон к своим благодетелям , РАШИСТАМ !
показати весь коментар
28.07.2021 13:41 Відповісти
+5
Головна проблема України,це відсутність української державної влади !!!)))
показати весь коментар
28.07.2021 13:51 Відповісти
ОШИБКА зеленский наркоман ! Пшел вон к своим благодетелям , РАШИСТАМ !
показати весь коментар
28.07.2021 13:41 Відповісти
Любимая фраза зебилов по одурачиванию лохов - "аудит". Они уже провели на словах миллионы разных аудитов, но кто-то может сказать чем закончился хоть один аудит?!
показати весь коментар
28.07.2021 13:41 Відповісти
Чим швидше ЗЕЛЕНСЬКИЙ - В ЖОПУ, тим швидше УКРАЇНА - В ЄВРОПУ!
показати весь коментар
28.07.2021 13:46 Відповісти
Головна проблема України,це відсутність української державної влади !!!)))
показати весь коментар
28.07.2021 13:51 Відповісти
Загострення параноїдальної шизофреніі прогресує ,манію величі зашкалює !!!)))
показати весь коментар
28.07.2021 13:53 Відповісти
Децентрализация, исправление ошибок...
Раньше такого не было!
показати весь коментар
28.07.2021 13:54 Відповісти
Ни слова о папэрэдницах и папэрэдниках. Все о своей работе, своих ошибках и исправлении их.
Не гоже так делать!
показати весь коментар
28.07.2021 13:56 Відповісти
ОРИГИНАЛЬНО! Провести аудит того чего не делал.
показати весь коментар
28.07.2021 14:01 Відповісти
Провести аудіт параноїдальної маячні не спроможен ніхто !!!)))
показати весь коментар
28.07.2021 14:08 Відповісти
Цьому йолопу лікаря б хорошого. Бажано -нарколога. А потім - в тюрягу! З усім забільним оточенням .
показати весь коментар
28.07.2021 14:09 Відповісти
Цеж яку треба наркозону збудувати ,щоб всіх зебілоїдів розмістити !!!)))
показати весь коментар
28.07.2021 14:27 Відповісти
Зеля сам является ошибкой с самого рожденья.
показати весь коментар
28.07.2021 14:13 Відповісти
Жертва п"яної акушерки !!!)))
показати весь коментар
28.07.2021 14:28 Відповісти
Ну який ти на хрєн президент?????? тИ все аудіти хочеш, що почуяв запах грошей від децентралізації!!!! тИ дебіл і звати тебе ніяк!!!! Во же маємо карлікову малолєтку!!!!!!
показати весь коментар
28.07.2021 14:26 Відповісти
Що, знов "округі" по типу кацапських......??
показати весь коментар
28.07.2021 14:56 Відповісти
Вялікій ДЕЦЕНТРАЛІЗАТОРНАВПАКИ - хоча... в нього розуму не вистачає ні нащо , воно тільки зачитує вірні посили й підписує протилежні...
показати весь коментар
28.07.2021 17:00 Відповісти
 
 