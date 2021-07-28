Після другого етапу децентралізації необхідно здійснити детальний аудит реформи й виправити помилки, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність проведення детального аудиту другого етапу децентралізації для виправлення допущених помилок реформи.

"Безумовно, в процесі проведення децентралізації ми бачимо не тільки успіхи, але бачимо й недоліки, які спершу могли бути просто непомітними. Я переконаний, що після завершення другого етапу децентралізації нам просто необхідно здійснити детальний аудит. І перш ніж перейти до наступного етапу, потрібно виправити допущені помилки. У будь-якому разі можуть бути прорахунки", - заявив Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, нині цим займаються в Конгресі місцевих і регіональних влад при президенті України, який поступово стає аналітичним і практичним інструментом допомоги в процесі поглиблення децентралізації та зв'язків між центральними і регіональними органами влади.

Він також зазначив, що "одним із ключових аспектів у процесі децентралізації є відповідальність місцевої влади нарівні разом з повноваженнями і фінансовими можливостями".

"Обраним керівникам територіальних громад, сформованим ними виконкомам потрібно навчитися мислити масштабно, усвідомлювати, що кожна громада - це частинка України, яка працює для України і в ім'я України, а не для задоволення власного его або приватних електоральних, політичних амбіцій", - підсумував Зеленський.