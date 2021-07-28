У Харкові посилили контроль за дотриманням маскового режиму в транспорті й нагадали про штрафи
На станціях Харківського метрополітену і в наземному транспорті будуть регулярно перевіряти дотримання протиепідемічних заходів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Харківської міськради.
Подібні рейди проводилися і раніше, тепер їх будуть проводити частіше у зв'язку з численними порушеннями карантинних вимог. Зокрема, сьогодні, 28 липня, дотримання маскового режиму перевірили на ст. м. "Проспект Гагаріна".
Як повідомив заступник міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста Андрій Руденко, дотримання карантинних норм контролюють представники Національної поліції, Харківської міської ради та Держпродспоживслужби.
"Будемо працювати щодня в години пік, щоб зупиняти недобросовісних пасажирів, які поводяться некоректно щодо інших і, на жаль, забули, що ми пережили кілька місяців тому. Все залежить від того, наскільки ми дисципліновані і як дотримуємося правил", - зазначив Руденко.
Як повідомила начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в місті Харкові Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області Ірина Зубкова, ще три тижні тому не було такого масового порушення карантинних вимог.
"Якщо минулого тижня було 60 випадків захворювання на коронавірус, то цього тижня – 90. На жаль, мешканці та гості міста почали нехтувати засобами індивідуального захисту. Ви бачите - в міському транспорті багато людей, які не використовують маски, тому захворюваність зростає. Коли ми були у "помаранчевій" зоні, люди були налаштовані більш відповідально", - зазначила Зубкова.
Вона повідомила, що за порушення маскового режиму штраф для громадян становить 170 грн, а за невиконання протиепідемічних заходів суб’єктами господарювання - від 425 грн і вище.
"Ми бачимо, як у всьому світі починається третя хвиля пандемії, і дуже не хочеться, щоб ми опинилися у "помаранчевій" зоні. Кожен має відповідально ставитися до виконання протиепідемічних заходів. Якщо бачите, що хтось не використовує засоби індивідуального захисту - це пряма загроза вашому життю. Робіть зауваження. Тільки від нас з вами залежить, як швидко буде розповсюджуватися інфекція", - звернулася до харків’ян начальник управління держнагляду.
а Зе власть вот тут ничего не видит да? может протрете свои беньки?