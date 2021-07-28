УКР
У Харкові посилили контроль за дотриманням маскового режиму в транспорті й нагадали про штрафи

На станціях Харківського метрополітену і в наземному транспорті будуть регулярно перевіряти дотримання протиепідемічних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Харківської міськради.

Подібні рейди проводилися і раніше, тепер їх будуть проводити частіше у зв'язку з численними порушеннями карантинних вимог. Зокрема, сьогодні, 28 липня, дотримання маскового режиму перевірили на ст. м. "Проспект Гагаріна".

Як повідомив заступник міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста Андрій Руденко, дотримання карантинних норм контролюють представники Національної поліції, Харківської міської ради та Держпродспоживслужби.

"Будемо працювати щодня в години пік, щоб зупиняти недобросовісних пасажирів, які поводяться некоректно щодо інших і, на жаль, забули, що ми пережили кілька місяців тому. Все залежить від того, наскільки ми дисципліновані і як дотримуємося правил", - зазначив Руденко.

Як повідомила начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в місті Харкові Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області Ірина Зубкова, ще три тижні тому не було такого масового порушення карантинних вимог.

Найімовірніше, спалах коронавірусу буде на початку осені, а домінуватиме "дельта"-штам, - лікарка-епідеміологиня Мухарська

"Якщо минулого тижня було 60 випадків захворювання на коронавірус, то цього тижня – 90. На жаль, мешканці та гості міста почали нехтувати засобами індивідуального захисту. Ви бачите - в міському транспорті багато людей, які не використовують маски, тому захворюваність зростає. Коли ми були у "помаранчевій" зоні, люди були налаштовані більш відповідально", - зазначила Зубкова.

Вона повідомила, що за порушення маскового режиму штраф для громадян становить 170 грн, а за невиконання протиепідемічних заходів суб’єктами господарювання - від 425 грн і вище.

"Ми бачимо, як у всьому світі починається третя хвиля пандемії, і дуже не хочеться, щоб ми опинилися у "помаранчевій" зоні. Кожен має відповідально ставитися до виконання протиепідемічних заходів. Якщо бачите, що хтось не використовує засоби індивідуального захисту - це пряма загроза вашому життю. Робіть зауваження. Тільки від нас з вами залежить, як швидко буде розповсюджуватися інфекція", - звернулася до харків’ян начальник управління держнагляду.

+4
Носите маски харьковчане, а то встретитесь с Гепой.
28.07.2021 13:43 Відповісти
28.07.2021 13:43 Відповісти
+2
А ну быстро цак надел и три раза ку!
28.07.2021 13:52 Відповісти
28.07.2021 13:52 Відповісти
+1
5G, Билл Гейтс, земля плоская, штаты на луне не были...
28.07.2021 14:00 Відповісти
28.07.2021 14:00 Відповісти
Носите маски харьковчане, а то встретитесь с Гепой.
28.07.2021 13:43 Відповісти
28.07.2021 13:43 Відповісти
також, якщо є можливість та немає протипоказань з боку здоров`я - вакцинуйтеся. Часу залишилося небагато. Поблизу мене у Харкові такі є центри вакцинації:

ул. Шатилова дача, 4.
ул. Сумська, 56.
ул. Полтавський шлях, 56.
ул. Тринклера, 6.
ул. Кооперативна , 28-А.
28.07.2021 14:01 Відповісти
28.07.2021 14:01 Відповісти
Точно не Спутник.
28.07.2021 14:10 Відповісти
28.07.2021 14:10 Відповісти
нормальная, не кацапская.
показати весь коментар
28.07.2021 14:13 Відповісти
К слову, если бы сейчас были выборы мэра Харькова и в списках был Кернес, то Гепа бы победил. Харьковчане еще те затейники
показати весь коментар
28.07.2021 14:18 Відповісти
А ну быстро цак надел и три раза ку!
показати весь коментар
28.07.2021 13:52 Відповісти
5G, Билл Гейтс, земля плоская, штаты на луне не были...
показати весь коментар
28.07.2021 14:00 Відповісти
Пока гром не грянет - лох не одуплится.
показати весь коментар
28.07.2021 13:56 Відповісти
Скрепная диверсия: Так выглядит третья волна

https://www.youtube.com/watch?v=H5jz-zxJdFA

а Зе власть вот тут ничего не видит да? может протрете свои беньки?
показати весь коментар
28.07.2021 14:28 Відповісти
Странно, сегодня утром видел много людей в метро без масок, полиция не реагировала вообще, подумал что уже не обязательно, а оно вон как 😁😁😁😁😁
показати весь коментар
28.07.2021 14:44 Відповісти
Я думаю, что многие не носят маски, как последствия ухудшения и так низкого уровня интеллекта после болезни коронавирусом.
показати весь коментар
28.07.2021 15:01 Відповісти
Йдіть найух, панікери. Сидіть дома у підвалі в шапці-вушанці й валянках і нікуди не виходьте.
показати весь коментар
28.07.2021 16:41 Відповісти
 
 