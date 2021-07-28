На посаду в Бюро економічної безпеки претендує Ткаченко, пов'язаний з Гмиріним - соратником ексміністра-втікача Клименка

Начальник Головного управління з боротьби з фінансовими злочинами ДФС Володимир Ткаченко, який пов'язаний з Андрієм Гмиріним, що працював у Міністерстві доходів і зборів за часів Януковича, може потрапити в Бюро економічної безпеки.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Ще один з роду Єрмака-Татарова-Гмиріна: БЕБ роблять ковчегом для кадрів Януковича".

Зазначається, що конкурс на директора БЕБ почався в липні. Свої заявки подали 59 кандидатів.

Серед них Володимир Ткаченко - начальник Головного управління з боротьби з фінансовими злочинами ДФС і Вадим Мельник - чинний глава ДФС.

"Мельника і вищезгаданого Ткаченка пов’язує між собою також персона Андрія Гмиріна. Останній також колись працював у міністерстві доходів і зборів Олександра Клименка, яке називали оплотом "сімейних" схем доби Януковича. Зараз, за словами депутатів, люди Гмиріна через кадрову реформу були заведені в ДФС", - пише автор.

"Якщо він (Мельник. - Ред.) переможе, і ці троє (Мельник, Ткаченко, Гмирін) збережуть свій вплив, то на БЕБ можна ставити хрест. Навіщо взагалі було його створювати? Все буде, як раніше", - заявив співрозмовник Цензор .НЕТ

Детальніше читайте в матеріалі.

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