УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10325 відвідувачів онлайн
Новини
1 845 13

На посаду в Бюро економічної безпеки претендує Ткаченко, пов'язаний з Гмиріним - соратником ексміністра-втікача Клименка

На посаду в Бюро економічної безпеки претендує Ткаченко, пов'язаний з Гмиріним - соратником ексміністра-втікача Клименка

Начальник Головного управління з боротьби з фінансовими злочинами ДФС Володимир Ткаченко, який пов'язаний з Андрієм Гмиріним, що працював у Міністерстві доходів і зборів за часів Януковича, може потрапити в Бюро економічної безпеки.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Ще один з роду Єрмака-Татарова-Гмиріна: БЕБ роблять ковчегом для кадрів Януковича".

Зазначається, що конкурс на директора БЕБ почався в липні. Свої заявки подали 59 кандидатів.

Серед них Володимир Ткаченко - начальник Головного управління з боротьби з фінансовими злочинами ДФС і Вадим Мельник - чинний глава ДФС.

"Мельника і вищезгаданого Ткаченка пов’язує між собою також персона Андрія Гмиріна. Останній також колись працював у міністерстві доходів і зборів Олександра Клименка, яке називали оплотом "сімейних" схем доби Януковича. Зараз, за словами депутатів, люди Гмиріна через кадрову реформу були заведені в ДФС", - пише автор.

"Якщо він (Мельник. - Ред.) переможе, і ці троє (Мельник, Ткаченко, Гмирін) збережуть свій вплив, то на БЕБ можна ставити хрест. Навіщо взагалі було його створювати? Все буде, як раніше", - заявив співрозмовник Цензор .НЕТ

Детальніше читайте в матеріалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Мельник очолить Бюро економічної безпеки, цей орган буде корумпованим, - Данилюк

Автор: 

Клименко (284) Мельник Вадим (86) Бюро економічної безпеки (664) Гмирін Андрій (13)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
И чьо? Кто-то удивился?!)
показати весь коментар
28.07.2021 14:18 Відповісти
+8
нові свіжі обличчя, а придивився - тупе ******************** злодійське іпло
показати весь коментар
28.07.2021 14:18 Відповісти
+6
Дійство кремлівського лялькового балагана триває !!! Все згідно з кремлівським сценарієм !!!)))
показати весь коментар
28.07.2021 14:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нові свіжі обличчя, а придивився - тупе ******************** злодійське іпло
показати весь коментар
28.07.2021 14:18 Відповісти
И чьо? Кто-то удивился?!)
показати весь коментар
28.07.2021 14:18 Відповісти
Дійство кремлівського лялькового балагана триває !!! Все згідно з кремлівським сценарієм !!!)))
показати весь коментар
28.07.2021 14:32 Відповісти
Нельзя брать на работу в эти органы тех кто лезет В бизнесе 0хед хантеры ищут и сооблазняют грамотных топ менеджеров на хорошие вакансии, так и тут надо, присэчем желательно искать и в бизнесе там все таки таланливей и порядочнец люди чем среди вечногниющено калосборника чиновников
показати весь коментар
28.07.2021 14:22 Відповісти
якщо судити по twarzy (обличчі польською) то обличчя таке нехабарницьке, кмітливе, розумне...про що я... майже нема такиї у нашому політикумі...
показати весь коментар
28.07.2021 14:28 Відповісти
Зелена пліснява повертає на держпосади вселяку кремлівську гидоту !!!)))
показати весь коментар
28.07.2021 14:31 Відповісти
Не зря же Байден отфутболивает комуняку Зе, уверен, еще три года Украина не потерпит пропутинского украинофоба.
показати весь коментар
28.07.2021 14:33 Відповісти
зе - это и есть лицо рыговского реванша.
показати весь коментар
28.07.2021 14:36 Відповісти
Новыелитца.
показати весь коментар
28.07.2021 14:37 Відповісти
Все закономерно. Берут только такую мразь на должности, где есть доступ к корыту, которые будут со знанием дела тырить и делится с бубачкой. Мы уже превратились с сруцкий бандустан в области коррупции
показати весь коментар
28.07.2021 14:44 Відповісти
При шуте-наркомане вся рыговская и ФСБная мразь повылазила. Если ЗЕбуин и его свора будет до конца срока сидеть, то скоро и Украины не станет.
показати весь коментар
28.07.2021 14:55 Відповісти
О какой экономической безопасности идет речь? В Украине экономически успешные это : класс олигархов, успевших эффективно приватизировать госактивы, и класс чиновников, которые разбогатели на коррупционной ренте. Все! Вот и вся экономика!
показати весь коментар
28.07.2021 15:14 Відповісти
кубло чортів треба нищити разом с зеленою соплей
показати весь коментар
28.07.2021 17:22 Відповісти
 
 