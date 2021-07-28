2 857 9
Заклади освіти працюватимуть у "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" зонах у разі 80% вакцинованих співробітників, - Ляшко
Заклади освіти в Україні продовжуватимуть роботу під час посилення карантинних обмежень за умови вакцинації щонайменше 80% співробітників.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У разі виходу регіону із "зеленої" зони епіднебезпеки, тобто потрапляння у "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень, для того щоб заклад продовжив роботу, йому необхідно буде мати щонайменше 80% повністю вакцинованих співробітників", - сказав він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в Украине на вчера (официальные данные) 717 заболевших 15 смертей ...
а теперь сравни проценты ,антивакц
а ляшко ничего не нарушает.просто школы с 80% вакцинированных будут работать очно,а остальные онлайн...никто никого не увольняет.и никто ничьего тела не домагается
Вони й будуть заразу поширювати і передавати.