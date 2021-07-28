УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7807 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 857 9

Заклади освіти працюватимуть у "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" зонах у разі 80% вакцинованих співробітників, - Ляшко

Заклади освіти працюватимуть у "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" зонах у разі 80% вакцинованих співробітників, - Ляшко

Заклади освіти в Україні продовжуватимуть роботу під час посилення карантинних обмежень за умови вакцинації щонайменше 80% співробітників.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У разі виходу регіону із "зеленої" зони епіднебезпеки, тобто потрапляння у "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень, для того щоб заклад продовжив роботу, йому необхідно буде мати щонайменше 80% повністю вакцинованих співробітників", - сказав він.

Також читайте: До вересня маємо підготувати інфраструктуру вакцинації й робити до 250 тис. щеплень на добу, - Зеленський

Автор: 

вакцина (4419) виш (565) карантин (18172) освіта (1350) школа (2273) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
процент посчитал?сколько это от 23 511 заболевших?
в Украине на вчера (официальные данные) 717 заболевших 15 смертей ...
а теперь сравни проценты ,антивакц
показати весь коментар
28.07.2021 14:44 Відповісти
Налицо нарушение Ляшком Конституции Украины. Он манипулирует и заставляет работников образования проходить вакцинацию. Вакцина экспериментальная, недостаточно исследованная, никто за последствия вакцинации не несет ответственности и не дает компенсацию.То есть привитые по простому участники исследования, подопытные, которым навязывают быть таковыми в нарушение всех законов Украины и мира по неприкосновенности тела человека ( мое тело - мое дело), по недопущению медицинских манипуляций вопреки их воле, тем более профилактического характера. Это ужасно и преступно.
показати весь коментар
28.07.2021 16:06 Відповісти
лорик,а ты процент посчитала? я же не заставляю никого вакцинироваться,я просто спрашиваю математический,даже скорее арифметический вопрос.
а ляшко ничего не нарушает.просто школы с 80% вакцинированных будут работать очно,а остальные онлайн...никто никого не увольняет.и никто ничьего тела не домагается
показати весь коментар
28.07.2021 17:15 Відповісти
Дебіл, діти ж не вакциновані!

Вони й будуть заразу поширювати і передавати.
показати весь коментар
28.07.2021 14:45 Відповісти
хватит им подсказывать они и так спятивидят как заставить всех детей вакцинировать, этж скока бабла проходит мимо.
показати весь коментар
28.07.2021 15:13 Відповісти
Кронвірус розносять не вчителі, а діти Одна дитина. може заразити всіх однокласників, а ті своїх батьків, бабусь і т.д.. Або потрібно вакцинувати 80 % дорослого населення до вересня 2021 року, ( це малоймовірно) ,або дистанціонка , як завжди. Як тільки школи відкривають, так і швидкими темпами шириться кронвірус. МОЗ повинен був до кінця літа вакцинувати, як багато країн, більшу половину дорослого населення, а не робити видимість вакцинації. Цікаво, скільки сьгодні взагалі вакциновано людей похилого віку і з хронічними захворюваннями ? - це основний контингент на кислородні ліжка.
показати весь коментар
28.07.2021 15:51 Відповісти
 
 