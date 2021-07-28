Заклади освіти працюватимуть у "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" зонах у разі 80% вакцинованих співробітників, - Ляшко

Заклади освіти в Україні продовжуватимуть роботу під час посилення карантинних обмежень за умови вакцинації щонайменше 80% співробітників.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У разі виходу регіону із "зеленої" зони епіднебезпеки, тобто потрапляння у "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень, для того щоб заклад продовжив роботу, йому необхідно буде мати щонайменше 80% повністю вакцинованих співробітників", - сказав він.

