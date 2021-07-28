Україна на початку серпня поверне ПЛР-тестування для невакцинованих осіб, що в'їжджають, - Ляшко

Україна змінює правила перетину кордону, зокрема поверне ПЛР-тестування для невакцинованих українців та іноземців, які в'їжджають, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду в середу.

"Самоізоляція або обсервація невакцинованих проти COVID-19 сприятиме контролю і зменшить шанс нового спалаху. Для громадян України, які виїхали до моменту набуття постановою чинності, повернення додому буде безперешкодним. З набуттям чинності постанови громадяни України продовжать безперешкодно перетинати кордон за наявності хоча б одного щеплення проти COVID-19", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому, за словами міністра, іноземці за відсутності повного курсу вакцинації повинні мати негативний результат тесту, страховий поліс.

"У разі відсутності повного курсу вакцинації в іноземця, хоча б однієї дози щеплення у громадянина України під час перетину кордону буде запропоновано встановити застосунок "Вдома". Ця програма почне контролювати самоізоляцію через 72 години, якщо за цей час людина не отримає негативний результат тесту на території Україна. У разі позитивного результату людина відправляється на самоізоляцію або лікування. За цей час починається епідрозслідування", - пояснив міністр.

За словами Ляшка, постанова набуде чинності через сім днів після офіційної публікації.