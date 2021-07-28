УКР
Україна на початку серпня поверне ПЛР-тестування для невакцинованих осіб, що в'їжджають, - Ляшко

Україна на початку серпня поверне ПЛР-тестування для невакцинованих осіб, що в'їжджають, - Ляшко

Україна змінює правила перетину кордону, зокрема поверне ПЛР-тестування для невакцинованих українців та іноземців, які в'їжджають, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду в середу.

"Самоізоляція або обсервація невакцинованих проти COVID-19 сприятиме контролю і зменшить шанс нового спалаху. Для громадян України, які виїхали до моменту набуття постановою чинності, повернення додому буде безперешкодним. З набуттям чинності постанови громадяни України продовжать безперешкодно перетинати кордон за наявності хоча б одного щеплення проти COVID-19", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому, за словами міністра, іноземці за відсутності повного курсу вакцинації повинні мати негативний результат тесту, страховий поліс.

Також читайте: Заклади освіти працюватимуть у "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" зонах у разі 80% вакцинованих співробітників, - Ляшко

"У разі відсутності повного курсу вакцинації в іноземця, хоча б однієї дози щеплення у громадянина України під час перетину кордону буде запропоновано встановити застосунок "Вдома". Ця програма почне контролювати самоізоляцію через 72 години, якщо за цей час людина не отримає негативний результат тесту на території Україна. У разі позитивного результату людина відправляється на самоізоляцію або лікування. За цей час починається епідрозслідування", - пояснив міністр.

За словами Ляшка, постанова набуде чинності через сім днів після офіційної публікації.

+12
Введите визы с кацапами !!!!
показати весь коментар
28.07.2021 14:30 Відповісти
+5
не прошло и пол-года, дебилы! и всех надо проверять, вакцинированные и болеют, и переносят вирус.
показати весь коментар
28.07.2021 14:37 Відповісти
+5
Но есть у злого вирусяки и плюс: граждане перестали умирать от других болезней. Можно сказать, мы их победили. Все эти онко-. спиды, туберкулёзы, инфаркты... Кто от них когда в последний раз умер?
показати весь коментар
28.07.2021 14:37 Відповісти
Введите визы с кацапами !!!!
показати весь коментар
28.07.2021 14:30 Відповісти
они подождали пока попы фсб провели ковидный шабаш , в центре Киева, а потом "прозрели"... в мацкве то шабаш запретили, лохоторат бойка и зеленского, притащил из кацапстана третью волну, в этот раз штамм Дельта.
показати весь коментар
28.07.2021 16:15 Відповісти
Схаменулись в свинячий голос.
показати весь коментар
28.07.2021 14:33 Відповісти
не прошло и пол-года, дебилы! и всех надо проверять, вакцинированные и болеют, и переносят вирус.
показати весь коментар
28.07.2021 14:37 Відповісти
Мне тоже не понятен этот бред - вакцинированные также заражаются и болеют, а, следовательно, переносят вирус, как и не вакцинированные. А в случае смазанных симптомов - даже больше. Тогда ПОЧЕМУ вакцинированные освобождаются от тестирования? Или это специально, чтобы больше заразы разнести?
показати весь коментар
28.07.2021 17:35 Відповісти
Тогда єто чистой воды дивесрия
показати весь коментар
28.07.2021 17:37 Відповісти
Но есть у злого вирусяки и плюс: граждане перестали умирать от других болезней. Можно сказать, мы их победили. Все эти онко-. спиды, туберкулёзы, инфаркты... Кто от них когда в последний раз умер?
показати весь коментар
28.07.2021 14:37 Відповісти
ЗА ТАКОЕ СНИМАТЬ НАДО! Опоздал на 2 недели. Если бы проверил наличие антител у вакцинированных, достаточное ли, сколько ответили на иммунизацию?
показати весь коментар
28.07.2021 14:48 Відповісти
Цікаво, а тести, зроблені за межами України за 48/72 години до в'їзду будуть дійсними?
Чи все одно примусять здавати нові на території України?
показати весь коментар
28.07.2021 15:08 Відповісти
48 - це про тест ІФА чи антиген, а ці уроди вимагають ПЛР майже втричі дорожчі.
показати весь коментар
28.07.2021 15:11 Відповісти
Авжеж, люди потікали від азовських медуз і блох за кордон - це ж стіки бабла - мимо каси.
показати весь коментар
28.07.2021 15:09 Відповісти
уже научно доказано, что вакцинированные могут также заражать других ковидом. Или степашки-ляшки этого не знают, и всех их знания базируются исключительно для а свежей серии сватов?
показати весь коментар
28.07.2021 15:19 Відповісти
Вакцинированные, после контакта с больным, являются переносчиками!
Хотят перезаражать всё население.
показати весь коментар
28.07.2021 15:19 Відповісти
Пустой трёп.
показати весь коментар
28.07.2021 15:19 Відповісти
ковид это запреты ,поборы , мородерство. Голосуйте за ковид-мафию и будет вам счастье
но в загоне и на подножном корму
показати весь коментар
28.07.2021 15:25 Відповісти
Ударим вакцинацией по бездорожью и разгильдяйству!
показати весь коментар
28.07.2021 18:09 Відповісти
 
 