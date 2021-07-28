УКР
РФ повністю контролює окуповані території Донбасу, тому саме вона має нести відповідальність за порушення "тиші", - радник Єрмака

РФ повністю контролює окуповані території Донбасу, тому саме вона має нести відповідальність за порушення "тиші", - радник Єрмака

Рпух до міцного миру на сході України має початися з безумовного і якнайшвидшого припинення обстрілів, і Росія, яка контролює тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей має нести відповідальність за виконання домовленостей про припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі "Укрінформу".

"Україна, безперечно, наполягає на тому, що припинення бойових дій та всіх обстрілів має бути безумовним та відбутися якнайшвидше. Рух до чесного та тривалого миру повинен початися саме з цього кроку. Російська сторона має повний контроль над окупованою територією Донецької та Луганської областей та над усіма збройними формуваннями, які там знаходяться. Тож, саме російська сторона має нести і відповідальність за виконання домовленостей про припинення вогню", - підкреслив він.

Подоляк заявив, що дотримання режиму припинення вогню і в минулому році не можна було назвати абсолютним, оскільки тривали "провокативні обстріли з боку окупаційних сил". Однак він наголосив, що вперше за увесь час війни вдалося повернути повну тишу майже на всій лінії розмежування.

Завдяки цьому, на його думку, вдалося показати громадянам України по обидві сторони лінії розмежування, що мир – можливий, а нормальне життя може почати повертатися завдяки дипломатичним зусиллям.

Також дивіться: Війська РФ прицільно обстріляли позиції українських сил зі 122-мм артсистем, випустивши 25 снарядів, - розвідка. АУДІОперехоплення

"Зрозуміло, що в реальному житті на буває ідеальних історій. Тим не менш, саме завдяки режиму тиші, запровадженому в минулому році в тому числі і перш за все завдяки наполегливій праці Президента, вдалося врятувати десятки життів українських військових та цивільних. За час тиші кількість обстрілів зменшилась вп'ятеро, а бойові втрати серед військових скоротилися в 10 разів", - зазначив радник очільника ОП.

Водночас він зауважив, що триває опрацювання можливої зустрічі на рівні лідерів Нормандського формату.

"Очевидно, що така зустріч буде змістовною, тож її проведення може дати прогрес для досягнення миру на сході України", - додав Подоляк.

Як повідомлялося, з опівночі 27 липня 2020 року на території Луганської та Донецької областей почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи. Відповідне рішення ухвалили 22 липня 2020 року три сторони - Україна, Росія та ОБСЄ.

Прессекретар Президента Сергій Никифоров в коментарі Укрінформу 27 липня заявив, що режим повного та всеосяжного припинення вогню на сході України є неідеальним і не влаштовує українську сторону, але за рік його дії вдалося вберегти життя і здоров’я багатьом українським військовим.

В українській делегації у Тристоронній контактній групі оприлюднили дані, що на сході України за рік режиму "тиші" загинули 45 українських військовослужбовців та 163 зазнали поранень. При цьому в делегації нагадали, що порівняно з періодом із липня 2019 до липня 2020 року смертей українських військових удвічі менше, утричі менше поранених, майже утричі менше обстрілів. Так, з 27 липня 2019 року до 26 липня 2020 року збройні формування Російської Федерації здійснили 4 257 обстрілів, загинули 88 українських військовослужбовців, 494 – зазнали поранень.

обстріл (31060) росія (68043) Донбас (22366) перемир'я (1006) Подоляк Михайло (305)
гмм...советник завхоза-классная должность .еще и зарплату платят нехилую
показати весь коментар
28.07.2021 14:47 Відповісти
И главное, что на такой работе делать ничего не нада. Просто не работа, а мечта
показати весь коментар
28.07.2021 14:49 Відповісти
вот только зарплату таким халявщикам платят из бюджета...
а врачи во время эпидемии перекрывают дороги,бо зарплату им не платят.
показати весь коментар
28.07.2021 15:07 Відповісти
Халявщиков от которых можно было бы просто обойтись очень много, ИХ НУЖНО СОКРАЩАТЬ. Плевать на их судьбы, что им будет негде харчеваться - ведь они крысы и казнокрады. Нужно минимизировать размер кадров госаппарата и прихлебателей на местах по регионам. Но к сожалению это не реально
показати весь коментар
28.07.2021 15:15 Відповісти
Старший полировщик причёски завхоза отозвался со смелыми рассуждениями.
показати весь коментар
28.07.2021 14:50 Відповісти
що ви гаварітє...а раньше то гад парашенка бил ва всьом вінават
показати весь коментар
28.07.2021 14:50 Відповісти
К чему эта пустопорожняя болтовня? Уже давно понятно,что только увеличивающееся в геометрической прогрессии количество "груз200" едущее фурами с донбасса на засрашку заставит свинорусов почесаться.
показати весь коментар
28.07.2021 14:53 Відповісти
Звіздіти ,не міки тягати !!! На язиці мозолей не буває !!!)))
показати весь коментар
28.07.2021 14:53 Відповісти
**мішки--вибачаюсь,очепятка !!))
показати весь коментар
28.07.2021 14:54 Відповісти
А советник завхоза, часом, не знает, когда состоится обещанный его шефом прошлым летом "со дня на день" "большой обмен пленными всех на всех"?
показати весь коментар
28.07.2021 14:56 Відповісти
советник завхоза выходит в информационный простор с такими заявлениями...
а вот от преЗЕдента так и не дождались заяв о причинах ранения сразу 7 военнослужащих за 32 км от линии разграничения в стабильно перемирное перемирие 100500 день от начала пафосных заявлений величайшего полкоОтводца
показати весь коментар
28.07.2021 14:58 Відповісти
зєлайноферма.
показати весь коментар
28.07.2021 14:59 Відповісти
Ну наконец-то мы всьо узнали! Спасибо, Миша. Твоё лицо, смесь лиц Павликов Морозова и Корчагина, внушает доверие.))) Не останавливайся! Овощу привет!)
показати весь коментар
28.07.2021 15:03 Відповісти
показати весь коментар
28.07.2021 15:13 Відповісти
Мнение советника завхоза мы услышали. А что там может еще сказать советник завгара оп? или мнение электрика оп нам тоже было бы интересно
показати весь коментар
28.07.2021 15:14 Відповісти
Ну конечно, все ОП пропутинское кодло, других вовчик не берет, вот вам и ответ тем, кто гадает, почему Байден так странно себя ведет.
показати весь коментар
28.07.2021 15:37 Відповісти
ой!!! шо такое с подляком ??? устало от обстрелов, чижыг ??? так лети в Китай ызучать опыт
монопартийного хозяйствования
показати весь коментар
28.07.2021 15:40 Відповісти
обсе напоминает напоминает старушку взирающую как под её балконом насилуют малолетку
всё что может палки считает.... да и то не все - видно плохо ночью....
показати весь коментар
28.07.2021 15:42 Відповісти
ну это, как бы, и без советника ермака понятно. а что по этому поводу думает советник советника ермака? ...
показати весь коментар
28.07.2021 15:45 Відповісти
С каких это пор у обычных секретуток появились "радники"? Вообще уже ослы оманские с ума посходили?
показати весь коментар
28.07.2021 16:06 Відповісти
Какова глубина мысли! А мы восьмой год не догадывалися.
показати весь коментар
28.07.2021 17:18 Відповісти
 
 