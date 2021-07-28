РФ повністю контролює окуповані території Донбасу, тому саме вона має нести відповідальність за порушення "тиші", - радник Єрмака

Рпух до міцного миру на сході України має початися з безумовного і якнайшвидшого припинення обстрілів, і Росія, яка контролює тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей має нести відповідальність за виконання домовленостей про припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі "Укрінформу".

"Україна, безперечно, наполягає на тому, що припинення бойових дій та всіх обстрілів має бути безумовним та відбутися якнайшвидше. Рух до чесного та тривалого миру повинен початися саме з цього кроку. Російська сторона має повний контроль над окупованою територією Донецької та Луганської областей та над усіма збройними формуваннями, які там знаходяться. Тож, саме російська сторона має нести і відповідальність за виконання домовленостей про припинення вогню", - підкреслив він.

Подоляк заявив, що дотримання режиму припинення вогню і в минулому році не можна було назвати абсолютним, оскільки тривали "провокативні обстріли з боку окупаційних сил". Однак він наголосив, що вперше за увесь час війни вдалося повернути повну тишу майже на всій лінії розмежування.

Завдяки цьому, на його думку, вдалося показати громадянам України по обидві сторони лінії розмежування, що мир – можливий, а нормальне життя може почати повертатися завдяки дипломатичним зусиллям.

"Зрозуміло, що в реальному житті на буває ідеальних історій. Тим не менш, саме завдяки режиму тиші, запровадженому в минулому році в тому числі і перш за все завдяки наполегливій праці Президента, вдалося врятувати десятки життів українських військових та цивільних. За час тиші кількість обстрілів зменшилась вп'ятеро, а бойові втрати серед військових скоротилися в 10 разів", - зазначив радник очільника ОП.

Водночас він зауважив, що триває опрацювання можливої зустрічі на рівні лідерів Нормандського формату.

"Очевидно, що така зустріч буде змістовною, тож її проведення може дати прогрес для досягнення миру на сході України", - додав Подоляк.

Як повідомлялося, з опівночі 27 липня 2020 року на території Луганської та Донецької областей почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи. Відповідне рішення ухвалили 22 липня 2020 року три сторони - Україна, Росія та ОБСЄ.

Прессекретар Президента Сергій Никифоров в коментарі Укрінформу 27 липня заявив, що режим повного та всеосяжного припинення вогню на сході України є неідеальним і не влаштовує українську сторону, але за рік його дії вдалося вберегти життя і здоров’я багатьом українським військовим.

В українській делегації у Тристоронній контактній групі оприлюднили дані, що на сході України за рік режиму "тиші" загинули 45 українських військовослужбовців та 163 зазнали поранень. При цьому в делегації нагадали, що порівняно з періодом із липня 2019 до липня 2020 року смертей українських військових удвічі менше, утричі менше поранених, майже утричі менше обстрілів. Так, з 27 липня 2019 року до 26 липня 2020 року збройні формування Російської Федерації здійснили 4 257 обстрілів, загинули 88 українських військовослужбовців, 494 – зазнали поранень.