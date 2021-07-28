УКР
9 413 81

Пєсков назвав "бравурними" заяви Байдена про проблеми Путіна: "У наявності помилкове розуміння сучасної Росії"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав слова президента США Джо Байдена про Володимира Путіна як про керівника країни, у якій є тільки нафта і ядерна зброя, помилковими за своєю суттю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це представник Кремля заявив журналістам, коментуючи слова Байдена.

Пєсков зауважив, що американський президент зробив цю заяву, виступаючи перед співробітниками національної розвідки США.

"Зрозуміло, що в цій аудиторії затребувані бравурні заяви", - сказав він.

"Але також очевидно, що президент озвучує ті посили, які озвучуються його апаратом, його помічниками, і тут саме в наявності помилкове знання і розуміння сучасної Росії", - продовжив представник Кремля.

Пєсков визнав, що Росія є "найбільшою ядерною державою", і країною, "де доволі великий нафтогазовий сектор".

"Водночас стверджувати про те, що в Росії більше нічого немає, в корені неправильно", - продовжив він.

Представник Кремля навів статистику, згідно з якою, у 2020 році частка нафтогазових доходів у ВВП РФ становила лише 15,2%, а в 2017 році - 16,9%. Нафтогазові доходи в бюджеті Росії становили в 2010 році 46%, а в 2020 - 28%

"Якби йшлося про кваліфіковані експертні документи про нашу країну, то, напевно, як мінімум, ця інформація була б надана президентові США. Ми бачимо, що цього зроблено не було", - сказав він.

"Ми шкодуємо у зв'язку з цим, і сподіваємося, що все-таки йому буде готуватися більш експертна інформація", - додав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: Росія поширює дезінформацію про вибори до Конгресу 2022 року

Представник Кремля наголосив, що у Росії є не тільки ядерна зброя, зауваживши при цьому, що це - "дуже високотехнологічна сфера, яка має своє продовження і в цивільній сфері".

"Це і передова ядерна енергетика, це і розвиток інноваційних галузей, це і найпотужніше сільське господарство, експорт якого більший, ніж ті гроші, які ми заробляємо від експорту зброї, це і сектор будівництва, який поки демонструє дуже впевнені темпи розвитку тощо", - сказав він.

"Звичайно, ми вважали за краще б, щоб це все доповідали президенту США", - підсумував Пєсков.

Представник Кремля в ході спілкування з журналістами також відмовився порівнювати роботу американських і російських спецслужб.

Журналісти запитали Пєскова, чи згодні в Кремлі з твердженням Байдена про те, що американські спецслужби набагато кращі за російські, і з його словами, що це сильно турбує Путіна.

Також читайте: Байден: У Путіна "є ядерна зброя і нафтові свердловини, а більше нічого"

"Американські спецслужби працюють у нас, і, звичайно, це нас турбує. Це було споконвіку і це не припиняється. І, звичайно, американські спецслужби дуже сильні, і розвідка у них дуже сильна. Але стверджувати, хто сильніший, хто слабший, напевно, справа невдячна. Звісно, дивно було б, якби глава американської держави своїм розвідникам говорив інше щось", - заявив Пєсков.

"Але, повірте мені, у нас є дуже багато приводів пишатися нашими розвідниками і контррозвідниками", - додав прессекретар президента РФ.

27 липня Байден на зустрічі з керівництвом і співробітникам національної розвідки заявив, що Росія вже намагається втручатися в хід проміжних американських виборів 2022 року, поширюючи дезінформацію.

Президент США також заявив, що Росія відчуває труднощі через обмежений характер своєї економіки, і це підвищує загрозу з боку Москви.

"Я зустрічався з (президентом Росії Володимиром. - Ред.) Путіним, перед яким є справжня проблема - у нього економіка з ядерною зброєю і нафтовими свердловинами, і більше ні з чим, вона восьма за розміром у світі - він знає, що він по-справжньому в скрутному становищі, і це, на мою думку, робить його ще більш небезпечним", - сказав Байден.

+20
Вас не понимать, а вешать надо.
28.07.2021 15:06 Відповісти
+18
Байден погано знається на тонкощах фашистської імперії
28.07.2021 15:04 Відповісти
+18
Судя по трепотне писькова,на засрашке всё ещё более печально,чем говорил Байден.
28.07.2021 15:26 Відповісти
Байден погано знається на тонкощах фашистської імперії
28.07.2021 15:04 Відповісти
Фашисти у власного народу так не крали.
28.07.2021 15:07 Відповісти
_Крали! Их труд, в масштабах страны перенаправленный на подготовку к захватнической войне, их совесть и человечность через промывку мозга шизофреническими, людоедскими идеями. Их будущее и даже самое их жизнь!
28.07.2021 15:25 Відповісти
Це що було?
28.07.2021 15:29 Відповісти
_Фашизм был отнюдь не только в Италии, вопреки мнению глупцов. Германский режим гитлера был именно фашистским, с объединением (fasciо - пучок, связка) вокруг бесноватого вождя, с неограниченной властью тоталитарного режима над индивидуумом плюс идеология превосходства расы/нации над другими.
28.07.2021 15:56 Відповісти
совковый режим тоже был откровенно фашистским. И fasciо были прямо на гербе.
28.07.2021 16:02 Відповісти
_Сударь, а я и не спорю. Просто в гитлеровской германии фашисты убивали людей в основном по признаку нации/расы, а фашисты ссср убивали в основном по классовому признаку. Ну и оба режима, ессно, убивали любых противников режима внутри страны вне зависимости от любых признаков.
28.07.2021 16:12 Відповісти
О, чорножопИЙ мурзик приперся...)))
28.07.2021 16:12 Відповісти
Ты, видимо, мало того, шо истинный русский православный антифашист, так еще и спец по жопам.Ну так, на дерьмака другие и не работают.
28.07.2021 16:14 Відповісти
Вчи мову, чмо чорножопе- нею тут і розмовлятимеш зі мною.
А поки- ти чорножопий.
28.07.2021 16:15 Відповісти
Ты такое же руснявое, как мертведчук. Тебе хоть деньгами платят, или таки в срублях?
28.07.2021 16:20 Відповісти
Мовою, чорножопе, мовою.
28.07.2021 16:21 Відповісти
Таки, судя по всему, в срублях. На пузырь хоть хватает, дерьмаковский ариец?
28.07.2021 16:23 Відповісти
28.07.2021 16:36 Відповісти
Вас не понимать, а вешать надо.
28.07.2021 15:06 Відповісти
Но сначала на кол.
28.07.2021 15:14 Відповісти
Пєсков назвав "бравурними" заяви Байдена про проблеми Путіна: "У наявності помилкове розуміння сучасної Росії" - Цензор.НЕТ 6126
28.07.2021 15:20 Відповісти
"- Пакі, пакі. Іже хєрувіми. Мєжду прочім, ваше сіятєльство, ви мєня нє так понялі.
- Как же тєбя понять, єслі ти нічєго нє говоріш?
-Язикамі нє влпдєю, ваше благородіє!"
28.07.2021 16:25 Відповісти
Ще у путена є 140 мільйнів тупорилих смердів
28.07.2021 15:08 Відповісти
Нема! Через рік буде ще значно менше , але це велика таємниця
показати весь коментар
28.07.2021 15:13 Відповісти
Миллионов под 80 рашистов осталось
29.07.2021 00:46 Відповісти
Опять пургу несёт...
28.07.2021 15:09 Відповісти
чмо из унитаза расписывается за пуйла... и за всю фашистскую империю.
28.07.2021 15:09 Відповісти
Песков назвал "бравурными" заявления Байдена о проблемах Путина: "Налицо ошибочное понимание современной России" - Цензор.НЕТ 5682
28.07.2021 15:09 Відповісти
У Плешфюрера безнадёжные проблемы с кукушкой, как и у большинства фашиствующих россиян.
28.07.2021 15:11 Відповісти
Как витиевато ответил письков на то что ***** обозвали обезьяной с ядерной гранатой на бензоколонке !
28.07.2021 15:11 Відповісти
...слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине как о руководителе страны, у которой есть только нефть и ядерное оружие, неверными по своей сути.

Конечно, неверно. А 150 миллионов баранов, это что - не ресурс?
28.07.2021 15:12 Відповісти
Водка, балалайка, и много чего еще...
28.07.2021 15:12 Відповісти
Стільки ж фуфайок, резиняків, онуч і хуражок із цвіткамі на них! Е-е-ех,вісялісь, расєя!
28.07.2021 22:07 Відповісти
Обидели писькова..... Как же , мацковский улус еще ого-го и нагадить может по-крупному ,а тут такое презрение!? В орде передовые методы по воровству западных технологий ,а то что пол-страны какает на улице ,дак это от монгольских пращуров.
28.07.2021 15:13 Відповісти
Шо, нефти уже нет?
28.07.2021 15:14 Відповісти
или ядерное оружие пропили)
28.07.2021 19:23 Відповісти
Пургоносец главный
28.07.2021 15:14 Відповісти
Байден явно американский порохобот !
28.07.2021 15:17 Відповісти
Ага.

Но современнач Россия заканчивается в 100 км от Москвы. 😁
28.07.2021 15:18 Відповісти
ну да...а еще у пскоффа есть дочка во франции.что тоже не так уж и мало,всегда можно перекантоваться.сьел,биден?
28.07.2021 15:19 Відповісти
песков говнюк но и байден не всегда знает,где искать пипику
28.07.2021 15:23 Відповісти
От дятел, а валюту вы откуда берете? Основой российского экспорта в январе - декабре 2020 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, доля которых в товарной структуре экспорта составила 49,6%.
28.07.2021 15:24 Відповісти
В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 47,6%. Вот такая вот передовая страна, которая может сама всё производить... или не может...
28.07.2021 15:28 Відповісти
У кацапов какой-то комплекс оправдываться,всегда причем,ни разу не было чтоб проигнорировали,обязательно надо огрызнутся,или пушков или захарова огрызаются,оправдываються что-то доводят типа острят они думают,но всё это прогнозируемо и неинтересно
28.07.2021 15:24 Відповісти
Пяаськов: "доля нефтегазовых доходов в ВВП РФ составляла лишь 15,2%...", - Дык , кто бы спорил, бо основной доход - с водки... даже языГ не поворачивается вымолвить это мерзкое кацапо-слово... Но водка для Байдена - это лишь фактор помогающий дебилизировать руками хути самих же какцапов и несет не доход, а ущерб для какцапо-экономики.
28.07.2021 15:25 Відповісти
Судя по трепотне писькова,на засрашке всё ещё более печально,чем говорил Байден.
28.07.2021 15:26 Відповісти
Да-да... теперь им совсем худо станет - из-за СП-2. Шызик...
28.07.2021 15:34 Відповісти
Чего ты ругаешься,мразь?😟
28.07.2021 15:41 Відповісти
Уже злит такая чепухня! Абсолютно обратная реальности.
28.07.2021 15:59 Відповісти
Так а что тебе не нравится? Кацапские пенсы и алкоголики ничего от СП-2 не получат. И сам по себе СП-2 это что по твоему? Какая то дополнительная масса валюты? Да нет. Просто поменяется газовый баланс. Здесь прикрутят-там запустят,вот и всё. И набивать карманы будут те,кто их и сейчас набивает. А охлосу-сталактит из мочи и петух из говна.
28.07.2021 16:18 Відповісти
1. Да, дополнительная масса валюты. На войну и коррумпирование Запада в промышленных масштабах! Лучше бы пенсам и алкоголикам.
2. Потеря средств Польшей и Украиной.
3. Прямое поощрение фашистов к новым войнам.
4. Усиление зависимости Европы от фашистов.
5. Раскол Европы и ЕС, раскол НАТО.
6. Атака рашистами стран Балтии и Польши. Со всеми вытекающими...
7. Ты - плужара.
28.07.2021 16:31 Відповісти
Нет. Не дополнительная масса валюты. Тупой идиот.
28.07.2021 23:46 Відповісти
Согласен, он не понимает элементарного, что Европа покупает определенное количество газа и не более того, не важно с какой именно трубы, но - определенное количество.
31.07.2021 23:19 Відповісти
лапоть учит адидас как правильно лыка вязать........
28.07.2021 15:33 Відповісти
ще є куйло та піськов?
28.07.2021 15:38 Відповісти
и страна-бензоколонка
28.07.2021 15:45 Відповісти
Путинские "разведчики": Петров,Боширов и т.д
28.07.2021 15:48 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/8/4/6/9/846954a2e2785d23a719b44e8f1f54ee/original.jpg Россия как была умом не понятным образованием, так она и есть сейчас, и никто нас не изменит, разве что только распад России на Московию и др независимые от Московии образования ,негромко подумал Песков
28.07.2021 15:56 Відповісти
Расии не существует. Есть масковский улус каганат .
28.07.2021 15:58 Відповісти
Уже весь мир понимает, Петух галантерейный, ш о имеет дело с классической бандой террористов уголовниклвдз.ю9
28.07.2021 15:58 Відповісти
Хто здає продукт вторинний, забезпечений відмінно
28.07.2021 16:05 Відповісти
Ошибочное понимание современной России, как ее понимать если Путин заявляет что россияне и украинцы один народ . Российского народа вообще никогда не было. Это сгусток огромного количества национальностей, прикрытых дешёвой ширмой. Это европейская и азиатская группы, москали, татары, мордва, мордва-мокша, мордваъэрая, якуты, буряты, ингуши, чукчи, казаки, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8B п омори и т.д. и тому подобное. Это узкоглазые буряты, чукчи, желтолицые китайцы. Это народы совершенно разной культуры, вероисповедания, ценностей жизни, образа жизни. И называть их с украинцами одним народом это просто незнание истории или просто обман.
28.07.2021 16:06 Відповісти
Пєсков назвав "бравурними" заяви Байдена про проблеми Путіна: "У наявності помилкове розуміння сучасної Росії" - Цензор.НЕТ 238
28.07.2021 16:17 Відповісти
Когда были СОВЕТСКИЕ, корни были побольше, даже эти сорняки в Украине приросли
28.07.2021 16:38 Відповісти
28.07.2021 22:14 Відповісти
Байден все правильно сказал нефть и ядерное оружие, а хакерские атаки и выплаты выкупа то всё китайцы, продолжайте думать и дальше так )))))))
28.07.2021 16:08 Відповісти
Будет правильно если весь Мир будет называть Расею её прежним названием Московия, тогда всё станет на свои места и откроется вся брехливость создания умом непонятного образования под названием Расея.
28.07.2021 16:12 Відповісти
Пєсков назвав "бравурними" заяви Байдена про проблеми Путіна: "У наявності помилкове розуміння сучасної Росії" - Цензор.НЕТ 1115
28.07.2021 16:17 Відповісти
Когда говорим Мендель, подразумеваем Пяаськова... Когда говорим Пяаськов подразумеваем -партия (айкосиков).
29.07.2021 04:26 Відповісти
паРаша - тюрьма народов
тюрьма, ставшая после развала совка - всего -то меньшей по размеру, но не переставшая быть тюрьмой,
народы должны это понять и стремиться всячески освобождаться из тюрьмы, потому что находясь в ней они подвергаются лишению свободы, нещадной эксплуатации, рабству, насилию и покорности, теряя свою самобытность, свою историю и своё лицо !
28.07.2021 16:48 Відповісти
Benzokolonka jest raska vsio verno Baiden skazal,te procenti upali potomu sto upala cena na gaz i neft.Mense i sobrali deneg tem samim.V raske sredniaja zarplata v mesiac taze kak u amerikansa za 1 ili 2 dnia,
28.07.2021 16:53 Відповісти
Какой, в жопу, Байден!
Ты сперва на книгу Мендль ответь!
28.07.2021 17:09 Відповісти
это и развитие инновационных областей

это и мощнейшее сельское хозяйство

это и передовая ядерная энергетика
Пєсков назвав "бравурними" заяви Байдена про проблеми Путіна: "У наявності помилкове розуміння сучасної Росії" - Цензор.НЕТ 5836
28.07.2021 17:20 Відповісти
Як одного разу Україна не туди повернула...

https://www.youtube.com/watch?v=Y_LCqh5yKo8
28.07.2021 19:32 Відповісти
Мне интересно Песков уже прочёл "великое творение" Шмендель?
28.07.2021 20:20 Відповісти
Был бы я зебилом, запрессинговал бы ЙОршика, мол, когда он уже наконец-то "раскрутит" попелюшку-литератара на козлостане. Шо ему еще для этого нужно?
29.07.2021 04:35 Відповісти
Бравурные? Т.е. - Байден рфию переоценил?)
29.07.2021 07:22 Відповісти
 
 