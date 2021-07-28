Пєсков назвав "бравурними" заяви Байдена про проблеми Путіна: "У наявності помилкове розуміння сучасної Росії"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав слова президента США Джо Байдена про Володимира Путіна як про керівника країни, у якій є тільки нафта і ядерна зброя, помилковими за своєю суттю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це представник Кремля заявив журналістам, коментуючи слова Байдена.

Пєсков зауважив, що американський президент зробив цю заяву, виступаючи перед співробітниками національної розвідки США.

"Зрозуміло, що в цій аудиторії затребувані бравурні заяви", - сказав він.

"Але також очевидно, що президент озвучує ті посили, які озвучуються його апаратом, його помічниками, і тут саме в наявності помилкове знання і розуміння сучасної Росії", - продовжив представник Кремля.

Пєсков визнав, що Росія є "найбільшою ядерною державою", і країною, "де доволі великий нафтогазовий сектор".

"Водночас стверджувати про те, що в Росії більше нічого немає, в корені неправильно", - продовжив він.

Представник Кремля навів статистику, згідно з якою, у 2020 році частка нафтогазових доходів у ВВП РФ становила лише 15,2%, а в 2017 році - 16,9%. Нафтогазові доходи в бюджеті Росії становили в 2010 році 46%, а в 2020 - 28%

"Якби йшлося про кваліфіковані експертні документи про нашу країну, то, напевно, як мінімум, ця інформація була б надана президентові США. Ми бачимо, що цього зроблено не було", - сказав він.

"Ми шкодуємо у зв'язку з цим, і сподіваємося, що все-таки йому буде готуватися більш експертна інформація", - додав Пєсков.

Представник Кремля наголосив, що у Росії є не тільки ядерна зброя, зауваживши при цьому, що це - "дуже високотехнологічна сфера, яка має своє продовження і в цивільній сфері".

"Це і передова ядерна енергетика, це і розвиток інноваційних галузей, це і найпотужніше сільське господарство, експорт якого більший, ніж ті гроші, які ми заробляємо від експорту зброї, це і сектор будівництва, який поки демонструє дуже впевнені темпи розвитку тощо", - сказав він.

"Звичайно, ми вважали за краще б, щоб це все доповідали президенту США", - підсумував Пєсков.

Представник Кремля в ході спілкування з журналістами також відмовився порівнювати роботу американських і російських спецслужб.

Журналісти запитали Пєскова, чи згодні в Кремлі з твердженням Байдена про те, що американські спецслужби набагато кращі за російські, і з його словами, що це сильно турбує Путіна.

"Американські спецслужби працюють у нас, і, звичайно, це нас турбує. Це було споконвіку і це не припиняється. І, звичайно, американські спецслужби дуже сильні, і розвідка у них дуже сильна. Але стверджувати, хто сильніший, хто слабший, напевно, справа невдячна. Звісно, дивно було б, якби глава американської держави своїм розвідникам говорив інше щось", - заявив Пєсков.

"Але, повірте мені, у нас є дуже багато приводів пишатися нашими розвідниками і контррозвідниками", - додав прессекретар президента РФ.

27 липня Байден на зустрічі з керівництвом і співробітникам національної розвідки заявив, що Росія вже намагається втручатися в хід проміжних американських виборів 2022 року, поширюючи дезінформацію.

Президент США також заявив, що Росія відчуває труднощі через обмежений характер своєї економіки, і це підвищує загрозу з боку Москви.

"Я зустрічався з (президентом Росії Володимиром. - Ред.) Путіним, перед яким є справжня проблема - у нього економіка з ядерною зброєю і нафтовими свердловинами, і більше ні з чим, вона восьма за розміром у світі - він знає, що він по-справжньому в скрутному становищі, і це, на мою думку, робить його ще більш небезпечним", - сказав Байден.