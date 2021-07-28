Ще 24 звільнені з полону українці отримали від держави по 100 тис. грн допомоги
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України виплатило одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тис. грн на людину 24 українцям, які були позбавлені волі в різні роки з початку збройної агресії РФ проти Україна та були звільнені.
Про це повідомляє пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
"Бюджетні кошти у розмірі 2,4 млн грн перераховані на особові рахунки 24 громадян із 57, що на засіданні 3 червня 2021 року визнані Міжвідомчою комісією такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві зазначили, що вже всі 57 згаданих громадян України отримали одноразову грошову допомогу.
"Мінреінтеграції продовжує роботу зі спрощення механізму надання допомоги громадянам, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації (незаконно засудженим, військовополоненим)", - підкреслюють у міністерстві.
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