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Новини
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Ще 24 звільнені з полону українці отримали від держави по 100 тис. грн допомоги

Ще 24 звільнені з полону українці отримали від держави по 100 тис. грн допомоги

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України виплатило одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тис. грн на людину 24 українцям, які були позбавлені волі в різні роки з початку збройної агресії РФ проти Україна та були звільнені.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Бюджетні кошти у розмірі 2,4 млн грн перераховані на особові рахунки 24 громадян із 57, що на засіданні 3 червня 2021 року  визнані Міжвідомчою комісією такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що вже всі 57 згаданих громадян України отримали одноразову грошову допомогу.

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"Мінреінтеграції продовжує роботу зі спрощення механізму надання допомоги громадянам, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації (незаконно засудженим, військовополоненим)", - підкреслюють у міністерстві.

Автор: 

полон (1603) допомога (8483) полонені (2312) Міністерство реінтеграції (500)


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Надеюсь это были воины, а не таксисты и маргиналы!!!
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28.07.2021 15:51 Відповісти
Ну-ну...
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28.07.2021 16:34 Відповісти
что ну-ну? Таксистов в плен не берут, их арестовывают
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28.07.2021 16:47 Відповісти
хорошо.
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28.07.2021 16:03 Відповісти
Глупо ожидать от зеленых рагулей, что помощь получили воины ВСУ. Не удивлюсь если окажутся страдальцами - таксисты и прочие негативные элементы.
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28.07.2021 16:45 Відповісти
А в это время "Набсовет "Нафтогаза" наперед выписал 126 млн грн премии четырем членам правления НАК."...
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28.07.2021 17:36 Відповісти
 
 