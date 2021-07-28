Ще 24 звільнені з полону українці отримали від держави по 100 тис. грн допомоги

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України виплатило одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тис. грн на людину 24 українцям, які були позбавлені волі в різні роки з початку збройної агресії РФ проти Україна та були звільнені.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Бюджетні кошти у розмірі 2,4 млн грн перераховані на особові рахунки 24 громадян із 57, що на засіданні 3 червня 2021 року визнані Міжвідомчою комісією такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що вже всі 57 згаданих громадян України отримали одноразову грошову допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і ОБСЄ закликали Росію прискорити підготовку до звільнення утримуваних осіб, - Українська делегація в ТКГ

"Мінреінтеграції продовжує роботу зі спрощення механізму надання допомоги громадянам, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації (незаконно засудженим, військовополоненим)", - підкреслюють у міністерстві.