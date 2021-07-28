Через дефіцит металобрухту Україна може втратити понад 20 млрд грн: металурги просять прем'єра ввести заборону на експорт

Через дефіцит металобрухту, з яким зіткнулися металургійні підприємства України, під загрозою опинилася стабільна робота цілої галузі, через що бюджети усіх рівнів можуть втратити понад 20 мільярдів гривень надходжень. Саме тому необхідно ввести тимчасову заборону на експорт металобрухту, який дозволить забезпечити підприємства стратегічною сировиною.

Про це йдеться у відкритому листі на адресу прем’єр-міністра Дениса Шмигаля від трудового колективу ПАО "ММК ім. Ільїча", пише obozrevatel, передає Цензор.НЕТ.

"Загроза вимивання металобрухту з внутрішнього ринку України стала актуальною, як ніколи за останні 5-6 років. Про це красномовно свідчить статистика: якщо у першій половині минулого року з України було експортовано близько 17 тисяч тонн металобрухту, то у січні-червні поточного року цей показник вже склав понад 231 тис. тонн. Майже 98% цього обсягу поступає на турецький ринок, тобто до наших основних конкурентів на світовому ринку металопродукції", - підкреслюють на підприємстві.

Там також нагадали, що майже в усіх регіонах світу за останній рік значно зросла кількість протекціоністських заходів. Тому для України в нинішніх умовах також постає питання забезпечення стратегічною сировиною власних підприємств, а не закордонних конкурентів. Інакше українські підприємства змушені будуть скорочувати обсяги виробництва, або й взагалі закриватися.

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"При збереженні поточних темпів експорту металобрухту, вітчизняне виробництво сталі протягом найближчого року може знизитись мінімум на 20%. Водночас, падіння зазнають і сектори більш глибокої обробки металу та виробники готової продукції у сфері машинобудування, а також суміжні до металургії галузі: транспорт, енергетика, виробництво феросплавів та вогнетривів. Навіть якщо Україна експортує 1,5 млн т металобрухту за поточними цінами, загальне зниження експортної виручки складе $1,4 млрд. Податкові надходження в бюджети усіх рівнів можуть знизитися більш ніж на 19 млрд грн на рік", - наголошується у листі.

У такій ситуації найкращим виходом є заборона експорту металобрухту з України на найближчі 2-3 роки, підкреслюють металурги. Такі рішучі кроки для захисту українського ринку сировини допоможуть металургам дотриматися ключових показників виробничої програми, а також підтримувати цілу низку соціально-орієнтованих проєктів, які спрямовані на поліпшення умов життя та праці працівників металургійної галузі та жителів цілих міст.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою ввести заборону на експорт металобрухту до 2024 року, у зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт привів до його різкого експорту і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини. У ФРУ при цьому підкреслили, що металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії.