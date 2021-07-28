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Новини
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Через дефіцит металобрухту Україна може втратити понад 20 млрд грн: металурги просять прем'єра ввести заборону на експорт

Через дефіцит металобрухту Україна може втратити понад 20 млрд грн: металурги просять прем'єра ввести заборону на експорт

Через дефіцит металобрухту, з яким зіткнулися металургійні підприємства України, під загрозою опинилася стабільна робота цілої галузі, через що бюджети усіх рівнів можуть втратити понад 20 мільярдів гривень надходжень. Саме тому необхідно ввести тимчасову заборону на експорт металобрухту, який дозволить забезпечити підприємства стратегічною сировиною.

Про це йдеться у відкритому листі на адресу прем’єр-міністра Дениса Шмигаля від трудового колективу ПАО "ММК ім. Ільїча", пише obozrevatel, передає Цензор.НЕТ.

"Загроза вимивання металобрухту з внутрішнього ринку України стала актуальною, як ніколи за останні 5-6 років. Про це красномовно свідчить статистика: якщо у першій половині минулого року з України було експортовано близько 17 тисяч тонн металобрухту, то у січні-червні поточного року цей показник вже склав понад 231 тис. тонн. Майже 98% цього обсягу поступає на турецький ринок, тобто до наших основних конкурентів на світовому ринку металопродукції", - підкреслюють на підприємстві.

Там також нагадали, що майже в усіх регіонах світу за останній рік значно зросла кількість протекціоністських заходів. Тому для України в нинішніх умовах також постає питання забезпечення стратегічною сировиною власних підприємств, а не закордонних конкурентів. Інакше українські підприємства змушені будуть скорочувати обсяги виробництва, або й взагалі закриватися.

Читайте також: Дефіцит брухту обернеться зупинкою металургії, Україні терміново потрібен мораторій на експорт цієї сировини, - "Інтерпайп"

"При збереженні поточних темпів експорту металобрухту, вітчизняне виробництво сталі протягом найближчого року може знизитись мінімум на 20%. Водночас, падіння зазнають і сектори більш глибокої обробки металу та виробники готової продукції у сфері машинобудування, а також суміжні до металургії галузі: транспорт, енергетика, виробництво феросплавів та вогнетривів. Навіть якщо Україна експортує 1,5 млн т металобрухту за поточними цінами, загальне зниження експортної виручки складе $1,4 млрд. Податкові надходження в бюджети усіх рівнів можуть знизитися більш ніж на 19 млрд грн на рік", - наголошується у листі.

У такій ситуації найкращим виходом є заборона експорту металобрухту з України на найближчі 2-3 роки, підкреслюють металурги. Такі рішучі кроки для захисту українського ринку сировини допоможуть металургам дотриматися ключових показників виробничої програми, а також підтримувати цілу низку соціально-орієнтованих проєктів, які спрямовані на поліпшення умов життя та праці працівників металургійної галузі та жителів цілих міст.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою ввести заборону на експорт металобрухту до 2024 року, у зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт привів до його різкого експорту і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини. У ФРУ при цьому підкреслили, що металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії.

Автор: 

дефіцит (570) металургія (1242) ММК ім. Ілліча (63) Туреччина (3636) експорт (4545) металобрухт (416) Шмигаль Денис (4671)


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Топ коментарі
+15
Последние 20-25 лет все эти Ахметы-Пинчуки полачут по поводу цены на металлолом. А решение очень простое. Турецким металургам выгодно покупать наш металалолом + доставка по морю. Потому что цены их устраивают. Кто-же мешает всей этой шобле Пинчуков-Ахметовым поднять закупочные цены на металлолом, и за бугор не будут вести, а все будут им сдавать. Но наша металургическая мафия хочет все покупать на шару.
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28.07.2021 16:10 Відповісти
+10
мечта рыжего ахмета, чтоб пионеры бесплатно собирали ему металлолом
, все железяки попереплавлял на чушки и вывез за бугор. бамбас кончил, теперь взялся за Украину
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28.07.2021 16:10 Відповісти
+6
А чого втратить Україна, а не Пінчук, наприклад?
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28.07.2021 15:59 Відповісти
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А чого втратить Україна, а не Пінчук, наприклад?
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28.07.2021 15:59 Відповісти
Бо не один Пвнчук, а й Ахметов і ще дехто. 😊 Але!!! Мєталлургі поросят!!!! 🤣 Так платіть гроші за лом такі ж, як за кордоном платять, а не 3-5 гривень за кг. Напевне зараз знайдуться опоненти, які заинувпчуватимуть мене у відсутності патріотизму. Відповім. Я - патріот і хочу, щоб наші громадяни на металоломі заробляли не менше, ніж іноземці і українці з іноземними паспортами на кшталт Пінчука, Ахметова і іже з ними.
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28.07.2021 16:43 Відповісти
Кажуть, навколо кордону його достатньо
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28.07.2021 16:07 Відповісти
Последние 20-25 лет все эти Ахметы-Пинчуки полачут по поводу цены на металлолом. А решение очень простое. Турецким металургам выгодно покупать наш металалолом + доставка по морю. Потому что цены их устраивают. Кто-же мешает всей этой шобле Пинчуков-Ахметовым поднять закупочные цены на металлолом, и за бугор не будут вести, а все будут им сдавать. Но наша металургическая мафия хочет все покупать на шару.
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28.07.2021 16:10 Відповісти
мечта рыжего ахмета, чтоб пионеры бесплатно собирали ему металлолом
, все железяки попереплавлял на чушки и вывез за бугор. бамбас кончил, теперь взялся за Украину
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28.07.2021 16:10 Відповісти
Из-за дефицита металлолома Украина может потерять более 20 млрд грн: металлурги просят премьера ввести запрет на экспорт - Цензор.НЕТ 7889
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28.07.2021 16:18 Відповісти
Металургія це енерговитратний та екологічно брудний відригон минулого століття.
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28.07.2021 16:14 Відповісти
Викиньте всі вироби з металу - збережіть екологію
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28.07.2021 16:19 Відповісти
Хай краще китайці маньячать по металургії.
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28.07.2021 16:29 Відповісти
Как же АхметХану хочется получить металлолом даром....
Запретить вывоз, обвалить цены и.... получи на шару!
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28.07.2021 16:17 Відповісти
...или перелопатив тома Брокгауза и Эфрона , каждый вправе сам для себя выбирать то, что считает своим оптимальным путем к счастью, ибо счастье это структура, которая всегда определяется как благо для развития и никогда от обратного...
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28.07.2021 16:17 Відповісти
тут все прекрасно. и ассоциация и ыксперты, и ввп и ыканомика. полный набор жаргона базарных кидал.
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28.07.2021 16:22 Відповісти
Ціна металопрокату за останні місяці виросла в рази, металобрухт на прийомках не дотягується до тих показників приросту в ціні. І ці мудаки ще плачуться, що світовий ріст цін перебиває експортне мито на лом і вони просто напросто перестали бути монополістами і скуповувати його за копійки.
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28.07.2021 16:22 Відповісти
а почему бы не установить на металлолом для ахмеки и прочих цену по формуле Роттердам+ ?
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28.07.2021 16:38 Відповісти
Ахмєтка хоче всю металургію закрити, крім електрометалургії, а туди тільки металобрухт йде.це найдешевший спосіб і менш технологічно клопітний. Кордони закриють і металобрухт практично даром буде.
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28.07.2021 16:42 Відповісти
Нужно срочно спасать Рыжего гудка, поиздержался бедолага, кода потерял наприХватизированное на ДаунБАССЕ
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28.07.2021 16:47 Відповісти
Підтримую Всіх , хто за підвищення цін на лом , а не Мама просять здавать по 3 гривні на піддержку штанів Пінчуку з Ахметовим.
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28.07.2021 17:08 Відповісти
запретить,а где будут харчеватться прокурорские и всякие правохоронительные органы?...
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28.07.2021 17:11 Відповісти
ахметка з новінським-чортом вже берега загубили? Тварі ніяк не нажруться
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28.07.2021 17:15 Відповісти
Монопольку на закупку лома хотят протолкнуть Ахметка и Пиня.Закупают лом по 7 грн./кг а металл продают по цене 40 грн./ кг ,как минимум. Совсем оборзели.
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28.07.2021 17:17 Відповісти
может платить за металлолом как турки? или слабо? только спекулировать и скулить и можете.
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28.07.2021 17:46 Відповісти
Пусть платят нормальную цену и метал достанется им... Хватает уже Ахметов пролоббировал через своего боевого п#дара Ляшка налог на каждую тонну экспортного металлолома 56 евро.
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28.07.2021 18:06 Відповісти
Просто если упадет цена его никто не будет сдавать, все будут ждать цены. Все равно металлургия станет. И не будет ни дохода от металлургии ни дохода от лома. У нас кругом кричат на газ рыночная цена, на электричество рыночная, на растительное масло дорынковались что у нас дороже в два раза чем в Европе. Покупайте лом по цене Турции, и будет вам счастье. Туркам выгодно, а у нас суперприбыль не получается?
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28.07.2021 19:38 Відповісти
пусть еще и доллар сделают по 8.. металлурги попросите
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28.07.2021 19:49 Відповісти
выбрав клоуна, они думали, что теперь невеки установят олигархическое царство, но времена другие - рынок порешает и ахметкам придется работать по-рынку..
запретят вывоз - будут гнать контрабасом..
в ближайшие годы будет идти перелом всей системы окончательно
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28.07.2021 19:58 Відповісти
Тут как-бы палка о двух концах. С одной стороны сейчас закупочные цены на металлолом в раене 6-8грн и это розница. Опт ещё больше. Им же наверное хочется убрать конкурентов и опять покупать у нас с вами по 3-4грн.
Со второй стороны цены на конечную продукцию металлопрокат и прочее. Тут цена тоже выросла в два раза. Но только у меня большие сомнения что они отпустят эту цену. Нам с вами начнут рассказывать про рыночные отношения и то что нельзя продавать дешевле чем за бугром.
Вывод прост, пусть идут в жопу со своим запретом. Надо учится работать как все в условиях рынка. У кого-то цена меньше, у кого-то качество лучше. А нормально работающий рынок как тузик грелку рвёт их монополии. И начинается нытье в алигорхическом болоте.
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28.07.2021 20:13 Відповісти
Турция платить 2,5 доллара за 1 кг,у нас 5_6 группа вот и ответ!
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28.07.2021 21:51 Відповісти
Уверен,что Зеленский,получающий пособие от Ахметова,запретит экспорт металлолома ради сохранения пособия))).
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29.07.2021 09:19 Відповісти
 
 