Наглядова рада "Нафтогазу" наперед виписала 126 млн грн премії чотирьом членам правління НАК. ДОКУМЕНТ

Наглядова рада "Нафтогазу України" визначила розміри виплат премії для чотирьох членів правління за поточний рік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі голови правління НАК Юрія Вітренка до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Йдеться про премії для: Отто Арнолда Ватерландера, Петруса Стефануса ван Леонова, Сергія Переломи і Ярослава Теклюка.

Зазначається, що Наглядова рада НАК прийняла рішення, що "компанія повинна затвердити загальні умови банківської гарантії як механізм забезпечення виконання нею зобов'язань по виплаті премій за підсумками роботи за рік, премій за реалізацію цілей в середньострокових проєктах, а також обсягів вихідної допомоги відповідно до умов трудових договорів для вище згаданих членів правління".

Читайте також: Вітренко допускає збитки "Нафтогазу" в першому кварталі 2021 року в розмірі до 105 млрд грн замість заявленого прибутку в 12,6 млрд грн

Згідно з документом, банківська гарантія повинна бути здійснена 15 грудня 2021 року або, в разі припинення трудового договору з відповідним працівником - упродовж 2021 року. Однак у фінансовому плані "Нафтогазу" на 2021 не закладено суму для забезпечення таких банківських гарантій.

У компанії повідомили, що загальна сума премій становить близько 126 млн грн - це розмір 17 місячних окладів членів правління, які обіймають низку посад у Групі "Нафтогаз".

Водночас, зазначили в "Нафтогазі", разом із сумою потенційної вихідної допомоги (12 місячних окладів) сума, яку компанія повинна зараз виділити для покриття цих виплат безвідкличною банківською гарантією, становить близько 215 млн грн до оподаткування, що становить 29 місячних окладів кожного зі згаданих вище членів правління, які займають низку посад у Групі Нафтогаз, і близько 173 млн грн після оподаткування.

Крім того, сказано в документі, розмір вище згаданих премій визначено наглядову раду за підсумками роботи за 2021, хоча він ще не закінчився. Згідно з колективним договором, премія передбачена тільки за підсумками роботи за рік, а цих підсумків нема і бути не може.

Джерело Цензор.НЕТ розповіло, що зараз у "Нафтогазі" фактично чиниться тиск на главу правління НАК Юрія Вітренка.

"Щоб він підписав банківські гарантії щодо премій членам правління. Наглядова рада вже нарахувала їм премії і вимагає укласти банківські гарантії. Щоб у разі звільнення будь-кого банк виплатив премії цим керівникам. Тобто, якщо потім "Нафтогаз" не виплатить їм премії, то їм цю премію виплатить банк, а "Нафтогаз" буде винен кошти вже банку. Невідомо, як закінчить рік компанія, але вже фактично премії їм нараховано", - заявило джерело.













