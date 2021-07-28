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Наглядова рада "Нафтогазу" наперед виписала 126 млн грн премії чотирьом членам правління НАК. ДОКУМЕНТ

Наглядова рада

Наглядова рада "Нафтогазу України" визначила розміри виплат премії для чотирьох членів правління за поточний рік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі голови правління НАК Юрія Вітренка до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Йдеться про премії для: Отто Арнолда Ватерландера, Петруса Стефануса ван Леонова, Сергія Переломи і Ярослава Теклюка.

Зазначається, що Наглядова рада НАК прийняла рішення, що "компанія повинна затвердити загальні умови банківської гарантії як механізм забезпечення виконання нею зобов'язань по виплаті премій за підсумками роботи за рік, премій за реалізацію цілей в середньострокових проєктах, а також обсягів вихідної допомоги відповідно до умов трудових договорів для вище згаданих членів правління".

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Згідно з документом, банківська гарантія повинна бути здійснена 15 грудня 2021 року або, в разі припинення трудового договору з відповідним працівником - упродовж 2021 року. Однак у фінансовому плані "Нафтогазу" на 2021 не закладено суму для забезпечення таких банківських гарантій.

У компанії повідомили, що загальна сума премій становить близько 126 млн грн - це розмір 17 місячних окладів членів правління, які обіймають низку посад у Групі "Нафтогаз".

Водночас, зазначили в "Нафтогазі", разом із сумою потенційної вихідної допомоги (12 місячних окладів) сума, яку компанія повинна зараз виділити для покриття цих виплат безвідкличною банківською гарантією, становить близько 215 млн грн до оподаткування, що становить 29 місячних окладів кожного зі згаданих вище членів правління, які займають низку посад у Групі Нафтогаз, і близько 173 млн грн після оподаткування.

Крім того, сказано в документі, розмір вище згаданих премій визначено наглядову раду за підсумками роботи за 2021, хоча він ще не закінчився. Згідно з колективним договором, премія передбачена тільки за підсумками роботи за рік, а цих підсумків нема і бути не може.

Джерело Цензор.НЕТ розповіло, що зараз у "Нафтогазі" фактично чиниться тиск на главу правління НАК Юрія Вітренка.

"Щоб він підписав банківські гарантії щодо премій членам правління. Наглядова рада вже нарахувала їм премії і вимагає укласти банківські гарантії. Щоб у разі звільнення будь-кого банк виплатив премії цим керівникам. Тобто, якщо потім "Нафтогаз" не виплатить їм премії, то їм цю премію виплатить банк, а "Нафтогаз" буде винен кошти вже банку. Невідомо, як закінчить рік компанія, але вже фактично премії їм нараховано", - заявило джерело.

Наглядова рада Нафтогазу наперед виписала 126 млн грн премії чотирьом членам правління НАК 01
Наглядова рада Нафтогазу наперед виписала 126 млн грн премії чотирьом членам правління НАК 02
Наглядова рада Нафтогазу наперед виписала 126 млн грн премії чотирьом членам правління НАК 03
Наглядова рада Нафтогазу наперед виписала 126 млн грн премії чотирьом членам правління НАК 04
Наглядова рада Нафтогазу наперед виписала 126 млн грн премії чотирьом членам правління НАК 05
Наглядова рада Нафтогазу наперед виписала 126 млн грн премії чотирьом членам правління НАК 06
Наглядова рада Нафтогазу наперед виписала 126 млн грн премії чотирьом членам правління НАК 07

Автор: 

Нафтогаз (4438) премія (387) Вітренко Юрій (633)


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Топ коментарі
+25
Набсовет "Нафтогаза" наперед выписал 126 млн грн премии четырем членам правления НАК - Цензор.НЕТ 6983
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28.07.2021 16:24 Відповісти
+24
З формулюванням "За успішний запуск Північного потоку -2"
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28.07.2021 16:24 Відповісти
+22
Набсовет "Нафтогаза" наперед выписал 126 млн грн премии четырем членам правления НАК - Цензор.НЕТ 6015
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28.07.2021 16:29 Відповісти
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Невже в Україні нема пару десяток ЧОЛОВІКІВ з шмайсерами , щоб раз і назавжди провести перевірку цих злодійських кантор ?!!
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28.07.2021 18:14 Відповісти
За два квартали збитки мільярдні.
За що премія?
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28.07.2021 18:16 Відповісти
Вот же сам себе и ответил....
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28.07.2021 18:17 Відповісти
...не вже за збитки?
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28.07.2021 18:21 Відповісти
Товарищ ,конечно!....это так очевидно! Не каждый таким похвастается ,тут долго учиться надо!
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28.07.2021 18:25 Відповісти
і не питайте чому такий дорогий газ, тепер ви знаєте.
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28.07.2021 18:20 Відповісти
Цей рік жарке літо, але осінь кажуть буде ще жаркіше - будуть жарить, і в хвіст, і в гриву.
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28.07.2021 18:25 Відповісти
какие молодцы. правильно.
в счёт будущих блестящих побед над триклятым газпромом.
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28.07.2021 20:55 Відповісти
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , привязати до доходів громадян бо це показник успішності дій влади.НЕОБХІДНА ПЕТИЦІЯ З ВИМОГОЮ ПРИЙНЯТИ ТАКИЙ ЗАКОН. Хто знає , як це робиться , ЗРОБІТЬ ЦЕ , ЛЮДИ ПІДТРИМАЮТЬ
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28.07.2021 20:58 Відповісти
Это что за ***..?
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28.07.2021 21:12 Відповісти
де ваша совісь зелена мерзота?
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28.07.2021 21:27 Відповісти
Наглядова рада "Нафтогазу" наперед виписала 126 млн грн премії чотирьом членам правління НАК - Цензор.НЕТ 8655Наглядова рада "Нафтогазу" наперед виписала 126 млн грн премії чотирьом членам правління НАК - Цензор.НЕТ 2253
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28.07.2021 22:09 Відповісти
Наглядова рада "Нафтогазу" наперед виписала 126 млн грн премії чотирьом членам правління НАК - Цензор.НЕТ 5020
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29.07.2021 08:37 Відповісти
Чему удивляетесь? Всё как всегда, всё как обычно.....
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29.07.2021 13:44 Відповісти
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