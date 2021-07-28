Україна погоджує поїздку Кулеби і Єрмака в США для підготовки візиту Зеленського: Потрібно поїхати і політично щось проштовхнути, десь підтягнути, десь прискорити

Дата поїздки до Вашингтона міністра закордонних справ і керівника Офісу Президента для підготовки візиту Глави Української держави Володимира Зеленського в США зараз опрацьовується з Білим домом і Державним департаментом.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз опрацьовується конкретна дата візиту (глави МЗС Дмитра Кулеби і керівника ОПУ Андрія Єрмака до Вашингтона. – ред.) з Білим домом і Державним департаментом США. На порядку денному буде підготовка зустрічей Президента і конкретно підготовка домовленостей президентів", - сказав Кулеба.

Він додав, що українська і американська сторони прагнуть, щоб візит Президента Зеленського до Вашингтона був не церемоніальним, а мав конкретні результати.

"Для цього потрібно, як і в будь-якій роботі буває, поїхати і політично щось проштовхнути, десь підтягнути, десь пришвидшити, щоб вийти на конкретні результати. Часу насправді залишилося не так багато, але уряд активно працює над підготовкою домовленостей президентів", - запевнив очільник МЗС.

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Кулеба поінформував, що цей процес особисто координує Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. "Є дуже амбітні плани, амбітні проєкти, тому, власне, про те, щоб перетворити плани і проєкти на конкретні домовленості ми й будемо говорити у Вашингтоні", - зазначив Кулеба.