Україна погоджує поїздку Кулеби і Єрмака в США для підготовки візиту Зеленського: Потрібно поїхати і політично щось проштовхнути, десь підтягнути, десь прискорити
Дата поїздки до Вашингтона міністра закордонних справ і керівника Офісу Президента для підготовки візиту Глави Української держави Володимира Зеленського в США зараз опрацьовується з Білим домом і Державним департаментом.
Про це на онлайн-брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз опрацьовується конкретна дата візиту (глави МЗС Дмитра Кулеби і керівника ОПУ Андрія Єрмака до Вашингтона. – ред.) з Білим домом і Державним департаментом США. На порядку денному буде підготовка зустрічей Президента і конкретно підготовка домовленостей президентів", - сказав Кулеба.
Він додав, що українська і американська сторони прагнуть, щоб візит Президента Зеленського до Вашингтона був не церемоніальним, а мав конкретні результати.
"Для цього потрібно, як і в будь-якій роботі буває, поїхати і політично щось проштовхнути, десь підтягнути, десь пришвидшити, щоб вийти на конкретні результати. Часу насправді залишилося не так багато, але уряд активно працює над підготовкою домовленостей президентів", - запевнив очільник МЗС.
Кулеба поінформував, що цей процес особисто координує Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. "Є дуже амбітні плани, амбітні проєкти, тому, власне, про те, щоб перетворити плани і проєкти на конкретні домовленості ми й будемо говорити у Вашингтоні", - зазначив Кулеба.
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"Є дуже амбітні плани, амбітні проєкти, тому, власне, про те, щоб перетворити плани і проєкти на конкретні домовленості ми й будемо говорити у Вашингтоні", - зазначив Кулеба.Джерело: https://censor.net/ua/n3279620
Напевне, саме тому https://www.youtube.com/watch?v=huaKt8s-QQw генерал-лейтенант СБУ (у відставці) Григорій Омельченко говорить, що доступну йому інфу про касапських агентів в керівництві держави він не оприлюднюватиме до візиту Зе в США... Можливо, це пов'язано саме з д'Єрмаком?
За вищенаведеною ссилю, на початку розмови Омельченка з Чайкою...
Якщо дана інформація несе шкоду США теж, то борцун нестиме кримінальну відповідальність ще й за законодавством США.
Невже цілий генерал цього не знає? Навряд чи. Тоді що це? Це просто брудна, але нікчемна політика.
и это будет успех
Обороты и слова подобраны утонченно-изысканные.
Мы ждем в Вашингтоне Фирташа и Коломойского...
что это значит для Зели?
Конкретные пацаны едут дела решать..
-Его задача сливать путину всё, что делает украинская власть в ежедневном режиме!
И тогда, после Мюнхена 2 (Сделка фашистов с дьяволом-путиным по СП2):
1. Зеленский отказался бы от визита в сша 30.08.2021
2. Были бы отозваны послы Украины в германию и сша, для консультаций.
3. Предприняты меры по укреплению союза с Польшей и Литвой, Великобританией
и др. "не продажными" странами ЕС, использование их как посредников в общении
с путин-ферштейнами: сша и германией.
Хватит унижать Украину!
ермака-Козыря под суд!
Взяв би єрмак собі посаду радник по національній безпеці поца, як медведчук для рабіновича.
А то америкоси говорять, що договір з фрау вони обговорювали з МІДом України з квітня2021 року а МІД говорить, що говорили не з ним. Во брехуни, що МІД, шо Єрмак. А зеленський як найвеличніший брехун, гордо шипить на всіх. та залишилась їх на банковій чортова дюжина, не більше. Інші замерли.