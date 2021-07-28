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Україна погоджує поїздку Кулеби і Єрмака в США для підготовки візиту Зеленського: Потрібно поїхати і політично щось проштовхнути, десь підтягнути, десь прискорити

Україна погоджує поїздку Кулеби і Єрмака в США для підготовки візиту Зеленського: Потрібно поїхати і політично щось проштовхнути, десь підтягнути, десь прискорити

Дата поїздки до Вашингтона міністра закордонних справ і керівника Офісу Президента для підготовки візиту Глави Української держави Володимира Зеленського в США зараз опрацьовується з Білим домом і Державним департаментом.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз опрацьовується конкретна дата візиту (глави МЗС Дмитра Кулеби і керівника ОПУ Андрія Єрмака до Вашингтона. – ред.) з Білим домом і Державним департаментом США. На порядку денному буде підготовка зустрічей Президента і конкретно підготовка домовленостей президентів", - сказав Кулеба.

Він додав, що українська і американська сторони прагнуть, щоб візит Президента Зеленського до Вашингтона був не церемоніальним, а мав конкретні результати.

"Для цього потрібно, як і в будь-якій роботі буває, поїхати і політично щось проштовхнути, десь підтягнути, десь пришвидшити, щоб вийти на конкретні результати. Часу насправді залишилося не так багато, але уряд активно працює над підготовкою домовленостей президентів", - запевнив очільник МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Байден обговорять безпеку, енергетику та судову реформу, - Кент

Кулеба поінформував, що цей процес особисто координує Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. "Є дуже амбітні плани, амбітні проєкти, тому, власне, про те, щоб перетворити плани і проєкти на конкретні домовленості ми й будемо говорити у Вашингтоні", - зазначив Кулеба.

Автор: 

візит (1623) Держдепартамент США (1654) Зеленський Володимир (24552) США (23598) Кулеба Дмитро (3604) Єрмак Андрій (1389)


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Топ коментарі
+22
Російського крота Єрмака приймуть в США?
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28.07.2021 16:17 Відповісти
+15
Вангую, зе тоже через чёрный ход толкать будут.
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28.07.2021 16:17 Відповісти
+12
Якщо поїде Єрмак, то вийде тільки натянуть, притому не Єрмака, а всю країну відразу.
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28.07.2021 16:17 Відповісти
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Вангую, зе тоже через чёрный ход толкать будут.
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28.07.2021 16:17 Відповісти
через унитаз снизу.
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28.07.2021 16:20 Відповісти
Це мова не державного діяча, не політика і навіть не дипломата, а конюха...:
"Є дуже амбітні плани, амбітні проєкти, тому, власне, про те, щоб перетворити плани і проєкти на конкретні домовленості ми й будемо говорити у Вашингтоні", - зазначив Кулеба.Джерело: https://censor.net/ua/n3279620
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28.07.2021 17:16 Відповісти
Російського крота Єрмака приймуть в США?
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28.07.2021 16:17 Відповісти
також хотів запитати...
Напевне, саме тому https://www.youtube.com/watch?v=huaKt8s-QQw генерал-лейтенант СБУ (у відставці) Григорій Омельченко говорить, що доступну йому інфу про касапських агентів в керівництві держави він не оприлюднюватиме до візиту Зе в США... Можливо, це пов'язано саме з д'Єрмаком?
За вищенаведеною ссилю, на початку розмови Омельченка з Чайкою...
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28.07.2021 16:21 Відповісти
Якщо відомий борцун Омельченко має інформацію про державні злочини, і не повідомляє її, то за це передбачена кримінальна відповідальність.
Якщо дана інформація несе шкоду США теж, то борцун нестиме кримінальну відповідальність ще й за законодавством США.
Невже цілий генерал цього не знає? Навряд чи. Тоді що це? Це просто брудна, але нікчемна політика.
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28.07.2021 16:53 Відповісти
якби всі закони виконувались... і не тільки в нас, а й в США, та й в усіх інших правових державах світу.
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28.07.2021 16:59 Відповісти
Хозяин гнусавой обезьянки Беня нанес реальный ущерб в США, и на него даже есть ордер на арест. Неужели об этом не знает Величайший Политический Лидер Европы?
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28.07.2021 19:23 Відповісти
сказано у новині - ПРотолкнуть шпигуна з часів Яника
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28.07.2021 16:55 Відповісти
Якщо поїде Єрмак, то вийде тільки натянуть, притому не Єрмака, а всю країну відразу.
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28.07.2021 16:17 Відповісти
Ермак будет заниматься закупками памперсов для Гундосика?
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28.07.2021 16:17 Відповісти
в США сексуальная и тупая внучка дедушки Фокина
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28.07.2021 16:43 Відповісти
Сомневаюсь, что завхоза "внучки" интересуют, он больше по "внукам"
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28.07.2021 16:53 Відповісти
Как по мне, то вот привлекательные девчонки, а Маша - это просто жертва пластического хирурга.

Україна погоджує поїздку Кулеби і Єрмака в США для підготовки візиту Зеленського: Потрібно поїхати і політично щось проштовхнути, десь підтягнути, десь прискорити - Цензор.НЕТ 2337
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28.07.2021 17:00 Відповісти
и соответствуюшего образа жизни
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28.07.2021 17:03 Відповісти
https://censor.net/ua/user/428890, а ви - жертва аборту...
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28.07.2021 17:18 Відповісти
если ленка заставит методичку прочитать, может и не ляпнет чего лишнего
и это будет успех
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28.07.2021 16:22 Відповісти
в методичке может быть тока одно слово - молчать.
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28.07.2021 16:37 Відповісти
У Путлера большие проблемы в связи с хакерскими атаками на объекты в США,...,каже Байден,но мы их решим по братски...ну типа 2 братских народа Украина и США... Фуфел Мавзолейный отдаст 70 ярдов долга Ходорковскому и ЮКОСУ а там выпьем на брудершафт...,мышибраття...
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28.07.2021 16:23 Відповісти
,,протолкнуть, где-то подтянуть, где-то ускорить,,-- наивные олени живет как на сцене 95 быдооквартала. Да и результат просирание денег на выгул клоуна уже всем известен
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28.07.2021 16:25 Відповісти
Да уж.
Обороты и слова подобраны утонченно-изысканные.
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28.07.2021 16:43 Відповісти
на бордюре посидеть .....
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28.07.2021 16:26 Відповісти
Вчера Генпрокурор США заявил дословно...
Мы ждем в Вашингтоне Фирташа и Коломойского...
что это значит для Зели?
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28.07.2021 16:26 Відповісти
Та кто этого Ермака туда пустит
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28.07.2021 16:29 Відповісти
Тем более, как указано в статье в качестве "руководителя ОПГ", то есть организованой преступной группы.
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28.07.2021 17:12 Відповісти
Есть в шахматах такая партия Турецкий Гамбит...Эрдоган жертвует пешку..., начинает партию нежно и красиво и выигрывает... стратегически....
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28.07.2021 16:29 Відповісти
Ти сплутав, це не партія, це - не партія, це- такий фільм касабський.
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28.07.2021 20:16 Відповісти
...протолкнуть, подтянуть, ускорить...

Конкретные пацаны едут дела решать..
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28.07.2021 16:30 Відповісти
Ой, нестелепнi нищеброды, сирые умишкой из хрущевской подворотни... Не знают даже, шо сказать - где-то, *******, шо-та делать и шо-та подтянуть... Типо, поцупити?
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28.07.2021 16:35 Відповісти
С помощью Турции Байден обвел вокруг пальца и Путлера и его замысел в Украине....,отдал Афган и Ирак,..типа Вова жри... Но Эрдогану роль отведена ОСОБАЯ...Ай да Байден... Кажись я понял что задумали в Пентагоне...
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28.07.2021 16:35 Відповісти
Поділись, що ти там "понял кажись".
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28.07.2021 20:17 Відповісти
Ермак не может заниматься внешней политикой. Избиратели и Конституция ему такого права не давали. Это преступление.
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28.07.2021 16:38 Відповісти
никаких подготовок и согласований ,мойте сраки, вас зеленых там драть будут
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28.07.2021 16:38 Відповісти
Фашист!
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28.07.2021 17:54 Відповісти
Опять 25 ! Ермак уже не въездной в США. Неужели уже и Кулебе надо визу в США закрыть ?
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28.07.2021 16:39 Відповісти
Не чуваки,партия Зели не прикасаемая...Наркобаронская...Аваков и его полицейские подтвердят.....
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28.07.2021 16:40 Відповісти
Такое скажете, мол , неприкасаемые. Да с партии айкосиков тiльки ледащо не ладен зробити в труси (зо смiху).
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28.07.2021 16:44 Відповісти
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28.07.2021 16:45 Відповісти
Первым с тонущего корабля в 73 % сбежал Арсен Борисыч и совсем не случайно...,Госдеп нам друг,но Истина дороже...
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28.07.2021 16:43 Відповісти
Пане, вы не слышали как 73%, все скопом, еще год назад начали таке матючче переть на зебилоида, шо мама не горюй, а в крайнем случае, в центре Украины ... Немного оправдывались, мол, а хто ж знав , шо так буде.
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28.07.2021 16:48 Відповісти
фейкодипломатозавхозу поставили умови- тільки зі справжнім міністром ЗС , а він може навідати ще й дружка Джуліані, поки Кулеба працюватиме...
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28.07.2021 16:45 Відповісти
куда же без дерьмака, канцелярские принадлежности наше фсе..
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28.07.2021 16:47 Відповісти
Зеля разбирается в политике Круче Черчилля и Рузвельта с Путлером...Зуб даю...
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28.07.2021 16:47 Відповісти
Щоб торнадо Вашингтон не накрило...
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28.07.2021 16:47 Відповісти
Порошгенко полный профан в политике и экономике...,а Яценюк и Гройсман даже в детяслах не ходят..нашли политиков...обосравших РАБссию с Новороссией от Харькова до Одессы...
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28.07.2021 16:49 Відповісти
Карочи Зеле второй срок обеспечен... Байден ставит на Наркобарона..а вы?
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28.07.2021 16:52 Відповісти
на зебуинов давно уже поставили (большой крест).
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28.07.2021 16:58 Відповісти
с прибором!
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28.07.2021 20:14 Відповісти
"Протолкнуть" що? Дурь усяку? Контрабанду? Дуже Сподіваюся, що Єрмаку Штати візу не дадуть. За світовими поняттями посада Єрмака - технічна. І емпж потреби возити по світу технічного працівника главі будь-якої держави, не лише України. Хтось знає керівників канцелярій глав держав Франції, чи Польщі, чи Канади без Гугла? А керівник канцелярії Джо Байден Рон Клайн не їздить з Байденом по світі взагалі. Він справді керує адміністрацією, вірніше, зпбезпечує роботу Президента. У дипломатичній світовій практиці візити власних глав держав готують посольства.
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28.07.2021 16:55 Відповісти
Хто небуть, поясніть, які такі повноваження у дерьмака? Він- ніхто. Навіть, не держслужбовець. Навіщо ВАЗеленському в Америці завхоз?
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28.07.2021 16:58 Відповісти
Будет кокс перевозить. Как частному лицу ему можно.
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28.07.2021 19:56 Відповісти
Україна погоджує поїздку Кулеби і Єрмака в США для підготовки візиту Зеленського: Потрібно поїхати і політично щось проштовхнути, десь підтягнути, десь прискорити - Цензор.НЕТ 4622
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28.07.2021 16:58 Відповісти
Джо Алексеевич и Петр Алексевич кажуть браття по крови и Духу...
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28.07.2021 17:02 Відповісти
Україна погоджує поїздку Кулеби і Єрмака в США для підготовки візиту Зеленського: Потрібно поїхати і політично щось проштовхнути, десь підтягнути, десь прискорити - Цензор.НЕТ 4217
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28.07.2021 17:04 Відповісти
погоджують поїздку, щоб погодити поїздку.... ЦИРК!
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28.07.2021 17:05 Відповісти
... Єрмака як офіційного шпигуна РФ
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28.07.2021 17:51 Відповісти
Иногда в политике используют полезных баранов и идиотов... Такова се ля ви Панове...
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28.07.2021 17:59 Відповісти
Кулеба сообщил, что этот процесс лично координирует Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль! А что это было?
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28.07.2021 18:01 Відповісти
30 августа в США сезон отпусков,Сенаторы обоих палат Конгресса США разъедутся по Гавайям и прочми Мальдивам,так что Зеленскому дадут Аудиенцию в Кемп-Девиде,загородней резиденции президентов США...Это большая честь...Україна погоджує поїздку Кулеби і Єрмака в США для підготовки візиту Зеленського: Потрібно поїхати і політично щось проштовхнути, десь підтягнути, десь прискорити - Цензор.НЕТ 8153
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28.07.2021 18:04 Відповісти
Скорей всего пошутили. Он же клоун ,шутки любит, Байден про это знает.
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28.07.2021 19:51 Відповісти
Україна погоджує поїздку Кулеби і Єрмака в США для підготовки візиту Зеленського: Потрібно поїхати і політично щось проштовхнути, десь підтягнути, десь прискорити - Цензор.НЕТ 7969
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28.07.2021 18:06 Відповісти
И каковы же, согласно законодательству, функции завхоза Ермака во время официального визита в США? Может и арестович с подоляком тоже уполномочены величайшим лидером современности на проталкивание каких-то проектов?
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28.07.2021 18:58 Відповісти
ермак-Козырь не просто завхоз, а очень опасный завхоз, могильщик всех секретных операций Украины против роSSии, ибо крот!
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28.07.2021 19:51 Відповісти
Крот роSSийский!
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28.07.2021 19:54 Відповісти
Не вірю, що Єрмака приймуть в США.
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28.07.2021 19:00 Відповісти
руководитель ОПГ?))) ну таких там только прокуроры могут ждать ))))
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28.07.2021 19:41 Відповісти
-Почему ермак-Козырь подменяет собой Министерство Иностранных Дел?
-Его задача сливать путину всё, что делает украинская власть в ежедневном режиме!
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28.07.2021 19:41 Відповісти
С дермаком не пустят ,да же зелю.
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28.07.2021 19:45 Відповісти
Если бы в Украине выполнялась бы Конституция, то Кулеба не был бы ширмой для внешней политики гауляйтера Украины от руSSкого мира,- ермака-Козыря!
И тогда, после Мюнхена 2 (Сделка фашистов с дьяволом-путиным по СП2):
1. Зеленский отказался бы от визита в сша 30.08.2021
2. Были бы отозваны послы Украины в германию и сша, для консультаций.
3. Предприняты меры по укреплению союза с Польшей и Литвой, Великобританией
и др. "не продажными" странами ЕС, использование их как посредников в общении
с путин-ферштейнами: сша и германией.
Хватит унижать Украину!
ермака-Козыря под суд!
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28.07.2021 19:46 Відповісти
Буде цікаво, якщо Штати відмовлять ярмаку у в'їзді, ото посміємось, на кшталт того, як цего поца не допустили до зустрічі з головою служби МІ-6
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28.07.2021 20:00 Відповісти
Фигура "рукалицостол". Мне заранее стыдно за свою страну и этих ЗЕ!слуг вместе с ЗЕ!президентом. Они же опять всё обосрут и приедут нисчем
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28.07.2021 20:14 Відповісти
колись давно поц був в америці то Богдана теж не пустили на аудієнцію- ходив по ньюйорку 11 модель купив, хвастався. Так і єрмака не пустять, буде баночку з сіллю тримати біля гардероба. А Мендель не хвататиме, бо хто буде розганяти демонів в білому Домі. А ще цікаво-на брайтон біч зайдуть, будуть зустрічатись з містечковими перцями, чи перці вже обідились на поца.
Взяв би єрмак собі посаду радник по національній безпеці поца, як медведчук для рабіновича.
А то америкоси говорять, що договір з фрау вони обговорювали з МІДом України з квітня2021 року а МІД говорить, що говорили не з ним. Во брехуни, що МІД, шо Єрмак. А зеленський як найвеличніший брехун, гордо шипить на всіх. та залишилась їх на банковій чортова дюжина, не більше. Інші замерли.
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28.07.2021 20:43 Відповісти
верно.
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28.07.2021 20:52 Відповісти
Що там робити завгосп??? Буде красти туалетний папір у Білому домі?
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28.07.2021 21:24 Відповісти
"кобила за ділом лоша без діла" кулеба зрозуміло, а що робитиме там за наші гроші завгосп?
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28.07.2021 21:30 Відповісти
ермака (швондера) оставьте, зачем он там?
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28.07.2021 22:04 Відповісти
Тут чего-то подсуетишься, там чего-нибудь поделаешь.
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28.07.2021 23:43 Відповісти
 
 