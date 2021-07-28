Резніков про позбавлення громадянства за паспорт РФ: Донбас і Крим - це предмет окремої дискусії. Багато хто робить це під примусом

Ініціатива про можливе позбавлення українського громадянства за добровільний вступ в російське навряд чи буде застосована до українців в окупованому Криму і на Донбасі. У їхньому випадку не доводиться говорити про добровільне громадянство.

Про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, велика кількість російських паспортів в українців в окупації не означає, що вони отримали їх добровільно.

"Багато хто з них роблять це під примусом - це їхня стратегія виживання. Питання ставлення до другого громадянства, яке придбано під час перебування як заручника, - це предмет окремої дискусії, який ми хочемо унормувати в законі про перехідний період", - додав Резніков.

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