Резніков про позбавлення громадянства за паспорт РФ: Донбас і Крим - це предмет окремої дискусії. Багато хто робить це під примусом
Ініціатива про можливе позбавлення українського громадянства за добровільний вступ в російське навряд чи буде застосована до українців в окупованому Криму і на Донбасі. У їхньому випадку не доводиться говорити про добровільне громадянство.
Про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, велика кількість російських паспортів в українців в окупації не означає, що вони отримали їх добровільно.
"Багато хто з них роблять це під примусом - це їхня стратегія виживання. Питання ставлення до другого громадянства, яке придбано під час перебування як заручника, - це предмет окремої дискусії, який ми хочемо унормувати в законі про перехідний період", - додав Резніков.
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Кого сажать,а кого лишать гражданства и административно выселять (депортировать) на расею.
Вполне можно лишать, если они САМИ этого хотят, конечно. А судить их можно и в украинском суде впоследствии. РФ например вполне себе судит американцев, немцев, британцев и сажает у себя.
Американцы тоже вполне себе судят и сажают русских у себя.
Почему Украине нельзя?
Пока путен прикрывает Донбасс никаких массовых дел на Донбассе против ЛДНРовцев не будет. 100%.
Так что Украине надо всё равно определяться, мне кажется и ввести автоматическую процедуру лишения гражданства в случае принятия другого гражданства.
Заодно и ещё одни выборы правда придётся провести, ибо полРады с несколькими паспортами ходит наверняка.
Я не говорил о том, что надо принудительно лишать.
Я говорил о другом - о том, что надо было еще когда этот конфликт разгорался убрать возможность двойного гражданства.
Вы тем самым никого ничего не лишаете с точки зрения права.
ЭТо человек принимая гражданство другого государства САМ принимает своё сознательное решение.
Вы же видите тут очевидная разница.
В одном случае злая Украина, лишающая граждан гражданства.
В другом случае полная добрая воля сознательного человека, принимаюшего на себя ответственность за свой выбор. И информированного о последствиях этого выбора.
А уж какие могут быть последствия для гражданина РФ на территории Украины - это отдельная песня. И её можно пересочинять хоть каждый день
Во-вторых, государство обязано думать стратегически. Есть враг. Он ясен. Враг использует механизм выдачи гражданства для инкорпорирования в Украину своих сообщников среди возможно бОльшинства граждан, которые волею судеб, как Ваша семья оказались в это втянуты. Несмотря на весь трагизм их положения, государство обязано защитить себя от всех, кто оказался на оккупированной территории, так как нет возможности сегрегировать так сказать "хороших от плохих". Поэтому единственный выход - заставить всех делать свой выбор, а потом при возвращении территорий Украине делать ровно то, что делали при освобождении от фашистов - проверять. Если получил аусвайс потому что не было выбора, но с властями не сотрудничал, не был "старостой, полицаем" - то ОК, велкам в Украинское гражданство. Если сотрудничал - пуля в затылок.
Примерно так.
100% будут перегибы, ошибки и прочее. Люди ошибаются. Кого-то вполне возможно и убьют. И вполне возможно незаконно.
Но это как бы война. Такая вот хреновая штука.
А насчет всех... либо никого не проверять, либо всех. Иначе непонятно а почему кого-то проверяют, а кого-то - нет? А не потому ли это, что те, кто принимает решения о проверке на самом деле работают на РФ?
Так что уж лучше всех, как бы больно это не было.
В Крыму действительно ставили расийское гражданство всем автоматически....
Чтобы принять гражданство Вы должны ПРИДТИ сами и изъявить добровольное желание стать гражданином. И в том расписаться.
Другое дело, что в Крыму не парились и просто всем напечатали миллион паспортов и максимально упростили процедуру.
Но никакого "автоматически" не было.
Ты выразил желание получить книжечку, а не гражданство.
Их миллионы печатают, и когда ты приходишь в паспортный стол ты не сидишь и не ждёшь, что при тебе срубят дерево, сделают бумагу и напечатают твой паспорт.
Ты приходишь, получаешь паспорт и в том расписываешь, принимая на себя все плюсы и минусы этого самого гражданства.
Если ты НЕ придешь, НЕ распишешься и НЕ получишь паспорт, то гражданином страны ты НЕ являешься. Потому что есть специальный процесс, который называется процедурой вступления в гражданство.
Единственные исключения, насколько я помню, из этого это проживание за рубежом или недееспособность.
ТОгда да, челу не обязательно приходить самому. Придет либо его доверенное лицо либо ещё что-то.
Вот и всё.
Если Вы корефан кремлевского усатика сами ему сказки на ночь пойте.
И это ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
По вашому ВСІ МЕШКАЦІ окупованих Криму та ордло повинні були виїхати на конрольовану частину?
Такого в істориї ще не було!
Завжди є НАСЕЛЕНЯ,яке залишиться під окупацією.
А які б були ваші дії, якщо б ви опинилися в тієї ситуації?
Скажіть, будь ласка.
Цензор, переходь на нормальну мову по замовчуванню, бо кацапське койне ти знаєш дуже приблизно)