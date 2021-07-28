Інформація про будівництво платних автобанів в Україні не відповідає дійсності, - Кубраков

Дороги, які будують в Україні в рамках державно-приватного партнерства, не передбачають стягування плати за проїзд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, держава веде діалог з інвесторами щодо розвитку доріг на умовах концесії.

Кубраков спростував поширену деякими ЗМІ інформацію про будівництво шести платних автобанів.

"У жовтні 2020 року Міністерство інфраструктури, Укравтодор, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація в Україні презентували Першу програму державно-приватного партнерства у дорожній галузі", - розповів міністр.

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Йдеться про 6 ділянок доріг загальною протяжністю 1 500 км, які були відібрані для потенційних пілотних проєктів: Харків — Дніпро — Запоріжжя, Бориспіль — Полтава, Херсон — Миколаїв, Київ — Житомир — Рівне, Ягодин — Ковель — Луцьк, Дніпро-Кривий Ріг — Миколаїв.

"У рамках цього проєкту плата за проїзд не буде. Внески інвестора компенсуватимуться з державних коштів. Тобто, фактично, йдеться про своєрідний формат оплати частинами, який у світі більше відомий як "availability payments" або "плата за доступність", - пояснив глава Мінінфраструктури.

За його словами, державі такий проект гарантує швидке оновлення доріг, а інвесторові - довгострокові прибутки, адже він отримає контракт на утримання дороги впродовж наступних 20-25 років.

Зазначається, що наразі в Україні немає жодної дороги загального користування, яка побудована за кошти приватних інвесторів. Водночас на етапі розробки наразі два проєкти: будівництво дороги Стрий — Мукачево і Краковець — Броди — Рівне.

Формат співпраці - державно-приватне партнерство чи концесія — все ще не визначено, додав міністр.

"І вкотре нагадую, адже наша позицію тут незмінна – дороги "Великого будівництва" ніколи не будуть платними", - підсумував Кубраков.

Як повідомляв координатор "Великий будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, впродовж року за інфраструктурною програмою президента Володимира Зеленського буде збудовано та відремонтовано 6 500 км доріг і 150 мостів.