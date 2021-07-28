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Інформація про будівництво платних автобанів в Україні не відповідає дійсності, - Кубраков

Інформація про будівництво платних автобанів в Україні не відповідає дійсності, - Кубраков

Дороги, які будують в Україні в рамках державно-приватного партнерства, не передбачають стягування плати за проїзд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, держава веде діалог з інвесторами щодо розвитку доріг на умовах концесії.

Кубраков спростував поширену деякими ЗМІ інформацію про будівництво шести платних автобанів.

"У жовтні 2020 року Міністерство інфраструктури, Укравтодор, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація в Україні презентували Першу програму державно-приватного партнерства у дорожній галузі", - розповів міністр.

Читайте також: Проїзд платними автобанами коштуватиме максимум 0,133 євро за кілометр, - Мінінфраструктури

Йдеться про 6 ділянок доріг загальною протяжністю 1 500 км, які були відібрані для потенційних пілотних проєктів: Харків — Дніпро — Запоріжжя, Бориспіль — Полтава, Херсон — Миколаїв, Київ — Житомир — Рівне, Ягодин — Ковель — Луцьк, Дніпро-Кривий Ріг — Миколаїв.

"У рамках цього проєкту плата за проїзд не буде. Внески інвестора компенсуватимуться з державних коштів. Тобто, фактично, йдеться про своєрідний формат оплати частинами, який у світі більше відомий як "availability payments" або "плата за доступність", - пояснив глава Мінінфраструктури.

За його словами, державі такий проект гарантує швидке оновлення доріг, а інвесторові - довгострокові прибутки, адже він отримає контракт на утримання дороги впродовж наступних 20-25 років.

Зазначається, що наразі в Україні немає жодної дороги загального користування, яка побудована за кошти приватних інвесторів. Водночас на етапі розробки наразі два проєкти: будівництво дороги Стрий — Мукачево і Краковець — Броди — Рівне.

Формат співпраці - державно-приватне партнерство чи концесія — все ще не визначено, додав міністр.

"І вкотре нагадую, адже наша позицію тут незмінна – дороги "Великого будівництва" ніколи не будуть платними", - підсумував Кубраков.

Як повідомляв координатор "Великий будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, впродовж року за інфраструктурною програмою президента Володимира Зеленського буде збудовано та відремонтовано 6 500 км доріг і 150 мостів.

Автор: 

дороги (3080) Кубраков Олександр (448) Велике будівництво (742)


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Топ коментарі
+8
По этому нада брать плату за проезд по обычным дорогам. Зебилы, я в вас верю, давайте сделаем себя еще раз вместе
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28.07.2021 17:06 Відповісти
+6
Как-то везде "заднюю" начали включать-эл.энергию не повышают который месяц,хотя уже давненько собирались и с техосмотром частного транспорта передумали и дороги уже не планируют платными делать.Чувство самосохранения проснулось?Или потом "всё и сразу",чтобы "поприколу"?
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28.07.2021 17:06 Відповісти
+6
Ни минуты не сомневаюсь - сейчас под "велике крадівництво" "отремонтируют" дороги , а потом их-же и сдадут "в аренду" на 49 лет .... ( ковид , будівництво , аренда - и на всех этапах откат - ).
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28.07.2021 17:30 Відповісти
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По этому нада брать плату за проезд по обычным дорогам. Зебилы, я в вас верю, давайте сделаем себя еще раз вместе
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28.07.2021 17:06 Відповісти
Ни минуты не сомневаюсь - сейчас под "велике крадівництво" "отремонтируют" дороги , а потом их-же и сдадут "в аренду" на 49 лет .... ( ковид , будівництво , аренда - и на всех этапах откат - ).
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28.07.2021 17:30 Відповісти
Точно...пидлога м. , как муха на навоз так ты на брехню, и жуешь... жуешь...
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28.07.2021 17:37 Відповісти
Шо, всрались кацапсины?
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28.07.2021 17:42 Відповісти
Как-то везде "заднюю" начали включать-эл.энергию не повышают который месяц,хотя уже давненько собирались и с техосмотром частного транспорта передумали и дороги уже не планируют платными делать.Чувство самосохранения проснулось?Или потом "всё и сразу",чтобы "поприколу"?
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28.07.2021 17:06 Відповісти
А вы не знаете сколько там уже деревьев посадили из 1 000 000 000 ?
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28.07.2021 17:07 Відповісти
Пока только вижу,как народ зимой посадки потихоньку вырезает.
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28.07.2021 17:11 Відповісти
какаязадница, пардон, разница?
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28.07.2021 17:11 Відповісти
Ты би ещё спросило в феврале, почему картошку копать не начинают.)))
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28.07.2021 17:29 Відповісти
Видимо бубочка прочитал каменты, и перекусив анусом лом, осознал, что шансы помереть своей смертью резко уменьшились.
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28.07.2021 17:33 Відповісти
Нихрена оно не читало, просто и так знает, что будет задница! Просто не знает пока, как переложить это на местные власти. Отопление переложили на местную власть и полюбому осенью будет повышение (поскольку, если был бы вариант "не повышать", то не перекладывали бы). Осенью все будут обсирать местную власть, особенно будет литься в 1+1 , а вот Бубочку должны хвалить, именно поэтому на осень анонсирован "отчет" по великому строительству!!!
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28.07.2021 18:50 Відповісти
Обрезание поросли пороха.
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28.07.2021 17:44 Відповісти
Так День Независимости на носу! А вот как пройдёт - вот тогда...........
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28.07.2021 19:51 Відповісти
Зробити платною імітацію автобанів сміливості не вистачило? Значить дуже дуже скоро розваляться
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28.07.2021 17:09 Відповісти
Информация о строительстве платных автобанов в Украине не соответствует действительности,

Информация о строительстве второй Франции в Украине не соответствует
действительности,

Информация об окончании войны в Украине не соответствует
действительности,

Информация о строительстве гиперлупа в Украине не соответствует
действительности,

Информация о посадке миллиарда деревьев за 3 года в Украине не соответствует действительности,

Информация о строительстве терминала сжиженого газа в Украине не соответствует действительности,

Информация о строительстве силиконовой долины в Украине не соответствует действительности,

Информация об окончании эпохи 73% дебилов в Украине не соответствует действительности,
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28.07.2021 17:10 Відповісти
Эй ты, из психиатрической больницы, щас за тобой санитары придут.
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28.07.2021 17:46 Відповісти
Не пришли.
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28.07.2021 23:21 Відповісти
З"явилась інформація, що скоро всі петіни ботяри залишаться без грошей... "Цензор" закриє коменти
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28.07.2021 18:43 Відповісти
Сочувствую, ищи работу.
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28.07.2021 23:21 Відповісти
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29.07.2021 13:08 Відповісти
Эту молодую команду новоиспеченного зели "космоса" нужно не упустить из вида
У этих гаждан потом вытрусить все наши налоги
Это скоты народа напоминают банду лёни космоса
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28.07.2021 17:12 Відповісти
Леня Космос --- голубой воришка, по сравнению с зеленой бандой торбохватов. Он крал, и ему было стыдно © )) А эти зе-скоты --- на ходу подметки рвут!
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28.07.2021 17:38 Відповісти
Шо, абыдна, да?
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28.07.2021 17:48 Відповісти
Канешна! На их месте должен бы быть я!
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28.07.2021 17:50 Відповісти
Так пади сдайся генпрокурорихе, раньше сдашься, меньше возьмут.
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28.07.2021 18:17 Відповісти
зебилы прощупали пипла своим закидоном о платных дорогах и дали заднюю
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28.07.2021 17:14 Відповісти
не...они свой рейтинг пощупали .причем не тот,что обнародован,а настоящий.
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28.07.2021 17:31 Відповісти
платных дорог типа не планируется, а цены уже приняли, ага...
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28.07.2021 17:16 Відповісти
По его словам"укравтодор"-вор. С таким воровством и безприделом ни один даже тупой инвестор ни гроша не вложет в это.
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28.07.2021 17:37 Відповісти
А все-таки шкода, що не будують автобани. Автобан Західний Кордон- Житомир-Київ-Одеса, хай і платний, але щоб дійсно автобан, і без обмежень швидкості в лівому ряду, був би дуже потрібен.
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28.07.2021 17:39 Відповісти
зачем? согласно пдд ограничение по скорости 110 км. в час. Все что выше ото опасность для окружающих.
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28.07.2021 17:43 Відповісти
В Германии ограничений нет. Они тупые?
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28.07.2021 18:28 Відповісти
а что, в Украине ( на юге) есть дороги? или это в какой то другой Украине?
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28.07.2021 17:41 Відповісти
Млять!
Борисполь-Полтава - это часом не кусок дороги Киев-Харьков?
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28.07.2021 17:59 Відповісти
Міністр каже одне, його заступниця Анна Юрченко прямо протилежне: https://suspilne.media/150626-urad-planue-budivnictvo-sesti-platnih-avtobaniv-akou-bude-cina/ Враження, що вони самі ще не визначилися, та перевіряють реакцію суспільства, заодно привчаючи людей до думки про платні дороги.
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28.07.2021 18:02 Відповісти
не прокатило © анекдот ставший два года назад реальностью в Украине
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28.07.2021 19:12 Відповісти
 
 