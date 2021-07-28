Офіцера ЗСУ затримали на Львівщині на хабарі 4 тис. дол. за сприяння в переміщенні по службі, - прокуратура. ФОТО

У Львівській області правоохоронці затримали на хабарі офіцера однієї з військових частин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

За даними слідства, старший лейтенант отримав 4000 доларів хабаря за вплив на ухвалення рішення військовими посадовими особами щодо позитивного вирішення питання про переміщення по службі іншого військовослужбовця Збройних Сил України - з однієї з військових частин оперативного командування "Схід" в ОК "Захід".

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Наразі вирішуються питання про обрання офіцеру запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.

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