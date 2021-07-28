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Новини Агресія Росії проти України Хабарники
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Офіцера ЗСУ затримали на Львівщині на хабарі 4 тис. дол. за сприяння в переміщенні по службі, - прокуратура. ФОТО

У Львівській області правоохоронці затримали на хабарі офіцера однієї з військових частин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Офіцера ЗСУ затримали на Львівщині на хабарі 4 тис. дол. за сприяння в переміщенні по службі, - прокуратура 01

За даними слідства, старший лейтенант отримав 4000 доларів хабаря за вплив на ухвалення рішення військовими посадовими особами щодо позитивного вирішення питання про переміщення по службі іншого військовослужбовця Збройних Сил України - з однієї з військових частин оперативного командування "Схід" в ОК "Захід".

Офіцера ЗСУ затримали на Львівщині на хабарі 4 тис. дол. за сприяння в переміщенні по службі, - прокуратура 02

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Наразі вирішуються питання про обрання офіцеру запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.

Читайте також: Під час одержання понад $12 тис. хабаря затримано керівника оперативного підрозділу Харківського прикордонного загону Гузика. ДОКУМЕНТ

Автор: 

хабар (4748) офіцер (99) ЗСУ (7714) Львівська область (2479)


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похоже просто посредник,ищите выше...
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28.07.2021 17:31 Відповісти
Решатель, млиятъ. 👹👹👹 Когда компьютер будет решать кому и куда переместиться, таких сюжетов будет мало.
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28.07.2021 17:35 Відповісти
так продажа должностей это нормальная практика в Украине и не только в МО где словили стрелочника-старЛея, который брал деньги для аттестационной комиссии состоящих из полковников и генералов.
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28.07.2021 17:36 Відповісти
Ст. лейтенанта затримали за хабар в 4 тис. дол. ...
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28.07.2021 18:57 Відповісти
це клінічний ідіот - виборець зеленого.
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28.07.2021 19:55 Відповісти
Старший лейтенант не хабарник.
Старший лейтенант - передаст.
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29.07.2021 09:43 Відповісти
 
 