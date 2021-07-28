Зарплати на окупованому Донбасі в 2,5 рази нижчі, ніж на території вільної України, - Резніков
Заробітні плати мешканців ОРДЛО наразі в 2,5 раза нижчі аналогічних зарплат жителів вільної України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
"Якщо навіть порівняти зарплати мешканців ОРДЛО, тобто наших громадян, які проживають зараз в наручниках, то сьогодні їх зарплати в 2,5 раза нижчі, ніж аналогічні зарплати їх земляків у Донецькій і Луганській областях", - сказав Резніков.
Він додав, що це стосується і сусідньої російської області – Ростовської.
"Тому на сьогодні саме в Москві приймають рішення, які шахти закривати, які шахти затоплювати, як вивозити майно з ОРДЛО і т. д", - підкреслив міністр.
Резніков нагадав, що завдяки впровадженню реформи децентралізації в Україні, на вільних територіях "місцеві доходи місцевих бюджетів в 2020 році в 4 і 6 разів більше, ніж вони були в 2015 році".
Також, за словами Резнікова, окупаційним режимам на сході України не вигідно відкривати КПВВ, бо вони з використанням махінацій заробляють на людях, яким потрібно потрапити на підконтрольну українській владі територію.
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За трешку в Харькове зимой плачу 2500, а Луганске родня за 4к (площадь та же) - 4тыр/1.500грн.
Только у меня на троих - 42т.грн доход, у них - 8тыр.
Мої батьки за двох у Києві за газову плиту платять 50 грн на місяць. Треба дивитися загальну суму за комуналку, а не окремі цифри.
У мене та батьків гаряча вода є постійно.
Я взимку сплачую до 5 тисяч, але для мене це копійки, як й для багатьох киян.
Краще нормально заробляти, ніж мати маленькі тарифи.
Середня офіційна платня у Києві 21 тисяча грн.
Не знаю жодної людини, яка б у Києві отримувала 7 тисяч за роботу.
По-перше, в Україні мінімалка 6 тисяч грн., по-друге, вчителі отримують з різними коефіцієнтами та надбавками. У Києві в державних школах 12-15 тисяч, а в приватних вдвічі більше.
https://www.work.ua/salary-kyiv-%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2/
Звичайно, вчитель молодших класів державної школи не заробить на квартиру у столиці, але він може перейти до приватної школи, де буде отримувати вдвічі більше. Завжди є вихід.
Великих зусиль не треба, щоб з державної школи перейти до приватної.
Є люди типу тебе, які постійно скиглять, а є ті, хто живе повноцінним життям.
Живи собі повноцінним життям, плати в кишені Сороса і Коломойського різницю між платіжкою і собівартістю, можеш хоч власні органи їм подарувати, для повної повноцінності. У мене інакші критерії повноцінності.
Я цілком задоволений своїм життям й мене не турбують тарифи, бо для мене це копійки.
Я сам собі пан. Не я працюю на когось, а на мене працюють.
Принаймні у мене та тих, хто мене оточує.
Перестань скиглити, зароби грошей для себе та своєї родини.
У моєму оточенні майже у всіх справи йдуть непогано.
І моя провінція, то Київ, у якому я народився та мешкаю усе життя.
Мені щиро похер на Сороса, який помре раніше, ніж підросте моя дочка. Не переймайся, за свою родину я подбаю.
Я не збираюся обговорювати коханців Леонардо. І мені щиро похер, що він трахав своїх учнів.
чтоб работу иметь и з/п получать !
расєя НІЩАЯ !!!
тому можуть на ці гроші жирувати
Може перекладача треба в наручники? Заручники це заложнікі. Мабуть якось так.
Які там вони заручники ці дамбасіти? Ще багато хто пам'ятає: "дамбас паражняк ні гоніт! Кіів ні слишит дамбас. дамбас корміт всю Украіну". Ну - такі собі заручники.
А с чего им быть там высокими, если нацисты не платят ни Украине, ни России - ни за газ, ни за воду, ни за электро? Там затраты - только на эксплуатацию сетей.
Там есть интересный нюанс. На некой должности, к примеру, зп 15 т.руб. Но оформляют на эту должность ДВОИХ, чтоб улучшить статистику по занятости и безработице. В итоге - по полставки, то есть, по 7500руб.
И это при условии, что ты вообще нашел работу.
Треба порівнювати працюючих людей. Саме працюючі люди мають найвижчу цінність.