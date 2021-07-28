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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Зарплати на окупованому Донбасі в 2,5 рази нижчі, ніж на території вільної України, - Резніков

Зарплати на окупованому Донбасі в 2,5 рази нижчі, ніж на території вільної України, - Резніков

Заробітні плати мешканців ОРДЛО наразі в 2,5 раза нижчі аналогічних зарплат жителів вільної України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Якщо навіть порівняти зарплати мешканців ОРДЛО, тобто наших громадян, які проживають зараз в наручниках, то сьогодні їх зарплати в 2,5 раза нижчі, ніж аналогічні зарплати їх земляків у Донецькій і Луганській областях", - сказав Резніков.

Він додав, що це стосується і сусідньої російської області – Ростовської.

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"Тому на сьогодні саме в Москві приймають рішення, які шахти закривати, які шахти затоплювати, як вивозити майно з ОРДЛО і т. д", - підкреслив міністр.

Резніков нагадав, що завдяки впровадженню реформи децентралізації в Україні, на вільних територіях "місцеві доходи місцевих бюджетів в 2020 році в 4 і 6 разів більше, ніж вони були в 2015 році".

Також, за словами Резнікова, окупаційним режимам на сході України не вигідно відкривати КПВВ, бо вони з використанням махінацій заробляють на людях, яким потрібно потрапити на підконтрольну українській владі територію.

Автор: 

окупація (6762) Донбас (22358) Резніков Олексій (1447) зарплата (2265)


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Топ коментарі
+9
Так у них две пенсии и ненадо платить за газ, воду и электричество поставляемые с Украины. Все эти расходы лежат тяжким бременем на плечах украинцев, живущих на контролируемой территории Украины.
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28.07.2021 17:56 Відповісти
+8
Это намек на то, то украинские налогоплательщики должны доплачивать кормильцам?
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28.07.2021 17:47 Відповісти
+7
Хуже нібудіт сказали лохи і обрали кловуна на ровері.
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28.07.2021 17:47 Відповісти
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Ты Что шубы летом продаешь?
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28.07.2021 17:44 Відповісти
Хуже нібудіт сказали лохи і обрали кловуна на ровері.
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28.07.2021 17:47 Відповісти
а я 20000 чистыми, работа есть, было бы желание
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28.07.2021 18:00 Відповісти
Мало мати бажання ,ще слід мати спроможність !!))
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28.07.2021 18:02 Відповісти
А тарифы в 10 раз ниже. Учитывая, что 40% населения основной территории работают на тарифы, то получается, что монголоидные скрепники и иудогомолиберасты - два сапога валенки.
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28.07.2021 17:41 Відповісти
а можно цифры насчет "в 10 раз", дурачок русский?
За трешку в Харькове зимой плачу 2500, а Луганске родня за 4к (площадь та же) - 4тыр/1.500грн.
Только у меня на троих - 42т.грн доход, у них - 8тыр.
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28.07.2021 19:21 Відповісти
Газ 3 руб. против 15 грн.
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28.07.2021 20:05 Відповісти
І що з того газу?
Мої батьки за двох у Києві за газову плиту платять 50 грн на місяць. Треба дивитися загальну суму за комуналку, а не окремі цифри.
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28.07.2021 23:19 Відповісти
Що з того газу, якщо гарячу воду подають раз через два. Я за газове опалення плачу 3000.
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29.07.2021 00:25 Відповісти
гарячу воду не вмикаю років 7. Бойлер дешевше працює і якісніше.
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29.07.2021 04:39 Відповісти
Дешевше? Якщо брати три куби на трьох людей по 3.6 грн то це виходить десь 1500 грн.
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29.07.2021 14:09 Відповісти
ми 1200 платимо всіх тарифів без опалення. Вмикайте голову. Давно пора.
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29.07.2021 20:35 Відповісти
Це де так?
У мене та батьків гаряча вода є постійно.
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29.07.2021 13:59 Відповісти
У периферійних містах вода часто за розкладом. Коли не ремонтується.
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29.07.2021 14:26 Відповісти
Платив 3000. А в цьому році буду грітися гантелями.
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29.07.2021 00:29 Відповісти
Якщо для тебе 3000 грн є проблемою, то мої співчуття.
Я взимку сплачую до 5 тисяч, але для мене це копійки, як й для багатьох киян.
Краще нормально заробляти, ніж мати маленькі тарифи.
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29.07.2021 14:03 Відповісти
У багатьох киян пенсія 3-5 тисяч і зарплата 7 тис. Окуляри протри.
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29.07.2021 14:16 Відповісти
Що ти верзеш?
Середня офіційна платня у Києві 21 тисяча грн.
Не знаю жодної людини, яка б у Києві отримувала 7 тисяч за роботу.
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29.07.2021 17:51 Відповісти
Зарплати на окупованому Донбасі в 2,5 рази нижчі, ніж на території вільної України, - Резніков - Цензор.НЕТ 6489
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29.07.2021 18:43 Відповісти
Боже, яке ж ти вбоге.
По-перше, в Україні мінімалка 6 тисяч грн., по-друге, вчителі отримують з різними коефіцієнтами та надбавками. У Києві в державних школах 12-15 тисяч, а в приватних вдвічі більше.
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29.07.2021 18:55 Відповісти
Вивчай:
https://www.work.ua/salary-kyiv-%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2/
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29.07.2021 19:04 Відповісти
Дуже переконливо виводити статистику з написів, які не закриваються і умови невідомі. Стікери в метро взагалі обіцяють стати мільйонером. Це бла-бла. Реальність у тому, що сердній вчитель з усіма коефіцієнтами на звичайну квартиру не заробить і за два життя, бо працює за харчі, теплу воду і відвідини стоматолога раз на десять років.
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29.07.2021 19:35 Відповісти
Я дав посилання на найбільший сайт вакансій в Україні. У них точно статистика більш адекватна, ніж у тебе.
Звичайно, вчитель молодших класів державної школи не заробить на квартиру у столиці, але він може перейти до приватної школи, де буде отримувати вдвічі більше. Завжди є вихід.
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30.07.2021 03:08 Відповісти
Авжеж, на галявині хедхантерів статистика точніша, ніж в міністерстві. А якщо він поїде викладачем в Оксфорд, то буде заробляти у 200 разів більше. Тільки щоб стати викладачем Оксфорду треба спочатку витратити гроші на власну освіту, а не оплату газових рахунків з зайвим нулем.
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30.07.2021 07:49 Відповісти
Що ти верзеш?
Великих зусиль не треба, щоб з державної школи перейти до приватної.
Є люди типу тебе, які постійно скиглять, а є ті, хто живе повноцінним життям.
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30.07.2021 11:46 Відповісти
Ти не збагнеш, що статистика на сайті працевлаштування модулюється хедхантерами?
Живи собі повноцінним життям, плати в кишені Сороса і Коломойського різницю між платіжкою і собівартістю, можеш хоч власні органи їм подарувати, для повної повноцінності. У мене інакші критерії повноцінності.
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30.07.2021 16:39 Відповісти
Ці страшні історії можуть справити враження на твоїх друзяк, але не на мене.
Я цілком задоволений своїм життям й мене не турбують тарифи, бо для мене це копійки.
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30.07.2021 16:53 Відповісти
То навіщо втручаєшся до тих, кого турбують?
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30.07.2021 16:59 Відповісти
Бо тарифи мене не турбують, а ось ваше скиглення набридає.
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30.07.2021 17:07 Відповісти
Мені набридає сусідка, яка базікає по телефону по дві години під балконом. Я маю показати їй журнал дзвінків, де я вкладаюсь вирішувати питання у 2-3 хвилини?
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30.07.2021 17:16 Відповісти
Ще додам, що мені подібних до тебе геть не шкода. Ви усі цілком заслуговуєте на свою жалюгідну долю.
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30.07.2021 11:48 Відповісти
Шо ж ти такого корисного робиш, що для тебе 5 тисяч копійки? Може ти просто прислуга начальства, яке інкорпороване у масонський паразитизм в державі стаціонарного бандита?
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29.07.2021 14:49 Відповісти
У тебе психологія невдахи.
Я сам собі пан. Не я працюю на когось, а на мене працюють.
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29.07.2021 17:53 Відповісти
Податкова або рейдери з прокуратури недопрацювали з твоєю психологією.
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29.07.2021 18:48 Відповісти
Заздрити погано, краще займися своїм життям.
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29.07.2021 18:57 Відповісти
Заздрити недоумку, що виправдовує у десятеро завищені тарифи? Смали ще.
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29.07.2021 19:45 Відповісти
Так й рівень життя значно зріс.
Принаймні у мене та тих, хто мене оточує.
Перестань скиглити, зароби грошей для себе та своєї родини.
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30.07.2021 03:01 Відповісти
Я кожен день спостерігаю як натовпи збагатілих чесною працею інженерів, лікарів, будівельників викидають на смітники свій старий китайський ширвжиток і спустошують бутіки. Смали ще.
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30.07.2021 07:36 Відповісти
Так перестань ходити до дешевого генделику та спілкуватися з невдахами.
У моєму оточенні майже у всіх справи йдуть непогано.
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30.07.2021 11:51 Відповісти
Коли я стою у заторі, а навколо мене нові поршики та ламбо, то я одразу думаю, яке навколо погане життя.
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30.07.2021 11:53 Відповісти
Давай про Лувр і Роялопера. Бо затор з поршиками і ламборжині і басейн з шампанським видає в тобі провінціала.
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30.07.2021 16:15 Відповісти
Та можна за Франсуа Війона чи Джона Мільтона поговорити... Втім, є сумніви, що ти навіть чув за них.
І моя провінція, то Київ, у якому я народився та мешкаю усе життя.
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30.07.2021 16:26 Відповісти
І що, на твою думку, поезія втрачає у перекладі? Чи ти мо в оригіналі?
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30.07.2021 16:56 Відповісти
Англійську я знаю досконало, тож читаю виключно в оригіналі, а ось Франсуа Війона читаю у перекладі Первомайського. До речі, вважається одним з кращих перекладачів з французької.
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30.07.2021 17:01 Відповісти
А так, безумовно, краще читати в оригіналі.
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30.07.2021 17:02 Відповісти
А що ти можеш розказати про анаграму Mon Salai? Про да Вінчі *********. І який це має стосунок до платіжки і до Сороса? І що Сорос робить з твоїми дітьми грошима від твоєї платіжки.
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30.07.2021 17:42 Відповісти
Здається, ти з тих, хто вірить у рептилоїдів...
Мені щиро похер на Сороса, який помре раніше, ніж підросте моя дочка. Не переймайся, за свою родину я подбаю.
Я не збираюся обговорювати коханців Леонардо. І мені щиро похер, що він трахав своїх учнів.
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31.07.2021 10:07 Відповісти
На учнів похер, дочку захищу, все сходиться.
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31.07.2021 12:25 Відповісти
Электроэнергия 1.5 руб. против 3 грн.
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28.07.2021 20:12 Відповісти
бреши дальше...
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28.07.2021 21:27 Відповісти
Брехать тебе придется, когда руку для подачки протянеш. Брехать и жалобно выть.
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28.07.2021 21:48 Відповісти
фантазировать ты можешь, как и брехать, как тот шолудивый... еще и кнопку в дупе почувствовал, злостью умылся.
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28.07.2021 21:58 Відповісти
Дупа кормилица тебе тоже пригодится.
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28.07.2021 22:16 Відповісти
твоя мне не интересна, подставь ее хачикам, они тебя и накормят...
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28.07.2021 22:45 Відповісти
Оно и понятно, дупа Шмыгаля превосходит все твои интересы. Кроме тарифов чем еще там радуешся?
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28.07.2021 23:51 Відповісти
Это печально, предлагаю не только коммуналку за них оплачивать, а ещё сделать им доплаты введя специальный налог для работающих украинцев, ну типа "налог на Лугандон" и перечислять ежемесячно суммы на оккупированные территории 😁
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28.07.2021 17:46 Відповісти
Ще і не забороняють їм гаваріть парускі. Савсєм абарзєлі.
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28.07.2021 17:49 Відповісти
Это намек на то, то украинские налогоплательщики должны доплачивать кормильцам?
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28.07.2021 17:47 Відповісти
Та да! Бо окупаційні адміністрації недоотримують податки із низьких зарплат. Тому потрібно доплачувати. 😔
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28.07.2021 18:24 Відповісти
А дві пенсії?
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28.07.2021 17:50 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдному лохторату !!!)))
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28.07.2021 17:52 Відповісти
Нужно ввести налог на пересечение границы гражданами Украины,как на въезд так и на выезд в ЕС,не большой,долларов сто,а все эти деньги отправлять в молодые республики.
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28.07.2021 17:54 Відповісти
Так у них две пенсии и ненадо платить за газ, воду и электричество поставляемые с Украины. Все эти расходы лежат тяжким бременем на плечах украинцев, живущих на контролируемой территории Украины.
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28.07.2021 17:56 Відповісти
Дамбас завжди ******** халяву.
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28.07.2021 18:01 Відповісти
Донбасити з дитинства переконані, що всі і вся ім винні !!!)))
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28.07.2021 18:03 Відповісти
За газ с территории Украины?
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28.07.2021 20:45 Відповісти
Естественно, не с Зимбабве же!
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29.07.2021 09:09 Відповісти
Так сейчас почти со всем промом так .
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28.07.2021 17:56 Відповісти
С ОРДЛО всё понятно, вы сравните зарплаты со странами к которым Украина давно стремится или это очередная попытка засрать мозги перед очередным покращенням.
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28.07.2021 18:01 Відповісти
Вовка-наркоша оголосив що епоха бідності вже закінчилась. Ура!
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28.07.2021 18:04 Відповісти
Якщо зебілоїдний лохторат локшиною не годувати,він вимре ,як мамонти !!!)))
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28.07.2021 18:05 Відповісти
Українські олігархи з карманною владою, це місцеве *****, тільки проти нього народ не бореться зі зброєю.
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28.07.2021 18:27 Відповісти
Цікаво де і звідки з"явились олігархи,часом не з Марса чи Тау-Кита ???)))
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28.07.2021 18:31 Відповісти
Ми наплодили своєю неповагою до себе.
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28.07.2021 18:34 Відповісти
Саме так,починаючи з 1991 р. "мудрий нарід" обирає досвідченних шахраїа та крадіїв !!! Тому як казав першеобраний Лис Микита -Маємо те що маємо !!!)))
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28.07.2021 18:38 Відповісти
не за то эти презервативы падали под БТРы в 2014-м и бежали на рейхферендумы,
чтоб работу иметь и з/п получать !
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28.07.2021 18:04 Відповісти
Головне ,щоб не годувати Європу !!!)))
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28.07.2021 18:06 Відповісти
Хє, на кримє взагалі ніщета. кримнаші підняли поросячий зойк від непомірних цін та ніщинських зарплат вялікаї расєї.
расєя НІЩАЯ !!!
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28.07.2021 18:05 Відповісти
зате вони не годують Захід України та Євросоюз
тому можуть на ці гроші жирувати
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28.07.2021 18:11 Відповісти
Кармильци.
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28.07.2021 18:14 Відповісти
.... а зарплаты в Европе выше, и шо ?
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28.07.2021 18:22 Відповісти
То, что эта зелёная власть творит в Украине, можно в миниатюре посмотреть, что их папа Ко творит на своих предприятиях.Коломойша, когда зарплату будешь платить соответствующую, на предприятиях своих. За марионетку, как ты просил зебилы проголосовали, теперь выжимаешь с работяг последние соки, лозунги расклеило, как при совке на производстве, заставляя лучше работать за просто так и всё под прикрытием карманной власти.
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28.07.2021 18:23 Відповісти
Моя глубокая озабоченность терпилам из оккупированных!
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28.07.2021 18:32 Відповісти
"в наручниках"?



Може перекладача треба в наручники? Заручники це заложнікі. Мабуть якось так.

Які там вони заручники ці дамбасіти? Ще багато хто пам'ятає: "дамбас паражняк ні гоніт! Кіів ні слишит дамбас. дамбас корміт всю Украіну". Ну - такі собі заручники.
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28.07.2021 18:35 Відповісти
и тарифы в разы ниже... чем хвалимся? одни нищие круче других нищих
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28.07.2021 19:08 Відповісти
давно уже не в разы, несколько раз повышались.
А с чего им быть там высокими, если нацисты не платят ни Украине, ни России - ни за газ, ни за воду, ни за электро? Там затраты - только на эксплуатацию сетей.
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28.07.2021 19:19 Відповісти
Много меньше.
Там есть интересный нюанс. На некой должности, к примеру, зп 15 т.руб. Но оформляют на эту должность ДВОИХ, чтоб улучшить статистику по занятости и безработице. В итоге - по полставки, то есть, по 7500руб.
И это при условии, что ты вообще нашел работу.
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28.07.2021 19:17 Відповісти
И тут ньюансы есть, например меня на второй работе подряд не оформляют официально, ну там испытательный срок и все дела. Предыдущий работодатель по этой причине был послан, присматриваюсь к нынешнему.
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28.07.2021 19:33 Відповісти
Зато 2 пенсии получают, благодаря олигархату.
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28.07.2021 19:33 Відповісти
А слабо им сравнить коммуналку или например пенсии, я например недавно узнал что пенсии там выше чем в Украине, минимальная пенсия 6500р
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28.07.2021 20:17 Відповісти
А я давно знал шо твоё любимое пукин *****
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28.07.2021 20:47 Відповісти
богато живут... еще и прутся в Украину за пенсией и за покупками... давно нах. нужно послать... пусть жируют на рубли.
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28.07.2021 22:01 Відповісти
Похер на пенсії.
Треба порівнювати працюючих людей. Саме працюючі люди мають найвижчу цінність.
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28.07.2021 23:25 Відповісти
Хєра-сє , їм там ще хтось зарплати платить .
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28.07.2021 20:41 Відповісти
Якщо порівнювати по Донецькій області (окупована та вільна частина), то різниця взагалі втричі.
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28.07.2021 23:23 Відповісти
А члены наблюдательных советов у них есть?
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29.07.2021 06:11 Відповісти
Зарплати нижче,а завдяки ДВОМ МІЛ'ЯРДАМ ДОЛАРІВ,в рік,від Украіни,живуть кращє.Не вірите?Газ в ордло - ТРИ рублі сорок копійок(рублі,не гривні) електрика - ОДИН РУБЛЬ дев'ять копійок.Ціни на прдукти такіж як в Украіни,а подекуди нижчі.А ВЛАДА нам розповідає,що там "заручники" страждають.Нашим би пенсіонерам так "постраждати", з двома пенсіями на чоловіка.З таким відношенням ЗЕЛЕНИХ до своіх,скоро і ті хто звідтіля виіхав почнуть повертатись в окупацію " мучатись".Досить кормити зрадників,та фінансувати сєпаратизм!Почніть покращувати життя тим хто не зрадив Украіну.
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29.07.2021 08:30 Відповісти
 
 