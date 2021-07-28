Зарплати на окупованому Донбасі в 2,5 рази нижчі, ніж на території вільної України, - Резніков

Заробітні плати мешканців ОРДЛО наразі в 2,5 раза нижчі аналогічних зарплат жителів вільної України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Якщо навіть порівняти зарплати мешканців ОРДЛО, тобто наших громадян, які проживають зараз в наручниках, то сьогодні їх зарплати в 2,5 раза нижчі, ніж аналогічні зарплати їх земляків у Донецькій і Луганській областях", - сказав Резніков.

Він додав, що це стосується і сусідньої російської області – Ростовської.

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"Тому на сьогодні саме в Москві приймають рішення, які шахти закривати, які шахти затоплювати, як вивозити майно з ОРДЛО і т. д", - підкреслив міністр.

Резніков нагадав, що завдяки впровадженню реформи децентралізації в Україні, на вільних територіях "місцеві доходи місцевих бюджетів в 2020 році в 4 і 6 разів більше, ніж вони були в 2015 році".

Також, за словами Резнікова, окупаційним режимам на сході України не вигідно відкривати КПВВ, бо вони з використанням махінацій заробляють на людях, яким потрібно потрапити на підконтрольну українській владі територію.