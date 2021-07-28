35 тис. військовослужбовців пройшли повну вакцинацію в зоні ООС, випадків захворювання COVID-19 не було
У районі проведення ООС триває вакцинація військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Від початку кампанії обидві дози вакцини отримали понад 35 тис. воїнів, понад 1200 з них - військові медики.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Військові медики ООС повідомляють, що мають у своєму розпорядженні достатню кількість вакцин. Вакцинація здійснюється двома типами вакцин: AstraZeneca і CoronaVac.
"Спеціалізовані пункти вакцинації розгорнуто у всіх військових мобільних госпіталях у районі проведення ООС. Процедура щеплення триває кілька хвилин. Можливості військових мобільних госпіталів дозволяють вакцинувати до п'ятисот військовослужбовців щодня без надмірного навантаження на лікувальні установи і без зниження рівня бойової готовності підрозділів", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що завдяки розгорнутій у Збройних Силах України кампанії щодо вакцинації, значна кількість військовослужбовців прибуває в район проведення операції Об'єднаних сил вже вакцинована двома дозами вакцин.
На сьогодні жодного випадку захворювання COVID-19 серед військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
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приведу пример
допустим, Вы - нормальной ориентации, а в это время геи проводят свой парад, Вы повеситесь? вряд ли
Зебні ж волають що щеплення то нічого не значить або взагалі від нього всі помруть.
Їх треба обов'язково прищепити всіх по повній і всіма вакцинами (так, пишуть змі, більш ефекту). І всіх фармацевтів теж! І Раду, і всі міністерства - в першу чергу!
Куди дивиться влада?