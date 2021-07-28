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35 тис. військовослужбовців пройшли повну вакцинацію в зоні ООС, випадків захворювання COVID-19 не було

35 тис. військовослужбовців пройшли повну вакцинацію в зоні ООС, випадків захворювання COVID-19 не було

У районі проведення ООС триває вакцинація військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Від початку кампанії обидві дози вакцини отримали понад 35 тис. воїнів, понад 1200 з них - військові медики.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Військові медики ООС повідомляють, що мають у своєму розпорядженні достатню кількість вакцин. Вакцинація здійснюється двома типами вакцин: AstraZeneca і CoronaVac.

"Спеціалізовані пункти вакцинації розгорнуто у всіх військових мобільних госпіталях у районі проведення ООС. Процедура щеплення триває кілька хвилин. Можливості військових мобільних госпіталів дозволяють вакцинувати до п'ятисот військовослужбовців щодня без надмірного навантаження на лікувальні установи і без зниження рівня бойової готовності підрозділів", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що завдяки розгорнутій у Збройних Силах України кампанії щодо вакцинації, значна кількість військовослужбовців прибуває в район проведення операції Об'єднаних сил вже вакцинована двома дозами вакцин.

На сьогодні жодного випадку захворювання COVID-19 серед військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Автор: 

вакцина (4419) Донбас (22358) ЗСУ (7719) операція Об’єднаних сил (6725) коронавірус (19923)


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Ужасно. Антипрививочники повесятся.
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28.07.2021 18:04 Відповісти
с чего бы это?
приведу пример
допустим, Вы - нормальной ориентации, а в это время геи проводят свой парад, Вы повеситесь? вряд ли
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28.07.2021 18:49 Відповісти
Як так?!?!
Зебні ж волають що щеплення то нічого не значить або взагалі від нього всі помруть.
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28.07.2021 18:07 Відповісти
"Добровільний примус", пане
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28.07.2021 18:50 Відповісти
А медиків уже всіх вакцинували? по три рази?
Їх треба обов'язково прищепити всіх по повній і всіма вакцинами (так, пишуть змі, більш ефекту). І всіх фармацевтів теж! І Раду, і всі міністерства - в першу чергу!
Куди дивиться влада?
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28.07.2021 18:43 Відповісти
 
 