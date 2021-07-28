35 тис. військовослужбовців пройшли повну вакцинацію в зоні ООС, випадків захворювання COVID-19 не було

У районі проведення ООС триває вакцинація військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Від початку кампанії обидві дози вакцини отримали понад 35 тис. воїнів, понад 1200 з них - військові медики.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Військові медики ООС повідомляють, що мають у своєму розпорядженні достатню кількість вакцин. Вакцинація здійснюється двома типами вакцин: AstraZeneca і CoronaVac.

"Спеціалізовані пункти вакцинації розгорнуто у всіх військових мобільних госпіталях у районі проведення ООС. Процедура щеплення триває кілька хвилин. Можливості військових мобільних госпіталів дозволяють вакцинувати до п'ятисот військовослужбовців щодня без надмірного навантаження на лікувальні установи і без зниження рівня бойової готовності підрозділів", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що завдяки розгорнутій у Збройних Силах України кампанії щодо вакцинації, значна кількість військовослужбовців прибуває в район проведення операції Об'єднаних сил вже вакцинована двома дозами вакцин.

На сьогодні жодного випадку захворювання COVID-19 серед військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил не зафіксовано.