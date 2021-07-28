Окупанти від початку доби 6 разів порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби на Донбасі п'ять разів відкривали вогонь, також було зафіксовано проліт ворожого безпілотника. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Неподалік селища Зайцеве російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного та Водяного ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

Біля населеного пункту Піски російські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

У напрямку Новотошківського противник здійснив обстріл із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Читайте також: Ворог за добу 4 рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети та РПГ. Бойових втрат немає

Крім того, на межі Луганської та Донецької областей зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 11 гектарів території та передали на знищення 148 вибухонебезпечних предметів.