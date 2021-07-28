Голова ДФСУ Мельник потрапив у скандал: викрито схему закриття кримінальних справ проти податкових ухильників
Народний депутат Ярослав Железняк викрив протизаконну схему закриття відомством кримінальних справ, порушених проти приватних компаній за ухилення від сплати податків. Генпрокуратура вже в курсі.
Про викриття протизаконної схеми ДФСУ, внаслідок якої злісні неплатники податків виводяться з-під кримінальної відповідальності без будь-якої компенсації завданих державі фінансових збитків на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Схема досить нехитра: за погодженням сторін компанія-боржник перераховує суму відшкодування фінансових збитків не на рахунок Державного Казначейства, як визначено частиною 4 статті 212 КК України, а на власний же рахунок, але з позначкою в графі про призначення платежу: "Оплата суми збитків у державний бюджет у кримінальному провадженні". У свою чергу податкова міліція закриває очі на те, що гроші перераховані не в державний бюджет і закриває кримінальну справу. В результаті недобросовісний підприємець звільняється від кримінальної відповідальності, а держава так і не отримує ні копійки відшкодування збитку.
"Думаю, що за такої нехитрої схеми щасливими та задоволеними залишаються обидві сторони. Вже відправив звернення до Генпрокуратури з проханням перевірити, чи всі кримінальні провадження, які були закриті на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, мають достатні для того підстави у вигляді платіжних доручень саме на користь держави", - написав Железняк.
Як повідомив Железняк, у своєму депутатському зверненні він поінформував генерального прокурора України про один із можливих фактів виведення відомством Мельника з-під кримінальної відповідальності платника. 27 червня 2021 року компанія провела платіжну операцію за платіжним дорученням. Однак одержувачем коштів за цим платіжним дорученням є ця ж компанія. Відмітка в призначенні платежу "сплата суми збитків до держбюджету у кримінальному провадженні". Чи стало настільки дивне платіжне доручення підставою для посадових осіб Державної фіскальної служби України для закриття кримінального провадження, в якому фігурував боржник, перевірятиме прокуратура.
"Кажуть, нахабство – друге щастя. Схоже, представники недоліквідованої податкової міліції сприйняли це як інструкцію. Маємо тому черговий яскравий приклад – ноу-хау, як рятувати недоброчесний бізнес, який не платить податки. Так, щоб і гроші не треба було державі сплачувати, і кримінальна справа не псувала життя", - резюмував Железняк.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Родился 1 мая 1970 года в Львовской области, детство провел в селе Скородинцы Чортковского района Тернопольщины.
В 1992 году закончил с отличием Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, специальность "прикладная математика".В 1996 году получил второе высшее образование во Всероссийском Финансово-Экономическом Институте по специальности "банковское дело"
"... внутрішня опозиція фракції «Голос» напередодні на своєму засіданні https://www.slovoidilo.ua/2021/07/12/novyna/polityka/deputaty-holosu-zayavyly-pro-zminu-holovy-frakcziyi-zheleznyak-*********** проголосувала за відставку з посади керівника фракції Ярослава Железняка . Тимчасово виконувати обов'язки голови фракції буде «кіборг» Роман Костенко, заступник керівника фракції. За таке рішення проголосували 11 народних депутатів.
У той же час сам Железняк заявив, що це рішення не вважається прийнятим, оскільки потрібно 14 голосів.
Як відомо, https://www.slovoidilo.ua/2021/04/01/novyna/polityka/rozkol-holosi-kira-rudyk-rozpovila-pro-konflikt-frakcziyi внутрішній конфлікт у «Голосі» , який пізніше став публічним, триває ще з весни. https://www.slovoidilo.ua/2021/03/30/novyna/polityka/rozkol-holosi-deputaty-frakcziyi-vystupyly-zayavoyu 10 нардепів звинуватили партійне керівництво в узурпації влади, співпраці зі «Слугою народу» за спиною у однопартійців, нецільовому використанні коштів та купівлі ботів у мережі."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/04/15/7177751/
Зокрема, Луценко заявив, що партія працює за гроші Януковича та Курченка, за гроші Москви, - інформує кореспондент сайту 032.ua.
10.02.2020 10:21https://www.5.ua/ru/polytyka/kak-saakashvyly-za-denhy-kurchenko-zarabotal-na-hosyzmenu-smy-obnarodovaly-ekskliuzyvnii-dokument-207958.html Читайте по-русски
Експертиза підтвердила, що опублікований у грудні 2017 року Генпрокуратурою запис розмови Міхеіла Саакашвілі й олігарха Сергія Курченка є автентичним...
Й так виходимо на співпрацю свого часу Садового й Руху Саакшвілі , (переведи мене через кордон) , Садвовго Сааакшвілі й московського тепер Курченка, який має бізне с Україні а офіс біля Кремля, Садового й ОЦЬОГО ЖЕЛЄЗНЯКА, ЖЕЛЄЗНЯКА й ПАРТІЇ РЕГІНІВ, ЖЕЛЄЗНЯКА Й ПІНЧУКА З КОЛОМОЙСЬКИМ ...
Й далі слідкуємо за оцим ЖЕЛЄЗНЯКОМ