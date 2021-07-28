Голова ДФСУ Мельник потрапив у скандал: викрито схему закриття кримінальних справ проти податкових ухильників

Народний депутат Ярослав Железняк викрив протизаконну схему закриття відомством кримінальних справ, порушених проти приватних компаній за ухилення від сплати податків. Генпрокуратура вже в курсі.

Про викриття протизаконної схеми ДФСУ, внаслідок якої злісні неплатники податків виводяться з-під кримінальної відповідальності без будь-якої компенсації завданих державі фінансових збитків на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Схема досить нехитра: за погодженням сторін компанія-боржник перераховує суму відшкодування фінансових збитків не на рахунок Державного Казначейства, як визначено частиною 4 статті 212 КК України, а на власний же рахунок, але з позначкою в графі про призначення платежу: "Оплата суми збитків у державний бюджет у кримінальному провадженні". У свою чергу податкова міліція закриває очі на те, що гроші перераховані не в державний бюджет і закриває кримінальну справу. В результаті недобросовісний підприємець звільняється від кримінальної відповідальності, а держава так і не отримує ні копійки відшкодування збитку.

"Думаю, що за такої нехитрої схеми щасливими та задоволеними залишаються обидві сторони. Вже відправив звернення до Генпрокуратури з проханням перевірити, чи всі кримінальні провадження, які були закриті на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, мають достатні для того підстави у вигляді платіжних доручень саме на користь держави", - написав Железняк.

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Як повідомив Железняк, у своєму депутатському зверненні він поінформував генерального прокурора України про один із можливих фактів виведення відомством Мельника з-під кримінальної відповідальності платника. 27 червня 2021 року компанія провела платіжну операцію за платіжним дорученням. Однак одержувачем коштів за цим платіжним дорученням є ця ж компанія. Відмітка в призначенні платежу "сплата суми збитків до держбюджету у кримінальному провадженні". Чи стало настільки дивне платіжне доручення підставою для посадових осіб Державної фіскальної служби України для закриття кримінального провадження, в якому фігурував боржник, перевірятиме прокуратура.

"Кажуть, нахабство – друге щастя. Схоже, представники недоліквідованої податкової міліції сприйняли це як інструкцію. Маємо тому черговий яскравий приклад – ноу-хау, як рятувати недоброчесний бізнес, який не платить податки. Так, щоб і гроші не треба було державі сплачувати, і кримінальна справа не псувала життя", - резюмував Железняк.