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Голова ДФСУ Мельник потрапив у скандал: викрито схему закриття кримінальних справ проти податкових ухильників

Голова ДФСУ Мельник потрапив у скандал: викрито схему закриття кримінальних справ проти податкових ухильників

Народний депутат Ярослав Железняк викрив протизаконну схему закриття відомством кримінальних справ, порушених проти приватних компаній за ухилення від сплати податків. Генпрокуратура вже в курсі.

Про викриття протизаконної схеми ДФСУ, внаслідок якої злісні неплатники податків виводяться з-під кримінальної відповідальності без будь-якої компенсації завданих державі фінансових збитків на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Схема досить нехитра: за погодженням сторін компанія-боржник перераховує суму відшкодування фінансових збитків не на рахунок Державного Казначейства, як визначено частиною 4 статті 212 КК України, а на власний же рахунок, але з позначкою в графі про призначення платежу: "Оплата суми збитків у державний бюджет у кримінальному провадженні". У свою чергу податкова міліція закриває очі на те, що гроші перераховані не в державний бюджет і закриває кримінальну справу. В результаті недобросовісний підприємець звільняється від кримінальної відповідальності, а держава так і не отримує ні копійки відшкодування збитку.

"Думаю, що за такої нехитрої схеми щасливими та задоволеними залишаються обидві сторони. Вже відправив звернення до Генпрокуратури з проханням перевірити, чи всі кримінальні провадження, які були закриті на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, мають достатні для того підстави у вигляді платіжних доручень саме на користь держави", - написав Железняк.

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Як повідомив Железняк, у своєму депутатському зверненні він поінформував генерального прокурора України про один із можливих фактів виведення відомством Мельника з-під кримінальної відповідальності платника. 27 червня 2021 року компанія провела платіжну операцію за платіжним дорученням. Однак одержувачем коштів за цим платіжним дорученням є ця ж компанія. Відмітка в призначенні платежу "сплата суми збитків до держбюджету у кримінальному провадженні". Чи стало настільки дивне платіжне доручення підставою для посадових осіб Державної фіскальної служби України для закриття кримінального провадження, в якому фігурував боржник, перевірятиме прокуратура.

"Кажуть, нахабство – друге щастя. Схоже, представники недоліквідованої податкової міліції сприйняли це як інструкцію. Маємо тому черговий яскравий приклад – ноу-хау, як рятувати недоброчесний бізнес, який не платить податки. Так, щоб і гроші не треба було державі сплачувати, і кримінальна справа не псувала життя", - резюмував Железняк.

Автор: 

податки (3908) ДФС (4048) Железняк Ярослав (573) Мельник Вадим (86)


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Топ коментарі
+4
Не может такого быть! Зеленский с ними разберётся! Все будут жестоко наказаны!😁
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28.07.2021 18:14 Відповісти
+3
Це нове літсо?
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28.07.2021 18:14 Відповісти
+2
хитро - хитроумно, петляво, сложно, изворотливо, замысловато, заковыристо, хитрожопо, иезуитски, хитровато, лукаво, изобретательно, причудливо, плутовски
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28.07.2021 18:14 Відповісти
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Не может такого быть! Зеленский с ними разберётся! Все будут жестоко наказаны!😁
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28.07.2021 18:14 Відповісти
хитро - хитроумно, петляво, сложно, изворотливо, замысловато, заковыристо, хитрожопо, иезуитски, хитровато, лукаво, изобретательно, причудливо, плутовски
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28.07.2021 18:14 Відповісти
Це нове літсо?
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28.07.2021 18:14 Відповісти
Железняку кто-то подбрасывает разоблачительную инфу , а Голос высказывает ему недоверие... Случайности? не думаю...В Голосе очень много людей Пинчука , построить новую партийку - удачи не жди... Решили помочь старой пинчуковской камарилье
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28.07.2021 18:15 Відповісти
Представитель Глоса в Киевраде вчера на Прямом у Калныша прямо и рьяно защищал действия власти
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28.07.2021 18:16 Відповісти
КОЗАК ТАРАС МИРОСЛАВОВИЧ -хоча був членом партії Левка Лук"яненка , а ось як потрапив до партії Пінчука ?
Родился 1 мая 1970 года в Львовской области, детство провел в селе Скородинцы Чортковского района Тернопольщины.

В 1992 году закончил с отличием Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, специальность "прикладная математика".В 1996 году получил второе высшее образование во Всероссийском Финансово-Экономическом Институте по специальности "банковское дело"
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28.07.2021 18:23 Відповісти


"... внутрішня опозиція фракції «Голос» напередодні на своєму засіданні https://www.slovoidilo.ua/2021/07/12/novyna/polityka/deputaty-holosu-zayavyly-pro-zminu-holovy-frakcziyi-zheleznyak-*********** проголосувала за відставку з посади керівника фракції Ярослава Железняка . Тимчасово виконувати обов'язки голови фракції буде «кіборг» Роман Костенко, заступник керівника фракції. За таке рішення проголосували 11 народних депутатів.
У той же час сам Железняк заявив, що це рішення не вважається прийнятим, оскільки потрібно 14 голосів.
Як відомо, https://www.slovoidilo.ua/2021/04/01/novyna/polityka/rozkol-holosi-kira-rudyk-rozpovila-pro-konflikt-frakcziyi внутрішній конфлікт у «Голосі» , який пізніше став публічним, триває ще з весни. https://www.slovoidilo.ua/2021/03/30/novyna/polityka/rozkol-holosi-deputaty-frakcziyi-vystupyly-zayavoyu 10 нардепів звинуватили партійне керівництво в узурпації влади, співпраці зі «Слугою народу» за спиною у однопартійців, нецільовому використанні коштів та купівлі ботів у мережі."
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28.07.2021 18:27 Відповісти
ЩО Й ПОТРЕБУВАЛОСЬ ДОВЕСТИ - СН підгрібають рятуючи Голос під себе , тому вовині ублюдки й підкидають Желізняку різні зливні історії
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28.07.2021 18:31 Відповісти
Ярослав Железняк В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 8 созыве Верховной Рады был помощником-консультантом на общественных заседаниях народного депутата от партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C Самопомощь » Виктории Птичник, в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VI_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 6 созыве выполнял аналогичную роль у нардепа от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Партии регионов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Алексея Плотникова .- де партия Самопомич а де ПР?
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28.07.2021 18:39 Відповісти
Севиль Мусаев программа ДЖОКЕРЫ - партию САМОПОЩЬ спонсировал Коломойский
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/04/15/7177751/
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28.07.2021 18:46 Відповісти
на сегодня о Железняке, бывшем служаке партии Коломойского и Партии Регионов ДОСЫТЬ!
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28.07.2021 18:47 Відповісти
5 грудня, з трибуни Верховної Ради України Генеральний прокурор країни Юрій Луценко виголосив палку промову у сторону нардепа з Львівщини Олега Березюка та партії "Самопоміч".
Зокрема, Луценко заявив, що партія працює за гроші Януковича та Курченка, за гроші Москви, - інформує кореспондент сайту 032.ua.
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28.07.2021 18:55 Відповісти
ЯК СААКАШВІЛІ ЗА ГРОШІ КУРЧЕНКА ЗАРОБИВ НА ДЕРЖЗРАДУ - ЗМІ ОПРИЛЮДНИЛИ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДОКУМЕНТ

10.02.2020 10:21https://www.5.ua/ru/polytyka/kak-saakashvyly-za-denhy-kurchenko-zarabotal-na-hosyzmenu-smy-obnarodovaly-ekskliuzyvnii-dokument-207958.html Читайте по-русски
Експертиза підтвердила, що опублікований у грудні 2017 року Генпрокуратурою запис розмови Міхеіла Саакашвілі й олігарха Сергія Курченка є автентичним...

Й так виходимо на співпрацю свого часу Садового й Руху Саакшвілі , (переведи мене через кордон) , Садвовго Сааакшвілі й московського тепер Курченка, який має бізне с Україні а офіс біля Кремля, Садового й ОЦЬОГО ЖЕЛЄЗНЯКА, ЖЕЛЄЗНЯКА й ПАРТІЇ РЕГІНІВ, ЖЕЛЄЗНЯКА Й ПІНЧУКА З КОЛОМОЙСЬКИМ ...
Й далі слідкуємо за оцим ЖЕЛЄЗНЯКОМ
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28.07.2021 19:01 Відповісти
5ua... ахахах=)))
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28.07.2021 19:24 Відповісти
Таємниця Полішинеля !!!))))
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28.07.2021 18:24 Відповісти
Неужели калаотмойский ?
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28.07.2021 18:27 Відповісти
Інформацію потрібно перевірити.При сплаті ПДВ платник перераховує кошти на спецрахунок для сплати ПДВ в якому отримувачем вказаний сам платник з кодами бюджетної класифікації платежів. Проте гроші фактично йдуть саме в бюджет на спецрахунок для сплати ПДВ.
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28.07.2021 18:58 Відповісти
Ще буде віз різної інформації для підмивання репутації членів партії голос від олігахічної підтримки - вові треба підтримку не тільки тупорилих Слуг
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28.07.2021 19:04 Відповісти
Вы сами в это верите?
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29.07.2021 00:03 Відповісти
 
 