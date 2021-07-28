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Суд продовжив арешт брата судді Вовка Зонтова і зменшив заставу до 21,56 млн грн

Суд продовжив арешт брата судді Вовка Зонтова і зменшив заставу до 21,56 млн грн

Вищий антикорупційний суд залишив під вартою брата голови Окружного антикорупційного суду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова до 7 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на судове рішення.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк задовольнив клопотання детектива НАБУ і продовжив термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному Юрію Зонтову до 7 вересня 2021 року включно.

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Зазначається, що тепер йому зменшили заставу на 6 млн грн: з 27,24 до 21,56 млн грн. Зазначимо, що спочатку розмір застави було визначено в 35 млн грн.

Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова. 9 квітня стало відомо, що суд заарештував на два місяці Зонтова.

21 квітня брата глави ОАСК Вовка Зонтова звільнили зі Служби зовнішньої розвідки.

Автор: 

Вовк Павло (300) Антикорупційний суд ВАКС (2000) Зонтов Юрій (27)


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Теж правильно. Родич судді не може мати багато грошей на велику заставу. Це не бойовий генерал Павловський, який разом з Порошенко на війні раживалися, бчрижачи на захоплених трофеях. Тим більше родич такого кришталево чесного судді, як Вовк, якого навіть Зєлєнскій через високі моральні якості поважає і не оже розігнати той вовчий ОАСК.
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28.07.2021 19:08 Відповісти
Т.е . залог берется от фонаря?
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28.07.2021 19:29 Відповісти
скоро его отпустят, и всё у него будет пучком
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28.07.2021 19:40 Відповісти
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
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28.07.2021 20:39 Відповісти
это звучит по другому. внеси хоть что нибудь, мы же на процентах.
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28.07.2021 20:58 Відповісти
 
 