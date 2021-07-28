Суд продовжив арешт брата судді Вовка Зонтова і зменшив заставу до 21,56 млн грн
Вищий антикорупційний суд залишив під вартою брата голови Окружного антикорупційного суду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова до 7 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на судове рішення.
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк задовольнив клопотання детектива НАБУ і продовжив термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному Юрію Зонтову до 7 вересня 2021 року включно.
Зазначається, що тепер йому зменшили заставу на 6 млн грн: з 27,24 до 21,56 млн грн. Зазначимо, що спочатку розмір застави було визначено в 35 млн грн.
Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.
7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.
Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова. 9 квітня стало відомо, що суд заарештував на два місяці Зонтова.
21 квітня брата глави ОАСК Вовка Зонтова звільнили зі Служби зовнішньої розвідки.
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