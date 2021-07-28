На сьогодні в Україні виявили 17 випадків "дельта"-штаму, 1 людина померла, - головний санлікар Кузін

В Україні загалом підтвердили 17 випадків інфікування штамом коронавірусу "дельта".

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на сьогодні у нас виявили 17 випадків "дельта"-штаму. Велика частина з них підтверджена методом ПЛР-діагностики, а не секвенуванням. Учора один хворий помер, у нього були супутні захворювання", - розповів чиновник.

За словами Кузіна, випадки підтверджені в Києві, Закарпатській та Львівській областях. Більшість хворих подорожували до РФ або інших країн.

Кузін зазначив, що штам "дельта" в Україні виявляють шляхом ПЛР-діагностики та секвенування.

"ВООЗ у рамках гуманітарної допомоги передала Україні 2 тис. тест-систем для ПЛР-діагностики цього штаму. Найближчим часом вони будуть розподілені до регіонів", - сказав заступник міністра. Кузін наголосив, що секвенування проводиться в Україні, а також щотижня відправляється приблизно 150-200 зразків до референс-лабораторії ВООЗ.

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Він додав, що зразки направлятимуть до лабораторії ВООЗ до кінця вересня, а потім секвенування проводитиметься на базі Центру громадського здоров'я, який зможе обробляти майже 400 зразків на тиждень.

Крім цього, заступник міністра зазначив, що у хворих штамом "дельта" попередньо в 2,6 раза зростає потреба в інтенсивному медичному втручанні. Також є підвищений ризик повторного інфікування.

Кузін додав, що вакцинація захищає від тяжкого перебігу хвороби.

За словами заступника міністра, в Україні поки що немає тенденції для посилення карантинних обмежень.