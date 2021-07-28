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Новини Коронавірус і карантин
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На сьогодні в Україні виявили 17 випадків "дельта"-штаму, 1 людина померла, - головний санлікар Кузін

На сьогодні в Україні виявили 17 випадків

В Україні загалом підтвердили 17 випадків інфікування штамом коронавірусу "дельта".

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на сьогодні у нас виявили 17 випадків "дельта"-штаму. Велика частина з них підтверджена методом ПЛР-діагностики, а не секвенуванням. Учора один хворий помер, у нього були супутні захворювання", - розповів чиновник.

За словами Кузіна, випадки підтверджені в Києві, Закарпатській та Львівській областях. Більшість хворих подорожували до РФ або інших країн.

Кузін зазначив, що штам "дельта" в Україні виявляють шляхом ПЛР-діагностики та секвенування.

"ВООЗ у рамках гуманітарної допомоги передала Україні 2 тис. тест-систем для ПЛР-діагностики цього штаму. Найближчим часом вони будуть розподілені до регіонів", - сказав заступник міністра. Кузін наголосив, що секвенування проводиться в Україні, а також щотижня відправляється приблизно 150-200 зразків до референс-лабораторії ВООЗ.

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Він додав, що зразки направлятимуть до лабораторії ВООЗ до кінця вересня, а потім секвенування проводитиметься на базі Центру громадського здоров'я, який зможе обробляти майже 400 зразків на тиждень.

Крім цього, заступник міністра зазначив, що у хворих штамом "дельта" попередньо в 2,6 раза зростає потреба в інтенсивному медичному втручанні. Також є підвищений ризик повторного інфікування.

Кузін додав, що вакцинація захищає від тяжкого перебігу хвороби.

За словами заступника міністра, в Україні поки що немає тенденції для посилення карантинних обмежень.

Автор: 

карантин (18172) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
ПЛР-тесты нужны для сдирания денег. Вы знаете скоко они стоят? А скоко народу надо протестировать? И всё это в большенстве случаев за деньги
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28.07.2021 19:34 Відповісти
+1
Не знаю. Жодного разу не робив)
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28.07.2021 19:36 Відповісти
+1
Продолжаем напоминать, что зэбаранам и пiд-рашкам вакцинироваться НЕ следует!!!
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28.07.2021 21:00 Відповісти
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ПЛР-тести не можуть достовірно визначати ШТАМ. На яких дурнів це розраховано?
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28.07.2021 19:25 Відповісти
ПЛР-тесты нужны для сдирания денег. Вы знаете скоко они стоят? А скоко народу надо протестировать? И всё это в большенстве случаев за деньги
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28.07.2021 19:34 Відповісти
Не знаю. Жодного разу не робив)
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28.07.2021 19:36 Відповісти
Так держать. Здоровья Вам!
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28.07.2021 21:03 Відповісти
Для того щоби визначити ,, ДЕЛЬТА " штамм , потрібний спеціальний РЕАКТИВ , який є в Україні , поки що тільки один
і це в Олександріївській лікарні !
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28.07.2021 19:50 Відповісти
Реактив? А я думав це за допомогою секвенатору роблять.
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28.07.2021 19:53 Відповісти
А не думав, що це простіше за допомогою специфічного праймера при проведенні ПЦР-аналізу зробити?
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28.07.2021 23:31 Відповісти
Дуже велика похибка. Та й праймер треба такий звідкілясь взяти. Звідки, якщо вірусу сарс-ков-2 немає в жодній лабораторії світу?
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30.07.2021 09:11 Відповісти
праймер не беруть з вірусу, праймер - це ділянка ДНК, яка синтезується відповідно до ділянки гену послідовності РНК Дельта-штаму.
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30.07.2021 10:49 Відповісти
"відповідно до ділянки гену послідовності РНК Дельта-штаму"

а ген послідовності РНК Дельта-штаму, я так розумію, зі стелі
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31.07.2021 04:07 Відповісти
Не переживай, це не єдине, що ти неправильно розумієш.
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31.07.2021 08:25 Відповісти
дійсно, не зі стелі, а з "фотошопу"
як і весь "геном" сарс-ков-2, штучно зліплений з фрагментів інших вірусів
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31.07.2021 10:44 Відповісти
Коли зустрічають новый штамм віруса послідовність його нуклеотидів визначають за допомогою секвенатора.
Про це навіть https://censor.net/ru/user/486665 знає - https://censor.net/ua/comments/locate/3279658/01921438-5176-7377-aab7-2a0844ae8583але чомусь придурюється.
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31.07.2021 11:04 Відповісти
звичайно, якщо він справді існує
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31.07.2021 23:16 Відповісти
На 24 Августа парад и концерт запланирован, какая Дельта? Отгуляем а там можно уже и про штаммы говорить и выделять деньги на борьбу...
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28.07.2021 19:26 Відповісти
А до цього ще була диверсія російської церкви. коли 55 тисяч людей з усієї України пройшли Києвом. Осінь буде ковідною.
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29.07.2021 09:39 Відповісти
1 к 17, 10 к 170, 100 к 1700 - нехило
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28.07.2021 19:31 Відповісти
Математик?
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28.07.2021 19:36 Відповісти
Абсолютно пох.
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28.07.2021 20:20 Відповісти
Продолжаем напоминать, что зэбаранам и пiд-рашкам вакцинироваться НЕ следует!!!
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28.07.2021 21:00 Відповісти
Чим більше антиваксів - тим менше антиваксів.
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28.07.2021 22:09 Відповісти
Так, у того, що помер вчора, вже, виявляється, були супутні захворювання...
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28.07.2021 23:53 Відповісти
От. І з України він не виїжджав. А то вчора хай був.
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29.07.2021 02:35 Відповісти
 
 