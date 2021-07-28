На сьогодні в Україні виявили 17 випадків "дельта"-штаму, 1 людина померла, - головний санлікар Кузін
В Україні загалом підтвердили 17 випадків інфікування штамом коронавірусу "дельта".
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Станом на сьогодні у нас виявили 17 випадків "дельта"-штаму. Велика частина з них підтверджена методом ПЛР-діагностики, а не секвенуванням. Учора один хворий помер, у нього були супутні захворювання", - розповів чиновник.
За словами Кузіна, випадки підтверджені в Києві, Закарпатській та Львівській областях. Більшість хворих подорожували до РФ або інших країн.
Кузін зазначив, що штам "дельта" в Україні виявляють шляхом ПЛР-діагностики та секвенування.
"ВООЗ у рамках гуманітарної допомоги передала Україні 2 тис. тест-систем для ПЛР-діагностики цього штаму. Найближчим часом вони будуть розподілені до регіонів", - сказав заступник міністра. Кузін наголосив, що секвенування проводиться в Україні, а також щотижня відправляється приблизно 150-200 зразків до референс-лабораторії ВООЗ.
Він додав, що зразки направлятимуть до лабораторії ВООЗ до кінця вересня, а потім секвенування проводитиметься на базі Центру громадського здоров'я, який зможе обробляти майже 400 зразків на тиждень.
Крім цього, заступник міністра зазначив, що у хворих штамом "дельта" попередньо в 2,6 раза зростає потреба в інтенсивному медичному втручанні. Також є підвищений ризик повторного інфікування.
Кузін додав, що вакцинація захищає від тяжкого перебігу хвороби.
За словами заступника міністра, в Україні поки що немає тенденції для посилення карантинних обмежень.
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і це в Олександріївській лікарні !
а ген послідовності РНК Дельта-штаму, я так розумію, зі стелі
як і весь "геном" сарс-ков-2, штучно зліплений з фрагментів інших вірусів
Про це навіть https://censor.net/ru/user/486665 знає - https://censor.net/ua/comments/locate/3279658/01921438-5176-7377-aab7-2a0844ae8583але чомусь придурюється.