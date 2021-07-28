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Препарати від розладів поведінки і психіки, діабету й епілепсії можна буде отримати за держпрограмою "Доступні ліки", - Кабмін

Препарати від розладів поведінки і психіки, діабету й епілепсії можна буде отримати за держпрограмою

Кабінет Міністрів 28 липня ухвалив постанову про відшкодування з держбюджету лікарських засобів від низки хвороб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Постанова визначає нові процедурні механізми для запуску Національною службою здоров’я України реімбурсації лікарських засобів по програмі державних гарантій медичного обслуговування населення з 1 жовтня поточного року для лікування цукрового (препарати інсуліну) і нецукрового діабету, розладів поведінки і психіки та епілепсії. Для цього затверджується нові Порядки розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби та реімбурсації лікарських засобів", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки цьому з 1 жовтня 2021 року оператори фармринку зможуть брати участь у програмі "Доступні ліки" та отримувати відшкодування за препарати інсуліну, препарати для лікування нецукрового діабету, розладів поведінки і психіки та епілепсії.

Також з 1 жовтня пацієнти зможуть отримувати ці ж препарати у межах державної програми реімбурсації "Доступні ліки".

Читайте також: Програма "Доступні ліки" розшириться на препарати-інсуліни, - НСЗУ

Автор: 

Кабмін (14180) ліки (1338)


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Препараты от расстройств поведения и психики - антилюсин и аристофан?
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28.07.2021 19:59 Відповісти
чось одразу 73% згадав населення ................
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28.07.2021 20:17 Відповісти
Людей з розладами поведінки та психіки залишилось не так вже і багато, всого 13% з 27...
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28.07.2021 23:19 Відповісти
то з вами рахуючи чи без ?
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29.07.2021 11:10 Відповісти
Ще раз повторюю: не голосував зовсім.
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29.07.2021 21:43 Відповісти
Киве вообще по-жизни везет.
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28.07.2021 20:31 Відповісти
У чому новина?
Препарати від діабету, гіпертонічної хвороби тощо уже кілька років можна отримувати безкоштовно. А інсулін - ще з совкових часів.
Чи це ще одна нова програма "Велике фармацицтво"?
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28.07.2021 20:37 Відповісти
Не мешайте. Люди пиарятся
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28.07.2021 21:00 Відповісти
Новость в том, что собственно в статье уже написано. Психиатрические препараты есть очень дорогие. Пока лежишь в отделении, все бесплатно. Но когда выписываешься, эти препараты ты еще принимаешь год- полтора, а они бывают и дорогие. Я при выписке родственника, сразу в аптеке оставила около 1500 грн... Вот об этом статья.... Вдруг, кто не может потратить столько денег на необходимое лечение.... И походу это так, раз столько непонимающих....
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28.07.2021 22:59 Відповісти
 
 