Препарати від розладів поведінки і психіки, діабету й епілепсії можна буде отримати за держпрограмою "Доступні ліки", - Кабмін

Кабінет Міністрів 28 липня ухвалив постанову про відшкодування з держбюджету лікарських засобів від низки хвороб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Постанова визначає нові процедурні механізми для запуску Національною службою здоров’я України реімбурсації лікарських засобів по програмі державних гарантій медичного обслуговування населення з 1 жовтня поточного року для лікування цукрового (препарати інсуліну) і нецукрового діабету, розладів поведінки і психіки та епілепсії. Для цього затверджується нові Порядки розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби та реімбурсації лікарських засобів", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки цьому з 1 жовтня 2021 року оператори фармринку зможуть брати участь у програмі "Доступні ліки" та отримувати відшкодування за препарати інсуліну, препарати для лікування нецукрового діабету, розладів поведінки і психіки та епілепсії.

Також з 1 жовтня пацієнти зможуть отримувати ці ж препарати у межах державної програми реімбурсації "Доступні ліки".

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