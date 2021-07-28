УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10695 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники
2 270 5

Заступник голови міськради на Донеччині упіймався на 20% відкатах за укладення договорів, - Нацполіція. ФОТО

У Донецькій області правоохоронці затримали на хабарі заступника голови однієї з міських рад.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Заступник голови міськради на Донеччині упіймався на 20% відкатах за укладення договорів, - Нацполіція 01

20% "відкату" вимагав заступник голови від підприємця за укладання договорів на поставку товарів і підряду з виконання будівельних робіт для міської ради - майже 20 000 грн.

Під час передачі "авансу" фігуранта було затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Заступник голови міськради на Донеччині упіймався на 20% відкатах за укладення договорів, - Нацполіція 02

Хабарнику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Депутата міськради затримано на Луганщині під час одержання "відкату", - прокуратура. ФОТО

Автор: 

хабар (4748) міськрада (478) відкат (69) Нацполіція (15320) Донецька область (8932)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ябло покажите...
показати весь коментар
28.07.2021 20:28 Відповісти
своих не здаем или еще не все вытресли.
показати весь коментар
28.07.2021 20:49 Відповісти
20%? не городите ерунду. сметы в горсоветах закладиваються 200-350% чтоб забрать из них 60-70%. а Вы 20. имейте совесть, не унижайте чиновников.
показати весь коментар
28.07.2021 20:52 Відповісти
В Украинке (Киевская область) кучеродарсании на откатах наварили из городского бюджета по самым предварительным подсчетам 50-70 млн.грн. за 1,5 года. Причем вымывание денег с бюджета и скорость заключения сделок на дыбильные стройки просто была космической.
Спросите: а почему кучеродарсания не сидит? Ответ очевиден: половину занесли ментам-сбушникам за "крышу"
показати весь коментар
28.07.2021 21:12 Відповісти
 
 