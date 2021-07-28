Заступник голови міськради на Донеччині упіймався на 20% відкатах за укладення договорів, - Нацполіція. ФОТО

У Донецькій області правоохоронці затримали на хабарі заступника голови однієї з міських рад.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

20% "відкату" вимагав заступник голови від підприємця за укладання договорів на поставку товарів і підряду з виконання будівельних робіт для міської ради - майже 20 000 грн.

Під час передачі "авансу" фігуранта було затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Хабарнику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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