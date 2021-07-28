"Слуга народу" Брагар: Про те, що поліцейським, які зупинили мене, винесли догану, дізнався з новин

ДБР розслідує проти поліцейських, які зупинили нардепа "СН" Євгена Брагара, два провадження - за вимагання хабаря і перевищення повноважень.

Про це Брагар розповів виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У ДБР відкрили два провадження – за вимагання хабаря і за перевищення службових повноважень. Цих справ не закривали, наскільки мені відомо. Я ходив на допит, писав клопотання про виклик свідка. Його ще поки не опитували", - розповів Брагар.

"Слуга народу" стверджує, що про його статус народного депутата поліцейські, які зупинили його, дізналися не відразу.

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"Коли державна експертиза підтвердила відсутність наркотиків у мене в крові, а адміністративний протокол поліції було анульовано. Тоді ж поліцейські дізналися, що я – народний депутат. І то не від мене, а від мого помічника. Тому що, коли я з ними розмовляв, поводився як рядовий громадянин, який не розмахував ксивою, не був на блатних номерах", - стверджує Брагар.

Депутат вважає, що причина того, що сталося - те, що в поліції не була вибудувана чітка система контролю за діями співробітників.

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Нагадаємо, 4 липня ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Зупинили народного обранця за не підсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що поліцейські не увімкнули камеру і до них також є питання.

27 липня стало відомо, що Національна поліція оголосила догану двом патрульним поліцейським, що зупинили автомобіль нардепа "Слуги народу" Євгена Брагара, а їхнього начальника - командира роти понизила на посаді. У поліції наголошують, що покарали патрульних не тому, що вони зупинили нардепа, а тому що не увімкнули нагрудні камери.