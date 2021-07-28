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Новини
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"Слуга народу" Брагар: Про те, що поліцейським, які зупинили мене, винесли догану, дізнався з новин

ДБР розслідує проти поліцейських, які зупинили нардепа "СН" Євгена Брагара, два провадження - за вимагання хабаря і перевищення повноважень.

Про це Брагар розповів виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У ДБР відкрили два провадження – за вимагання хабаря і за перевищення службових повноважень. Цих справ не закривали, наскільки мені відомо. Я ходив на допит, писав клопотання про виклик свідка. Його ще поки не опитували", - розповів Брагар.

"Слуга народу" стверджує, що про його статус народного депутата поліцейські, які зупинили його, дізналися не відразу.

Читайте також: Поліцейським, які зупинили Брагара, оголосили догану не тому, що вони зупинили депутата, а тому, що не увімкнули камери, - патрульна поліція

"Коли державна експертиза підтвердила відсутність наркотиків у мене в крові, а адміністративний протокол поліції було анульовано. Тоді ж поліцейські дізналися, що я – народний депутат. І то не від мене, а від мого помічника. Тому що, коли я з ними розмовляв, поводився як рядовий громадянин, який не розмахував ксивою, не був на блатних номерах", - стверджує Брагар.

Депутат вважає, що причина того, що сталося - те, що в поліції не була вибудувана чітка система контролю за діями співробітників.

Також читайте: "Слуга народу" Гурін про затриманого за підозрою в нетверезому водінні колегу Брагара: Знаю Євгена, і наркотики йому абсолютно точно не потрібні

Нагадаємо, 4 липня ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Зупинили народного обранця за не підсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що поліцейські не увімкнули камеру і до них також є питання.

27 липня стало відомо, що Національна поліція оголосила догану двом патрульним поліцейським, що зупинили автомобіль нардепа "Слуги народу" Євгена Брагара, а їхнього начальника - командира роти понизила на посаді. У поліції наголошують, що покарали патрульних не тому, що вони зупинили нардепа, а тому що не увімкнули нагрудні камери.

Автор: 

Нацполіція (15320) патрульна поліція (1444) Євген Брагар (44)


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Топ коментарі
+30
этот крендель был обдолбаный , не мог базарить, вместо него какой то чёрт,
называвшийся случайным прохожим,
такая же лживая тварь , как и зеленский
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28.07.2021 20:22 Відповісти
+22
Никогда не думал что среди наркоманов такая серьёзная взаимоподдержка.
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28.07.2021 20:21 Відповісти
+21
знову десь обдовбашений валявся
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28.07.2021 20:19 Відповісти
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знову десь обдовбашений валявся
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28.07.2021 20:19 Відповісти
Наймолодший депутат , котрий ніде ще чи вже не працював -БУВ ДОВІРЕНОЮ ОСОБОЮ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТИ!!!! ЗЕЛЕНСЬКОГО В В ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ... ( у Яника був Кравчук, наприклад)
одна здогадка - надійний кур"єр? так з-за нього звілнили Авакова?
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28.07.2021 22:04 Відповісти
Никогда не думал что среди наркоманов такая серьёзная взаимоподдержка.
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28.07.2021 20:21 Відповісти
Братство нанюханных..
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28.07.2021 20:28 Відповісти
"Слуга народу" Брагар: Про те, що поліцейським, які зупинили мене, винесли догану, дізнався з новин - Цензор.НЕТ 2427
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29.07.2021 09:35 Відповісти
Партию свою в честь конопли назвали.
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28.07.2021 20:35 Відповісти
но как конспирируются... все поголовно наркоманы, а легалайз не приняли
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29.07.2021 00:53 Відповісти
Наркоша!!!
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28.07.2021 20:21 Відповісти
зє-ро...
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28.07.2021 20:22 Відповісти
этот крендель был обдолбаный , не мог базарить, вместо него какой то чёрт,
называвшийся случайным прохожим,
такая же лживая тварь , как и зеленский
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28.07.2021 20:22 Відповісти
Это видио с камер полицейских?
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28.07.2021 20:28 Відповісти
Це відео з камери помічника депутата.
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28.07.2021 20:32 Відповісти
Где можно посмотреть?
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28.07.2021 20:37 Відповісти
В мережі без обмежень.
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28.07.2021 20:40 Відповісти
То что в сети вообще не то что написано в начале диалога. Там как раз видна наглость мусоров что корчат из себя закон. А депутат абсолютно спокоен наоборот несколько нервно помощник говорил.
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28.07.2021 20:58 Відповісти
"Когда государственная экспертиза показала отсутствие наркотиков у меня в крови и административный протокол полиции был аннулирован Источник: https://censor.net/ru/n3279670

Вопрос:
А когда госэкспертиза узнала, что обдятел депутат??. Одновременно с полицейскими или заранее?
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28.07.2021 20:24 Відповісти
Канешна-канешна... А как же! Уже бегу верить... ПНХ!
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28.07.2021 20:25 Відповісти
Да какая разница, еще через пару недель суд докажет что это обдолбанные полицейские без наружных камер требовали от него признания, что он тайно участвовал в масонских собраниях ЕС и должен был ему подсыпать наркоту, но что-то пошло не так с самого начала.
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28.07.2021 20:26 Відповісти
На зекономлені гроші накупи собак, падло.
Гарна інвестиція!
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28.07.2021 20:31 Відповісти
Достали уже эти наркоманы!
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28.07.2021 20:36 Відповісти
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_d96606f6-2586-4839-958b-df669a28f071- ось його декларація про доходи й відомості в анкеті про цього агента 007 - ніщеброд з квартирою 50 відсотків з Ніною Брагар
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28.07.2021 22:16 Відповісти
Шоб ты жил на одну собаку,падло обнюханное
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28.07.2021 20:38 Відповісти
Одно не могу понять - а что, на машине "депутата" стоят какие то особые отметки, есть какой то спец.пропуск, запрещающий проверку машины и пассажиров? (Проверку, не остановку!). Обидели бедненького "слугу", на святое позарились! С-ка!
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28.07.2021 20:47 Відповісти
если полицейский не то что остановил, а только подумал остановить нардепа, его нужно расстреливать на майдане, пооказательно. а того кто говорит что президент и его офис, возможно, предатели, четвертовать. вот это, по мнению слуг народа будет правильно. они, суки мечтают, чтоб рулить так как бацька и ввп
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28.07.2021 20:48 Відповісти
А сама причина зупинки" за не подсвеченный государственный номер автомобиля" ні про що не говорить? Так зупиняють, щоб ніби перевірити на алкоголь, і заставити щофера, що спішить, дати взятку. От тому і відключили нагрудні камери. Тут не виговор потрібно давати , а гнати з поліції, а може і садити. Якби попався не депутат, то поліцейські зірвали отримали б взятку.
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28.07.2021 20:54 Відповісти
Мене теж за номер зупинили)) документи, вживали-ні, дихнете-дихну, три нулі, щасливої дороги. Про лампочку забули) на заправці поміняв
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28.07.2021 22:17 Відповісти
А, ще трубочку на згадку мені залишили. Мабуть контрольна (нєучтьонка)
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28.07.2021 22:20 Відповісти
походу чувака только совсем недавно попустило, он вернулся в реальный мир и только из новостей, узнал, чего начудил 4 июля..
вот Зеля Найвэлычниша удивится, если вот так же случайно вернётся из своей нирваны к своему ушастому лохторату..
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28.07.2021 20:55 Відповісти
"Слуга народу" Брагар: Про те, що поліцейським, які зупинили мене, винесли догану, дізнався з новин - Цензор.НЕТ 7071
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28.07.2021 21:18 Відповісти
Как интересно:дело - не расследовано.свидетель - не допрошен -а виновные -опача! уже наказаны!
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28.07.2021 21:38 Відповісти
боже яка свята людина цей Брагар . жаль на фото не видно нимба над головой . может его канонизировать ?
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28.07.2021 21:40 Відповісти
народилася ця людина невідомо від кого
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28.07.2021 21:43 Відповісти
У людини немає відомостей в пресі , в вікіпедії - НІДЕ, ніхто, НАВІТЬ ЖУРНАЛІСТИ РУБРИКИ ДОСЬЕ не знайшля інформації про його батьків та дитинство, школу... Народився закінчив КНУ ... став депутатом після того як організував групу навчання польській ЛІНГВІСТ
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28.07.2021 21:46 Відповісти
Карьера и бизнес
Согласно официальной биографии политика, до выборов он нигде не работал, только проходил стажировку в украинском парламенте, в комитете по вопросам иностранных дел
Во время президентской кампании в 2019 году Брагар был доверенным лицом Владимира Зеленского в Винницкой области. у переліку усіх слуг народ з їхніми роками праці, бізнесу т д й т п , має найкоротші відомості про себе - , не одружений, історик, був довіреною особою вови на виборах президента.... Довіреною особою Януковича був Крачук, це як приклад...
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28.07.2021 21:52 Відповісти
Теперь, при зеленом министре МВД, снова будет, как раньше: "НЕ СМЕЙ ТРОГАТЬ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА!" Этого урода брагара нужно было гнать ещё за совет продавать собак... Но где зеля замену найдёт? Это же самые лучшие кадры с лучших помоек страны...
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28.07.2021 22:18 Відповісти
Почитав новину і знову вмазався.
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28.07.2021 22:28 Відповісти
теперь этого поца будут тормозить все кому ни лень....
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28.07.2021 22:33 Відповісти
Оооо и об этом даже статью решили написать!) какая важность...
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28.07.2021 22:51 Відповісти
Гнать тебя сраной метлой из "слуг", кому ты служишь, гнида???
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28.07.2021 23:25 Відповісти
"Торговец собаками" Брагар: О том, что остановившим меня полицейским вынесли выговор, я очень рад. Забью косячек на радостях
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28.07.2021 23:52 Відповісти
Мерзкая тварь брагар будет висеть вместе з зелёным клоуном на фонаре!Слава Україні!
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29.07.2021 00:19 Відповісти
... и что это меняет ?
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29.07.2021 07:58 Відповісти
Колись було таке слово - мудак...
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29.07.2021 08:41 Відповісти
этого долбня и всех остальных слуг народа вместе с их царём надо уже вешать на столбах...
полиция с народом!
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29.07.2021 18:33 Відповісти
 
 