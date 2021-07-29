На державні органи за пів року зробили 1,5 млн кібератак. Кожна третя - з Росії
Фахівці Держспецзв’язку за перші 6 місяців поточного року заблокували 1,7 млн мережевих атак на державні органи
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ.
"За перше півріччя 2021 року команда Держспецзв'язку:
✅Заблокувала 1,7 млн мережевих атак на державні органи
✅Зафіксувала понад 50 млн підозрілих дій через систему виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти
✅Зареєструвала та опрацювала близько 100 тис. кіберінцидентів.
✅Припинила понад 400 комп'ютерних атак на державні органи. З них 26% були здійснені з використанням IP-адрес Росії", - сказано в повідомленні.
У міністерстві наголосили, що працюють над тим, щоб максимально убезпечити користувачів у цифровому світі.
Топ коментарі
+2 Andy Jumeirach
показати весь коментар28.07.2021 21:57 Відповісти Посилання
+2 5 копійок
показати весь коментар28.07.2021 22:09 Відповісти Посилання
+1 Роман Кокоровець
показати весь коментар28.07.2021 21:55 Відповісти Посилання
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из паРаши - остальные
Єдине, чим це допоможе - менше тролів з рашки стане, але не дуже. ВПН ніхто не відміняв.
2) впн гроші коштує, тому потрібно підвищувати ціну атаки для москалів, щоб вони ще більше витрачались на атаки!
3) це дуже простий і неймовірно дешевий спосіб.
4) москалі вже роками хочуть відгородитись від цілого світу і жити окремо в своєму "чебурнеті", тому Україна повинна їм в цьому допомогти і діяти на випередження, і забанити всі москальські айпі!
ВПН коштує 10 - 15 доларів. Для ботоферм це копійки. Тому, професіні тролі з рашки тут залишаться.
Але звичайний мокшанський юзер, скоріш за все, відсіється. Тут я з Вами згоден. Який його відсоток до хакерів та тролів, невідомо.