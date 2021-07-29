На державні органи за пів року зробили 1,5 млн кібератак. Кожна третя - з Росії

Фахівці Держспецзв’язку за перші 6 місяців поточного року заблокували 1,7 млн мережевих атак на державні органи

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ.

"За перше півріччя 2021 року команда Держспецзв'язку:

✅Заблокувала 1,7 млн мережевих атак на державні органи

✅Зафіксувала понад 50 млн підозрілих дій через систему виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти

✅Зареєструвала та опрацювала близько 100 тис. кіберінцидентів.

✅Припинила понад 400 комп'ютерних атак на державні органи. З них 26% були здійснені з використанням IP-адрес Росії", - сказано в повідомленні.



У міністерстві наголосили, що працюють над тим, щоб максимально убезпечити користувачів у цифровому світі.