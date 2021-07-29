УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8421 відвідувач онлайн
Новини
722 13

На державні органи за пів року зробили 1,5 млн кібератак. Кожна третя - з Росії

На державні органи за пів року зробили 1,5 млн кібератак. Кожна третя - з Росії

Фахівці Держспецзв’язку за перші 6 місяців поточного року заблокували 1,7 млн мережевих атак на державні органи

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ.

"За перше півріччя 2021 року команда Держспецзв'язку:

Заблокувала 1,7 млн мережевих атак на державні органи
Зафіксувала понад 50 млн підозрілих дій через систему виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти
Зареєструвала та опрацювала близько 100 тис. кіберінцидентів.
Припинила понад 400 комп'ютерних атак на державні органи. З них 26% були здійснені з використанням IP-адрес Росії", - сказано в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що працюють над тим, щоб максимально убезпечити користувачів у цифровому світі.

Автор: 

хакер (1364) Держспецзв’язок (362) кібербезпека (1173) Мінцифри (1217)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
каждая третья из роSSии,
из паРаши - остальные
показати весь коментар
28.07.2021 21:57 Відповісти
+2
Лапті серуть по всьому світу, а не тільки у нас.
показати весь коментар
28.07.2021 22:09 Відповісти
+1
може пора відімкнути кацапстан від інтернету ?
показати весь коментар
28.07.2021 21:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
може пора відімкнути кацапстан від інтернету ?
показати весь коментар
28.07.2021 21:55 Відповісти
каждая третья из роSSии,
из паРаши - остальные
показати весь коментар
28.07.2021 21:57 Відповісти
Лапті серуть по всьому світу, а не тільки у нас.
показати весь коментар
28.07.2021 22:09 Відповісти
Так на роботі роботу необхідно робити а не качати порно і музику з вірусами
показати весь коментар
28.07.2021 22:16 Відповісти
Подозреваю, что из моСКОВИИ как минимум 90% кибератак. Они маньяки.
показати весь коментар
28.07.2021 22:20 Відповісти
не, они плохо воспитаніе упоротые чмошники..овцы!
показати весь коментар
29.07.2021 02:00 Відповісти
жорсткий бан на абсолютно всі запити зі всіх москальських айпі адрес і третину атак, як рукою зніме! Як не здатні повністю заборонити в'їзд москалів і взагалі закрити фізичний кордон, то закрийте хоча би кібер доступ! Це простіше-простого!
показати весь коментар
29.07.2021 02:19 Відповісти
Це дурість. Хакеру взагалі до одного місця на айпі.
Єдине, чим це допоможе - менше тролів з рашки стане, але не дуже. ВПН ніхто не відміняв.
показати весь коментар
29.07.2021 09:07 Відповісти
1) в тексті прямо написано, що 26% нападів йде від москалів, тому зразу після бану суттєво впаде кількість атак.
2) впн гроші коштує, тому потрібно підвищувати ціну атаки для москалів, щоб вони ще більше витрачались на атаки!
3) це дуже простий і неймовірно дешевий спосіб.
4) москалі вже роками хочуть відгородитись від цілого світу і жити окремо в своєму "чебурнеті", тому Україна повинна їм в цьому допомогти і діяти на випередження, і забанити всі москальські айпі!
показати весь коментар
29.07.2021 09:25 Відповісти
В тексті написано, що 26% були здійснені з використанням IP-адрес Росії. Це зовсім не означає, що це були саме москалі. Ще раз, хакерам все одно на айпі.
ВПН коштує 10 - 15 доларів. Для ботоферм це копійки. Тому, професіні тролі з рашки тут залишаться.
Але звичайний мокшанський юзер, скоріш за все, відсіється. Тут я з Вами згоден. Який його відсоток до хакерів та тролів, невідомо.
показати весь коментар
29.07.2021 10:21 Відповісти
Крім того, видаючи бан на айпі, ми цього звичайного юзера з рашки зовсім позбавимо інформації саме з України. Наразі, вони можуть її отримувати. У тому числі дивитись наших блогерів типу Казанського, Соколової та інших. А ви пропонуєте просто палити відьом, щоб зупинити чуму. Ну такоє....
показати весь коментар
29.07.2021 10:25 Відповісти
А решта 74% звідки?
показати весь коментар
29.07.2021 09:04 Відповісти
І що типу зараз такі тупі хакери пішли, що навіть айпішнік не можуть підмінити?
показати весь коментар
29.07.2021 09:05 Відповісти
 
 