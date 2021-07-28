УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8490 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 351 21

Не варто йти на вакцинацію від коронавірусу людям з інфекційним захворюванням, - лікар-імунолог Донський

Не варто йти на вакцинацію від коронавірусу людям з інфекційним захворюванням, - лікар-імунолог Донський

Не рекомендується робити щеплення вакциною від коронавірусу людині, яка хворіє системною інфекційною хворобою.

Про це в ефірі програми телеканалу "Україна 24" розповів лікар-імунолог Борис Донськой, інформує Цензор.НЕТ.

"При яскравому протіканні це дійсно не рекомендується, тому що будь-який активний хворобливий стан є несприятливим для щеплення. І не стільки через те, що щеплення не подіє, а тому, що ми не будемо розуміти: цей активний стан - температура, висипання - це звичайний прояв цього стану чи наслідок щеплення", - сказав лікар.

Донськой підкреслив, що при вакцинації в разі хвороби неможливо буде визначити причину і наслідок реакції організму.

"Тому не рекомендовано, бо ми не зрозуміємо... Якщо у вас інфекційне захворювання, і у вас невелика температура, ви зробите щеплення, і вона у вас підскочить до 39 градусів - це ваша власна хвороба чи це побічна реакція на щеплення? Тому не рекомендується вакцинуватися в тому сенсі, що ми не можемо відстежити, де причина, а де наслідок", - додав Донськой.

Читайте також: Вакцинація проти COVID-19: в Україні зареєстровано менше 1% серйозних побічних явищ

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
смысл в том, что иммунный ответ на локализацию и уничтожение вируса будет быстрее, чем без вакцинации. и есть большой шанс на 5й день забыть, что такое симптомы Ковид и не войти во вторую фазу с 5го по 12 день, когда возникает и усиливается вирусная пневмония
показати весь коментар
28.07.2021 22:56 Відповісти
+3
В Израиле погнало по новой свыше 2000 в день 90% из них привитые
показати весь коментар
28.07.2021 23:03 Відповісти
+2
чето и без заблеваний стремаюсь ее делать
показати весь коментар
28.07.2021 22:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чето и без заблеваний стремаюсь ее делать
показати весь коментар
28.07.2021 22:37 Відповісти
В Израиле погнало по новой свыше 2000 в день 90% из них привитые
показати весь коментар
28.07.2021 23:03 Відповісти
И всего 1-3 смерти в день. Вакцина не спасает от заражения, но облегчает течение. Когда же до вас дойдет?
показати весь коментар
28.07.2021 23:15 Відповісти
https://www.jpost.com/breaking-news/coronavirus-in-israel-2123-test-positive-in-the-last-day-675016 Две трети тяжелых случаев приходится на привитых
показати весь коментар
29.07.2021 11:11 Відповісти
мистер очевидность

стесняюсь спросить, а если у тебя подозрение на аппендицит, то прививку можно перед операцией делать, или лучше подождать??

где ж таких и*отов понабирали?
показати весь коментар
28.07.2021 22:39 Відповісти
Смысл вакцинироваться прививками от старых штаммов?
показати весь коментар
28.07.2021 22:41 Відповісти
смысл в том, что иммунный ответ на локализацию и уничтожение вируса будет быстрее, чем без вакцинации. и есть большой шанс на 5й день забыть, что такое симптомы Ковид и не войти во вторую фазу с 5го по 12 день, когда возникает и усиливается вирусная пневмония
показати весь коментар
28.07.2021 22:56 Відповісти
тупое безмасочное (не носит маски принципиально) быдло всё равно этого не понимает...
показати весь коментар
29.07.2021 00:09 Відповісти
Угу, поэтому привитые сейчас заболевают ковид в тяжёлой форме и даже умирают (США, Израиль).
показати весь коментар
29.07.2021 10:51 Відповісти
прививка - это не волшебная палочка, но сейчас в среднем в больницах в мире из 100 смертей на 1 вакцинированного умирает 99 невакцинированных.
показати весь коментар
29.07.2021 12:15 Відповісти
Грустно, что столько тупых людей, что об этом нужно писать статью...
показати весь коментар
28.07.2021 22:49 Відповісти
Что значит тупых людей? Перед любой вакцинацией необходим осмотр где врачи это делают . У меня внука хотели вакцинировать с температурой под 38 .срок хранения вакцины заканчивался сами сказали -дочка собакой со двора гнала этих хреновых Дохтуров
показати весь коментар
28.07.2021 23:09 Відповісти
Какие-то неправильные доктора вам попались. Перед прививкой всегда проходили осмотр, и педиатр осматривала ребёнка. Единственное, что большинство вакцин покупал, чтобы не колоть индийские.
показати весь коментар
28.07.2021 23:19 Відповісти
ну таки младшей дочке \ давно уже \ аллергику вкололи ни кого не спрашивая и год её после этого лечили шрам остался на всю жизнь . а насчёт внука как раз таки и педиатр был со своим ни чего страшного . кстати перед прививкой иммунолог должен выдавать разрешение
показати весь коментар
28.07.2021 23:47 Відповісти
и да особенно мне было интересно читать бумагу которую каждый год дети приносили со школы .согласие на манту с интересной формулировкой - с общей реакцией организма согласен даже раз сходил к врачу узнать . что это за хрень дают на подпись \ при манту общей реакции организма быть не должно \ только и бормочут что они не причём это такое приходит с минздрава
показати весь коментар
29.07.2021 00:00 Відповісти
в бригаде вакцинации есть один терапевт или семейный доктор, который принимает у вакцинируемого анкету и делает опрос по анкете и по состоянию здоровья
показати весь коментар
28.07.2021 23:30 Відповісти
угу . спрашивают телефон доверенного лица которому звонить если с ног свалишься после укола
показати весь коментар
28.07.2021 23:52 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2021 00:06 Відповісти
Нужно почитать мнение месных экспертов. Кстати, а где Igor ?
показати весь коментар
28.07.2021 23:00 Відповісти
да кто про себя знает есть у него инфекция или нет? Идти в районную поликлиннику на обследование своего здоровья - денег не напасёшься!
На пример в бориспольской поликлинике "обдираловка" поставлена на поток - кабинетный врач даёт тебе клочёк бумажки с номером... ты бежишь на первый этаж где баба берёт только наличку (сдачу не отдаёт, а предлагает пополнить счёт твоего телефона или получить бумажку, что при следующей оплате нашей "бесплатной" медицины это учтётся) и уже с бумажкой, подтверждающей твою оплату ты получаешь эту мед. услугу. В кабинете травмотолога тебе просто "в лоб говорят", что , мол, ладно... не бегайте туда-сюда, а оплатите консультацию тут, на месте )))
. ИДИОТИЗМ, млять, РАБОТАЕТ НА ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ
показати весь коментар
29.07.2021 00:27 Відповісти
А ще не можна їсти жовтий сніг, курити на заправці і пхати пальці в розетку.
показати весь коментар
29.07.2021 07:00 Відповісти
 
 