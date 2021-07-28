Не варто йти на вакцинацію від коронавірусу людям з інфекційним захворюванням, - лікар-імунолог Донський
Не рекомендується робити щеплення вакциною від коронавірусу людині, яка хворіє системною інфекційною хворобою.
Про це в ефірі програми телеканалу "Україна 24" розповів лікар-імунолог Борис Донськой, інформує Цензор.НЕТ.
"При яскравому протіканні це дійсно не рекомендується, тому що будь-який активний хворобливий стан є несприятливим для щеплення. І не стільки через те, що щеплення не подіє, а тому, що ми не будемо розуміти: цей активний стан - температура, висипання - це звичайний прояв цього стану чи наслідок щеплення", - сказав лікар.
Донськой підкреслив, що при вакцинації в разі хвороби неможливо буде визначити причину і наслідок реакції організму.
"Тому не рекомендовано, бо ми не зрозуміємо... Якщо у вас інфекційне захворювання, і у вас невелика температура, ви зробите щеплення, і вона у вас підскочить до 39 градусів - це ваша власна хвороба чи це побічна реакція на щеплення? Тому не рекомендується вакцинуватися в тому сенсі, що ми не можемо відстежити, де причина, а де наслідок", - додав Донськой.
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стесняюсь спросить, а если у тебя подозрение на аппендицит, то прививку можно перед операцией делать, или лучше подождать??
где ж таких и*отов понабирали?
На пример в бориспольской поликлинике "обдираловка" поставлена на поток - кабинетный врач даёт тебе клочёк бумажки с номером... ты бежишь на первый этаж где баба берёт только наличку (сдачу не отдаёт, а предлагает пополнить счёт твоего телефона или получить бумажку, что при следующей оплате нашей "бесплатной" медицины это учтётся) и уже с бумажкой, подтверждающей твою оплату ты получаешь эту мед. услугу. В кабинете травмотолога тебе просто "в лоб говорят", что , мол, ладно... не бегайте туда-сюда, а оплатите консультацию тут, на месте )))
. ИДИОТИЗМ, млять, РАБОТАЕТ НА ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ