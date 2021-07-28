Не варто йти на вакцинацію від коронавірусу людям з інфекційним захворюванням, - лікар-імунолог Донський

Не рекомендується робити щеплення вакциною від коронавірусу людині, яка хворіє системною інфекційною хворобою.

Про це в ефірі програми телеканалу "Україна 24" розповів лікар-імунолог Борис Донськой, інформує Цензор.НЕТ.

"При яскравому протіканні це дійсно не рекомендується, тому що будь-який активний хворобливий стан є несприятливим для щеплення. І не стільки через те, що щеплення не подіє, а тому, що ми не будемо розуміти: цей активний стан - температура, висипання - це звичайний прояв цього стану чи наслідок щеплення", - сказав лікар.

Донськой підкреслив, що при вакцинації в разі хвороби неможливо буде визначити причину і наслідок реакції організму.

"Тому не рекомендовано, бо ми не зрозуміємо... Якщо у вас інфекційне захворювання, і у вас невелика температура, ви зробите щеплення, і вона у вас підскочить до 39 градусів - це ваша власна хвороба чи це побічна реакція на щеплення? Тому не рекомендується вакцинуватися в тому сенсі, що ми не можемо відстежити, де причина, а де наслідок", - додав Донськой.

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