Поруч із курортною Анталією вирують пожежі, влада Туреччини каже, що курорти поза небезпекою. ФОТО

Від пожежі постраждали понад 50 осіб, полум'я перекинулося на житлові райони.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN Turk.

Внаслідок пожежі постраждали 53 особи, повідомив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі. Пошкоджено будинки, будівлі підприємств, теплиці і сільськогосподарські угіддя, згоріли десятки гектарів лісу. Довелося евакуювати жителів 5 населених пунктів.

Для гасіння пожежі в провінцію направили літак, 19 вертольотів, 103 пожежні машини та понад 400 фахівців. Кинуті на боротьбу з вогнем сили намагаються не допустити того, щоб полум'я досягло автозаправних станцій на шосе Анталія - ​​Аланья. Поширенню пожежі зокрема сприяють вітер і низька вологість.

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Втім, курортним містам регіону пожежі не загрожують. Про це заявив мер розташованого за 60 кілометрів від палаючого району міста Анталія Мухіттін Боджек. За його словами, причиною пожеж може бути підпал.











