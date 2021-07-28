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Поруч із курортною Анталією вирують пожежі, влада Туреччини каже, що курорти поза небезпекою. ФОТО

Поруч із курортною Анталією вирують пожежі, влада Туреччини каже, що курорти поза небезпекою. ФОТО

Від пожежі постраждали понад 50 осіб, полум'я перекинулося на житлові райони.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN Turk.

Внаслідок пожежі постраждали 53 особи, повідомив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі. Пошкоджено будинки, будівлі підприємств, теплиці і сільськогосподарські угіддя, згоріли десятки гектарів лісу. Довелося евакуювати жителів 5 населених пунктів.

Для гасіння пожежі в провінцію направили літак, 19 вертольотів, 103 пожежні машини та понад 400 фахівців. Кинуті на боротьбу з вогнем сили намагаються не допустити того, щоб полум'я досягло автозаправних станцій на шосе Анталія - ​​Аланья. Поширенню пожежі зокрема сприяють вітер і низька вологість.

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Втім, курортним містам регіону пожежі не загрожують. Про це заявив мер розташованого за 60 кілометрів від палаючого району міста Анталія Мухіттін Боджек. За його словами, причиною пожеж може бути підпал.

Поруч із курортною Анталією вирують пожежі, влада Туреччини каже, що курорти поза небезпекою 01
Поруч із курортною Анталією вирують пожежі, влада Туреччини каже, що курорти поза небезпекою 02
Поруч із курортною Анталією вирують пожежі, влада Туреччини каже, що курорти поза небезпекою 03
Поруч із курортною Анталією вирують пожежі, влада Туреччини каже, що курорти поза небезпекою 04
Поруч із курортною Анталією вирують пожежі, влада Туреччини каже, що курорти поза небезпекою 05
Поруч із курортною Анталією вирують пожежі, влада Туреччини каже, що курорти поза небезпекою 06

Автор: 

пожежа (4365) Туреччина (3636)


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Топ коментарі
+9
если чё то и где то и дол го горит -
то исчите следы там кацапских копыт !
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28.07.2021 23:10 Відповісти
+5
кацапам вьезд открыли, совпадение? не думаю
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28.07.2021 23:08 Відповісти
+2
Надо помочь туркам и отправить украинский ГСЧС .
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28.07.2021 23:05 Відповісти
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Надо помочь туркам и отправить украинский ГСЧС .
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28.07.2021 23:05 Відповісти
кацапам вьезд открыли, совпадение? не думаю
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28.07.2021 23:08 Відповісти
если чё то и где то и дол го горит -
то исчите следы там кацапских копыт !
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28.07.2021 23:10 Відповісти
Даже со второй попытки не полностью понял что ты написал
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28.07.2021 23:20 Відповісти
а кто именно тебя просил чтобы ты понял?
даю тебе ещё одну попытку ...
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28.07.2021 23:23 Відповісти
шо-шо?
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28.07.2021 23:26 Відповісти
шо ты шокаешь, кацап,
шошо , в Крыму - хорошо
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28.07.2021 23:29 Відповісти
нет кац, ты не понял, пока мой член не обнял....
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29.07.2021 17:19 Відповісти
Бубочка что из Турции вернулся недавно?
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28.07.2021 23:47 Відповісти
Недогледіли таки.
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29.07.2021 00:14 Відповісти
 
 