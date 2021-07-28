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Новини Агресія Росії проти України
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Якщо Кравчук не зможе представляти Україну на засіданнях ТКГ, очолюватиме делегацію Резніков

Якщо Кравчук не зможе представляти Україну на засіданнях ТКГ, очолюватиме делегацію Резніков

Леонід Кравчук, який очолює українську делегацію в Тристоронній контактній групі, перебуває на лікарняному, після якого повернеться до керівництва.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Екстрене засідання робочої групи ТКГ з питань безпеки на постійній основі відбувається для того, щоб врегулювати ситуацію порушення режиму тиші і припинення вогню, не потрібно скликати саме Тристоронню контактну групу. Є відпрацьований механізм, цим займаються наші представники в підгрупі з безпеки. Що стосується наступного планового засідання ТКГ - це кінець серпня", - зазначив віцепрем'єр.

Це пояснюється тим, за його словами, що щороку в серпні роз'їжджаються всі представники, зокрема представники ОБСЄ.

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"Очолює українську делегацію в ТКГ Леонід Кравчук. І на сьогодні поки він перебуває на лікарняному, я не буду розкривати питання медичного і приватного характеру. Завершиться його лікарняний - і він продовжить, я сподіваюся, абсолютно точно так само керувати українською делегацією. Якщо раптом він не буде мати можливості взяти участь у засіданні, я як перший заступник голови української делегації представлятиму Україну під час тих засідань", - заявив Резніков.

Нагадаємо, Леонід Кравчук вже місяць перебуває в реанімації після операції на серці. Офіс президента поки не розглядає можливості замінити Кравчука на посаді голови української делегації в ТКГ.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+4
до сраки ваши ТКГ
готовьте байрактары
надо гнать кацапа нах
и их жополизов, тех кто с ними хочет
на камазы и домой, в паРашу, в паРашу ,
в любом виде !!!
показати весь коментар
28.07.2021 23:27 Відповісти
+4
Если честно, то и я готов за это взяться. Но не надо быть "соплежуями", мечтающими "о мире".
Для начала - решить вопрос "российского гражданства".

Сейчас главная угроза - именно "российское гражданство" ("сограждан" готова военным путём защищать путиноидная Россия). Рассмотрим гражданство "страны-агрессора". Остальных можно пока не трогать.
Конституция Украины гласит: "Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство". Ключевое понятие здесь - "право змінити громадянство".
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
Дальше читаем Закон Украины про гражданство.
Стаття 20. Втрата громадянства України
Громадянство України втрачається:
1) якщо громадянин України добровільно набув громадянства
іншої держави;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1636-12#Text
При этом, принятие гражданство РФ иностранными гражданами подразумевает принятие ПРИСЯГИ на верность России (стране агрессору, по Закону о реинтеграции Донбасса):
"Я (фамилия, имя, отчество), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь:
соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан;
исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества;
защищать свободу и независимость Российской Федерации;
быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции".
https://xn--80aagbgl5cjlpl.online/pasport-rf/prisyaga-na-grazhdanstvo-rossii-pri-poluchenii-pasporta
Исходя из этого, Президент Украины издаёт Указ об АВТОМАТИЧЕСКОМ лишении украинского гражданства тех, кто принял российское (они "реализовали" своё право на "смену" гражданства, ибо НЕВОЗМОЖНО одновременно выполнять Конституцию Украины и Конституцию РФ), направляет его в Конституционный суд. И после разъяснений Конституционного суда, Президент Украины (по подаче Минюста, совместно с МВД, СБУ, Минреинтеграции) своими Указами "пачками" лишает украинского гражданства "новограждан" РФ.
Пока речь идет только о ЛуганДонии и территории Украины (Крым - отдельно), где принятие российского гражданства ДОБРОВОЛЬНОЕ.
Но Украина оставляет право бывшим гражданам ВЕРНУТЬ украинское гражданство, отказавшись от всех иных (включая российское) гражданств.
Лишенные украинского гражданства, "новограждане" РФ имеют право ЛЕГАЛЬНО пребывать на территории Украины 90 дней. Далее они становятся нарушителями визового режима и подлежат депортации в страну своего гражданства.
Интересно, как в таком случае Путин будет "защищать сограждан" - нарушителей визового режима?
И УСЁ! Эта проблема решается просто, но нужна политическая ВОЛЯ и РЕШИМОСТЬ, а не соплежуйство и "вера в мир".
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29.07.2021 00:05 Відповісти
+2
Кравчук - лицо неофициальное, дурашка Резников - вице-премьер. Маленький шажочек Резникова, но большой шаг Украины к легитимизации бандитов. План Меркель-Путина и примкнувшего к ним Штайнмаера.
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29.07.2021 06:00 Відповісти
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Дайте ему уже крякнуть!
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28.07.2021 23:21 Відповісти
Результат один и тот же-ППР. Но не партполитработа.
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28.07.2021 23:24 Відповісти
до сраки ваши ТКГ
готовьте байрактары
надо гнать кацапа нах
и их жополизов, тех кто с ними хочет
на камазы и домой, в паРашу, в паРашу ,
в любом виде !!!
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28.07.2021 23:27 Відповісти
Довел старика Кравчука этот ТКГ до больничного .
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28.07.2021 23:33 Відповісти
Так писали же на днях, что Кравчук после операции на сердце уже месяц как в реанимации и живет за счет аппарата ИВЛ. Какая нах ТКГ???

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/26/7301781/

Первый президент Украины, а также представитель в Трехсторонний контактной группе 87-летний Леонид Кравчук после операции на сердце уже месяц находится в реанимации.
Источник: пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева, которую цитирует https://hromadske.ua/posts/stan-zdorovya-leonida-kravchuka-pogirshivsya-vin-majzhe-misyac-perebuvaye-v-reanimaciyi-pislya-operaciyi-na-serci hromadske
Прямая речь: "Очень медленная динамика улучшения".
Детали: По ее словам, состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции.
СМИ отмечают, что Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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28.07.2021 23:58 Відповісти
у остальных честных граждан нет денег не то что на операцию но и найти 400 - 600 гривен на лечебную капельницу нету!
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29.07.2021 00:03 Відповісти
Какое отношение ваши мысли имеют к моему посту? Лишь бы что-то написать???
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29.07.2021 10:36 Відповісти
Ваш пост имеет исключительно информационный характер не отражающий Ваше собственное отношение к данному событию и по этому я его оживила своим сарказмом.
. Если Вам не понравился мой комент - простите...
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30.07.2021 01:15 Відповісти
Если вы знаете такое слово как сарказм, но при этом не в состоянии заработать 400 грн то это не сарказм, это печалька...
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31.07.2021 21:30 Відповісти
этому старому коммунистическому деятелю вообще уже давно пора присоединится к своим соратникам и залезть к ним в котел в котором их варят адовские черти ...
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29.07.2021 00:00 Відповісти
До свого бога Лєніна
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29.07.2021 08:53 Відповісти
да... его первого черти Ада запхали в кипящий котёл с надписью "коммунисты".
- С тех пор прошло почти столетие как он принимает в "свой котёл" колонны новых соратников ...
Сталин, в его котле,
следит за порядком и присекает любое инакомыслие варящихся соратников...
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30.07.2021 01:37 Відповісти
Если честно, то и я готов за это взяться. Но не надо быть "соплежуями", мечтающими "о мире".
Для начала - решить вопрос "российского гражданства".

Сейчас главная угроза - именно "российское гражданство" ("сограждан" готова военным путём защищать путиноидная Россия). Рассмотрим гражданство "страны-агрессора". Остальных можно пока не трогать.
Конституция Украины гласит: "Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство". Ключевое понятие здесь - "право змінити громадянство".
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
Дальше читаем Закон Украины про гражданство.
Стаття 20. Втрата громадянства України
Громадянство України втрачається:
1) якщо громадянин України добровільно набув громадянства
іншої держави;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1636-12#Text
При этом, принятие гражданство РФ иностранными гражданами подразумевает принятие ПРИСЯГИ на верность России (стране агрессору, по Закону о реинтеграции Донбасса):
"Я (фамилия, имя, отчество), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь:
соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан;
исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества;
защищать свободу и независимость Российской Федерации;
быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции".
https://xn--80aagbgl5cjlpl.online/pasport-rf/prisyaga-na-grazhdanstvo-rossii-pri-poluchenii-pasporta
Исходя из этого, Президент Украины издаёт Указ об АВТОМАТИЧЕСКОМ лишении украинского гражданства тех, кто принял российское (они "реализовали" своё право на "смену" гражданства, ибо НЕВОЗМОЖНО одновременно выполнять Конституцию Украины и Конституцию РФ), направляет его в Конституционный суд. И после разъяснений Конституционного суда, Президент Украины (по подаче Минюста, совместно с МВД, СБУ, Минреинтеграции) своими Указами "пачками" лишает украинского гражданства "новограждан" РФ.
Пока речь идет только о ЛуганДонии и территории Украины (Крым - отдельно), где принятие российского гражданства ДОБРОВОЛЬНОЕ.
Но Украина оставляет право бывшим гражданам ВЕРНУТЬ украинское гражданство, отказавшись от всех иных (включая российское) гражданств.
Лишенные украинского гражданства, "новограждане" РФ имеют право ЛЕГАЛЬНО пребывать на территории Украины 90 дней. Далее они становятся нарушителями визового режима и подлежат депортации в страну своего гражданства.
Интересно, как в таком случае Путин будет "защищать сограждан" - нарушителей визового режима?
И УСЁ! Эта проблема решается просто, но нужна политическая ВОЛЯ и РЕШИМОСТЬ, а не соплежуйство и "вера в мир".
показати весь коментар
29.07.2021 00:05 Відповісти
употребляемый в мировой политике ИНИЦИАЛ х.у.*.л.о. кратко всё объясняет...
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01.08.2021 02:20 Відповісти
а чому ЧУЧМУ звільнили від ТКГ? Під будапештським меморандумом стоїть підпис ЧУЧМИ, то він хай і їздить і відстоює територіальну цілісність, якщо здав ядерну зброю!
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29.07.2021 02:10 Відповісти
Тому, що Фокін його замінив. І у Фокіна є онука.гарна така дівчина
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29.07.2021 08:54 Відповісти
Лежать в реанимации месяц с плохой динамикой и быть на больничном - несколько разные вещи!
Но господину первому заместителю ТКГ это, видимо, невдомек!
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29.07.2021 05:41 Відповісти
Или он просто страдает диким оптимизмом!
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29.07.2021 05:41 Відповісти
Кравчук - лицо неофициальное, дурашка Резников - вице-премьер. Маленький шажочек Резникова, но большой шаг Украины к легитимизации бандитов. План Меркель-Путина и примкнувшего к ним Штайнмаера.
показати весь коментар
29.07.2021 06:00 Відповісти
А может пора "Кравчучку" из гранита заказывать?
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29.07.2021 07:03 Відповісти
Краще з гівна
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29.07.2021 08:55 Відповісти
А я би запропонував Сетненка !
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29.07.2021 07:04 Відповісти
Да, пришёл уже ****** этому ворюге и бездарному президенту Кравчуку!! Разоружил Украину до нуля и Наворовал себе на маленьку хатыньку в Швейцарии и хватит!!Сиди дома на горшке!!
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29.07.2021 14:45 Відповісти
 
 