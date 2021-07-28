Якщо Кравчук не зможе представляти Україну на засіданнях ТКГ, очолюватиме делегацію Резніков

Леонід Кравчук, який очолює українську делегацію в Тристоронній контактній групі, перебуває на лікарняному, після якого повернеться до керівництва.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Екстрене засідання робочої групи ТКГ з питань безпеки на постійній основі відбувається для того, щоб врегулювати ситуацію порушення режиму тиші і припинення вогню, не потрібно скликати саме Тристоронню контактну групу. Є відпрацьований механізм, цим займаються наші представники в підгрупі з безпеки. Що стосується наступного планового засідання ТКГ - це кінець серпня", - зазначив віцепрем'єр.

Це пояснюється тим, за його словами, що щороку в серпні роз'їжджаються всі представники, зокрема представники ОБСЄ.

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"Очолює українську делегацію в ТКГ Леонід Кравчук. І на сьогодні поки він перебуває на лікарняному, я не буду розкривати питання медичного і приватного характеру. Завершиться його лікарняний - і він продовжить, я сподіваюся, абсолютно точно так само керувати українською делегацією. Якщо раптом він не буде мати можливості взяти участь у засіданні, я як перший заступник голови української делегації представлятиму Україну під час тих засідань", - заявив Резніков.

Нагадаємо, Леонід Кравчук вже місяць перебуває в реанімації після операції на серці. Офіс президента поки не розглядає можливості замінити Кравчука на посаді голови української делегації в ТКГ.