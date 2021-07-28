Якщо Кравчук не зможе представляти Україну на засіданнях ТКГ, очолюватиме делегацію Резніков
Леонід Кравчук, який очолює українську делегацію в Тристоронній контактній групі, перебуває на лікарняному, після якого повернеться до керівництва.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Екстрене засідання робочої групи ТКГ з питань безпеки на постійній основі відбувається для того, щоб врегулювати ситуацію порушення режиму тиші і припинення вогню, не потрібно скликати саме Тристоронню контактну групу. Є відпрацьований механізм, цим займаються наші представники в підгрупі з безпеки. Що стосується наступного планового засідання ТКГ - це кінець серпня", - зазначив віцепрем'єр.
Це пояснюється тим, за його словами, що щороку в серпні роз'їжджаються всі представники, зокрема представники ОБСЄ.
"Очолює українську делегацію в ТКГ Леонід Кравчук. І на сьогодні поки він перебуває на лікарняному, я не буду розкривати питання медичного і приватного характеру. Завершиться його лікарняний - і він продовжить, я сподіваюся, абсолютно точно так само керувати українською делегацією. Якщо раптом він не буде мати можливості взяти участь у засіданні, я як перший заступник голови української делегації представлятиму Україну під час тих засідань", - заявив Резніков.
Нагадаємо, Леонід Кравчук вже місяць перебуває в реанімації після операції на серці. Офіс президента поки не розглядає можливості замінити Кравчука на посаді голови української делегації в ТКГ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
готовьте байрактары
надо гнать кацапа нах
и их жополизов, тех кто с ними хочет
на камазы и домой, в паРашу, в паРашу ,
в любом виде !!!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/26/7301781/
Первый президент Украины, а также представитель в Трехсторонний контактной группе 87-летний Леонид Кравчук после операции на сердце уже месяц находится в реанимации.
Источник: пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева, которую цитирует https://hromadske.ua/posts/stan-zdorovya-leonida-kravchuka-pogirshivsya-vin-majzhe-misyac-perebuvaye-v-reanimaciyi-pislya-operaciyi-na-serci hromadske
Прямая речь: "Очень медленная динамика улучшения".
Детали: По ее словам, состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции.
СМИ отмечают, что Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
. Если Вам не понравился мой комент - простите...
- С тех пор прошло почти столетие как он принимает в "свой котёл" колонны новых соратников ...
Сталин, в его котле,
следит за порядком и присекает любое инакомыслие варящихся соратников...
Для начала - решить вопрос "российского гражданства".
Сейчас главная угроза - именно "российское гражданство" ("сограждан" готова военным путём защищать путиноидная Россия). Рассмотрим гражданство "страны-агрессора". Остальных можно пока не трогать.
Конституция Украины гласит: "Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство". Ключевое понятие здесь - "право змінити громадянство".
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
Дальше читаем Закон Украины про гражданство.
Стаття 20. Втрата громадянства України
Громадянство України втрачається:
1) якщо громадянин України добровільно набув громадянства
іншої держави;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1636-12#Text
При этом, принятие гражданство РФ иностранными гражданами подразумевает принятие ПРИСЯГИ на верность России (стране агрессору, по Закону о реинтеграции Донбасса):
"Я (фамилия, имя, отчество), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь:
соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан;
исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества;
защищать свободу и независимость Российской Федерации;
быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции".
https://xn--80aagbgl5cjlpl.online/pasport-rf/prisyaga-na-grazhdanstvo-rossii-pri-poluchenii-pasporta
Исходя из этого, Президент Украины издаёт Указ об АВТОМАТИЧЕСКОМ лишении украинского гражданства тех, кто принял российское (они "реализовали" своё право на "смену" гражданства, ибо НЕВОЗМОЖНО одновременно выполнять Конституцию Украины и Конституцию РФ), направляет его в Конституционный суд. И после разъяснений Конституционного суда, Президент Украины (по подаче Минюста, совместно с МВД, СБУ, Минреинтеграции) своими Указами "пачками" лишает украинского гражданства "новограждан" РФ.
Пока речь идет только о ЛуганДонии и территории Украины (Крым - отдельно), где принятие российского гражданства ДОБРОВОЛЬНОЕ.
Но Украина оставляет право бывшим гражданам ВЕРНУТЬ украинское гражданство, отказавшись от всех иных (включая российское) гражданств.
Лишенные украинского гражданства, "новограждане" РФ имеют право ЛЕГАЛЬНО пребывать на территории Украины 90 дней. Далее они становятся нарушителями визового режима и подлежат депортации в страну своего гражданства.
Интересно, как в таком случае Путин будет "защищать сограждан" - нарушителей визового режима?
И УСЁ! Эта проблема решается просто, но нужна политическая ВОЛЯ и РЕШИМОСТЬ, а не соплежуйство и "вера в мир".
Но господину первому заместителю ТКГ это, видимо, невдомек!