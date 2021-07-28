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Якби Україна зберегла ядерний потенціал, ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, - "слуга народу" Арахамія

Якби Україна зберегла ядерний потенціал, ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, -

Україна зробила "фатальну помилку", підписавши Будапештський меморандум, за умови збереження ядерного потенціалу Україна могла б "шантажувати весь світ" .

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, якими були основні стратегічні помилки кожного президента України, Арахамія відповів:

"У Кравчука, мені здається, фатальна помилка - позбутися ядерної зброї після підписання нічого не значущого меморандуму. У принципі, ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати. Якби ми були ядерною державою, з нами б усі розмовляли б інакше, домовлялися б по-іншому. Якщо навіть на це йти, то йти треба було зовсім інакше".

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При цьому "слуга народу" зізнався, що не знає обставин підписання меморандуму.

"Зараз нам легко міркувати, через стільки років... Але, мені здається, в той час потрібно було проявити наполегливість і хоча б інші документи (підписувати - ред.). Навіть якщо б не могли обслуговувати (ядерне озброєння - ред.), ми могли б скоротитися, але все одно залишити ядерний потенціал. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах", - підкреслив нардеп.

"Росія офіційно відмовилася від свого підпису, вони заявили, що Будапештський меморандум виконувати не будуть... Я не чув, щоб президент США, хоч один, хоча б нагадав, що був такий меморандум, і там стоїть підпис президента США. Зараз цей меморандум виконує тільки Україна", - зазначив Арахамія.

Автор: 

Будапештська угода (127) ядерна зброя (1196) Арахамія Давид (1107)


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Топ коментарі
+72
Перелякана мавпочка шантажист, ітіть калатіть.
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28.07.2021 23:36 Відповісти
+43
дурень думкой багатіє партия олтгрофренов
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28.07.2021 23:36 Відповісти
+38
Если бы Украина сохранила ядерный потенциал, мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 3089
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28.07.2021 23:45 Відповісти
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от не дав Бог цій зеленій жабі-арахавії хвоста, вона б усю траву витовкла
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29.07.2021 12:27 Відповісти
Якби Україна зберегла ядерний потенціал, ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 7508
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29.07.2021 12:30 Відповісти
А какие именно страны имеют ядерное оружия и шантажируя весь мир получают деньги на обслуживание этого оружия? Что это за бред?
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29.07.2021 12:43 Відповісти
Пока наши патриоты у штурвала великой Украины вам нечего бояться, хлопчики, мы всё порешаем чик-чак
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29.07.2021 12:46 Відповісти
Боже, бережи Україну від арагнід, зебілів та іншої тупорилої нечисті..
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29.07.2021 12:47 Відповісти
тобі.дибілу ще кнопку від ядерного потенціалу...хіба що канцелярську...під жопу
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29.07.2021 12:51 Відповісти
Верхняя Вольта с ракетами.
Вот по-этому ЯО и передали стране наследнице СССР. Американцам и так проблем хватало
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29.07.2021 12:59 Відповісти
Небритая обезьяна, что то рассуждает о ядерном оружии..
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29.07.2021 13:09 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZVsn5lu3QVJk_I5Gy1eFw6smPrqyWmGpXXbS9a57C6O8Cr2E6qKxmq2f_nPzsRzeD_ctCPKtXKaorjYFeY_inKWsO1GSm-Ncb7sqFCuml8FkWfKcXl1WqUx6gQmkRGIqf0&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1394993584206276?__cft__[0]=AZVsn5lu3QVJk_I5Gy1eFw6smPrqyWmGpXXbS9a57C6O8Cr2E6qKxmq2f_nPzsRzeD_ctCPKtXKaorjYFeY_inKWsO1GSm-Ncb7sqFCuml8FkWfKcXl1WqUx6gQmkRGIqf0&__tn__=%2CO%2CP-R 12 ч. ·

Опыт китайской компартии Давид уже проскочил и сразу отправился перенимать опыт компартии Северной Кореи.

Какой пздс!
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29.07.2021 13:11 Відповісти
Поверніться до Будапештського меморандуму! Робіть щось в даному напрямку. Залучіть фахівців- професіоналів, які володіють даним питанням. Розпочніть консультації з країнами, які будуть нам допомагати - США, Великобританія для початку... Прикро за державу через недоумків при владі
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29.07.2021 13:15 Відповісти
Украина должна вернуть ядерный статус. Потому что условия защиты Украины не выполненные! Украинские территории захватила Россия. Было бы ядерное оружие, то никто бы на Украину не напал. Еще нужно усиливать защиту Украине при помощи спецслужб и правоохранительных органов, чтобы вылавливали агентуру врага и в госаппарате и сажали всех инакомыслящих, кто против Украины. Нужно железную страну иметь и в этих рамках причем должна быть абсолютная свобода для нормальных граждан. Чтобы никто не мог устроить то, что РФ со своей агентурой устроили в Крыму и на Донбассе и в Киеве тоже антимайдан РФ организовала при помощи своего агента - Ахметова, и в Одессе агенты кремля - партия регионов и коммунисты устроили дебош. И Российскую Церковь в Украине тоже нужно гахнуть! Ибо агенты в рясах управляют массами верующих и направляют их на задания против Украины. Это все сделано Россией для дестабилизации Украины. Это все должно быть подчищено в ноль! У Украины есть своя церковь православная и она должна верующих учить этике и морали к любви к своему государству - Украине! И РФ заслала Новинского смотрящим за русской церковью и его должны арестовать и скупает он еще Украинские предприятия и ресурсы и предприятия разваливает и грабит ресурсы и его должны посадить с таким же русским агентом - Ахметовым. Они финансируют подпольно в Украине - анти-Украинские движения.
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29.07.2021 13:19 Відповісти
А еще хорошо потушить солнце и устроить пляски с факелами. Будет очень весело! Только кто же это всё сделает?
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30.07.2021 00:45 Відповісти
хто ще буде підтримувати оцю зашкварену брехливу зебільну владу прислуг уродів?
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29.07.2021 13:28 Відповісти
Клинический идиот.Потому нам все меньше и меньше доверия...к власти пришла команда клоунов.
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29.07.2021 13:29 Відповісти
"Украина совершила "фатальную ошибку""

Это не Украина совершила ошибку, а её правители, которые оказались тупыми сельскими долбодятлами.
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29.07.2021 13:34 Відповісти
хм. практически накануне визита преЗЕдента в сша арахамия "понес пургу" - "простое совпадение, не думаю"
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29.07.2021 13:36 Відповісти
смените дилера увеличьте дозу, сделайте с этими идиотами что то...........
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29.07.2021 13:40 Відповісти
если б да ка бы в роте выросли грибы, в 1991 надо было думать головой, а не тем на чем сидеть
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29.07.2021 13:58 Відповісти
Шо їм так нейметься з КНДР та Іраном. Дуже заздрять.
А правда в тому, що ці ***** у керма нічого крім красти не вміють, а красти у народу вже тупо нема чого, ну так щоб і далі прібарахліться. То от і мріють що красти будуть ще і у інших.
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29.07.2021 14:11 Відповісти
https://babel.ua/ru/texts/21114-yadernyy-arsenal-kotoryy-mog-unichtozhit-mir-10-raz-thebabel-publikuet-unikalnye-foto-likvidacii-yadernyh-raket-ukrainy-1993-1996-godov

А как же Израиль , Пакистан, Индия, Сев. Корея,Китай имеют ЯО без всяких Договоров о
не распространении.....

В данной ситуации в Мире Украина просто обязана восстановить свой ядерный статус ,
хотя бы тактическим ЯО. И , что такое 1 млд долларов кредита .
Али гарх их имеет за один ( Карл) месяц .
Якби Україна зберегла ядерний потенціал, ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3430
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29.07.2021 21:16 Відповісти
Ну смысл в этих, казалось бы, дебильных словах - есть.
Смотрим на расейку. Она ведь шантажирует ЯО всех. И именно из-за этого её и не щимят до конца...
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29.07.2021 14:26 Відповісти
Её щимят как раз до конца.
Только медленно, чтобы было незаметно.
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29.07.2021 14:52 Відповісти
Так вот они это щимление и не замечают особо...
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29.07.2021 15:14 Відповісти
Ага, только вопят/скулят о снятии санкций.
Сколько проектов зависло без западных технологий.
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29.07.2021 17:52 Відповісти
Це не ,,казалось бы", а справді дебільні. Дурний дурне і городить. Україну в такоиу випадку швидко привели б до тями, та й ,,Україна не Росія", а українці не росіяни
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29.07.2021 21:06 Відповісти
Якби Україна зберегла ядерний потенціал, ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 7405
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29.07.2021 21:17 Відповісти
Арахамии поручили быть Жириновским местного разлива - под видом дуркования
обкатывать различные вбросы.
Всё копируют у кремля.
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29.07.2021 14:56 Відповісти
Ох. И. Дебил....
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29.07.2021 15:38 Відповісти
абхазская макака
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29.07.2021 16:52 Відповісти
на месте Володи Зеленского я бы выбросил эту Арахамию кебенематери
но Володя меня не слышит - и потому я буду голосовать против него
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29.07.2021 16:57 Відповісти
Суки зеленомордые, читайте!!!!
"28.07.21. Заметка от СМИ.

"Якби Україна зберегла ядерний потенціал, ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3579Якби Україна зберегла ядерний потенціал, ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3579 Двух украинских шпионов осудили в Ростове-на-Дону за контрабанду деталей к С-300 для "Укроборонпрома" - россиянину Денису Лобову дали 9 лет и 6 месяцев, гражданину Армении Арарату Хачатрян 10 лет и 5 месяцев. По информации ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. "Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - сообщили в ФСБ. В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным."
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29.07.2021 17:09 Відповісти
Нормально так. Это чтобы ни у кого и желания не возникло продавать нам кацапские запчасти для поддержания нашей обороноспособности. А самое интересное, что с 2019 года у нас это выдается за перемогу. Наши клоуны помогают кацапам нас разоружать и радуются: только за последний год несколько раз слышал о том, что пограничники задержали "контрабанду" из паРаши. Ну а с клистронами там еще и ГБР помогало.
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30.07.2021 10:41 Відповісти
Вот что значит отсутствие мозгов ,несет всякую околесицу .
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29.07.2021 17:54 Відповісти
Вот что значит отсутствие мозгов ,несет всякую околесицу .
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29.07.2021 17:56 Відповісти
а так слугам народа только и остаётся, что шантажировать свой же народ, украинцев
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29.07.2021 18:12 Відповісти
Якби Україна зберегла ядерний потенціал, ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 357.
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29.07.2021 18:14 Відповісти
Так,так,молодець:як зробити армію сильною-нах,як підняти економіку-нах,діючі і справедливі Закони-та ну,-нах,покарати злодіїв-можем ще добавить,перестати брехати-та ну-нах.....а от як шантажувати -знають.....ото влада бєні-песиголовця-всім горе!
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29.07.2021 18:22 Відповісти
Ара расхорохорился! Когда же его наконец-то посадят или в тюрьму, или в дурдом или в зоопарк вместо макаки?!
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29.07.2021 18:25 Відповісти
Менталитет малороса! Какой позор. Какой он все же полудурок.... Боги!
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29.07.2021 18:27 Відповісти
Умный собирает вокруг себя только умных, полудурок собирает вокруг себя только полудурков. Закон человеческой природы.
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30.07.2021 14:23 Відповісти
Для Арахамії без понтов:
https://www.youtube.com/watch?v=c-v6990Hf8Q
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31.07.2021 09:42 Відповісти
Пан Арахамія, ти шо п' яний, або ти шо палиш?
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26.12.2021 18:09 Відповісти
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