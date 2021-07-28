Якби Україна зберегла ядерний потенціал, ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, - "слуга народу" Арахамія
Україна зробила "фатальну помилку", підписавши Будапештський меморандум, за умови збереження ядерного потенціалу Україна могла б "шантажувати весь світ" .
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
На запитання, якими були основні стратегічні помилки кожного президента України, Арахамія відповів:
"У Кравчука, мені здається, фатальна помилка - позбутися ядерної зброї після підписання нічого не значущого меморандуму. У принципі, ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати. Якби ми були ядерною державою, з нами б усі розмовляли б інакше, домовлялися б по-іншому. Якщо навіть на це йти, то йти треба було зовсім інакше".
При цьому "слуга народу" зізнався, що не знає обставин підписання меморандуму.
"Зараз нам легко міркувати, через стільки років... Але, мені здається, в той час потрібно було проявити наполегливість і хоча б інші документи (підписувати - ред.). Навіть якщо б не могли обслуговувати (ядерне озброєння - ред.), ми могли б скоротитися, але все одно залишити ядерний потенціал. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах", - підкреслив нардеп.
"Росія офіційно відмовилася від свого підпису, вони заявили, що Будапештський меморандум виконувати не будуть... Я не чув, щоб президент США, хоч один, хоча б нагадав, що був такий меморандум, і там стоїть підпис президента США. Зараз цей меморандум виконує тільки Україна", - зазначив Арахамія.
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Вот по-этому ЯО и передали стране наследнице СССР. Американцам и так проблем хватало
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1394993584206276?__cft__[0]=AZVsn5lu3QVJk_I5Gy1eFw6smPrqyWmGpXXbS9a57C6O8Cr2E6qKxmq2f_nPzsRzeD_ctCPKtXKaorjYFeY_inKWsO1GSm-Ncb7sqFCuml8FkWfKcXl1WqUx6gQmkRGIqf0&__tn__=%2CO%2CP-R 12 ч. ·
Опыт китайской компартии Давид уже проскочил и сразу отправился перенимать опыт компартии Северной Кореи.
Какой пздс!
Это не Украина совершила ошибку, а её правители, которые оказались тупыми сельскими долбодятлами.
А правда в тому, що ці ***** у керма нічого крім красти не вміють, а красти у народу вже тупо нема чого, ну так щоб і далі прібарахліться. То от і мріють що красти будуть ще і у інших.
А как же Израиль , Пакистан, Индия, Сев. Корея,Китай имеют ЯО без всяких Договоров о
не распространении.....
В данной ситуации в Мире Украина просто обязана восстановить свой ядерный статус ,
хотя бы тактическим ЯО. И , что такое 1 млд долларов кредита .
Али гарх их имеет за один ( Карл) месяц .
Смотрим на расейку. Она ведь шантажирует ЯО всех. И именно из-за этого её и не щимят до конца...
Только медленно, чтобы было незаметно.
Сколько проектов зависло без западных технологий.
обкатывать различные вбросы.
Всё копируют у кремля.
но Володя меня не слышит - и потому я буду голосовать против него
"28.07.21. Заметка от СМИ.
" Двух украинских шпионов осудили в Ростове-на-Дону за контрабанду деталей к С-300 для "Укроборонпрома" - россиянину Денису Лобову дали 9 лет и 6 месяцев, гражданину Армении Арарату Хачатрян 10 лет и 5 месяцев. По информации ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. "Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - сообщили в ФСБ. В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным."
https://www.youtube.com/watch?v=c-v6990Hf8Q