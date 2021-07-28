Якби Україна зберегла ядерний потенціал, ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, - "слуга народу" Арахамія

Україна зробила "фатальну помилку", підписавши Будапештський меморандум, за умови збереження ядерного потенціалу Україна могла б "шантажувати весь світ" .

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, якими були основні стратегічні помилки кожного президента України, Арахамія відповів:

"У Кравчука, мені здається, фатальна помилка - позбутися ядерної зброї після підписання нічого не значущого меморандуму. У принципі, ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати. Якби ми були ядерною державою, з нами б усі розмовляли б інакше, домовлялися б по-іншому. Якщо навіть на це йти, то йти треба було зовсім інакше".

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При цьому "слуга народу" зізнався, що не знає обставин підписання меморандуму.

"Зараз нам легко міркувати, через стільки років... Але, мені здається, в той час потрібно було проявити наполегливість і хоча б інші документи (підписувати - ред.). Навіть якщо б не могли обслуговувати (ядерне озброєння - ред.), ми могли б скоротитися, але все одно залишити ядерний потенціал. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах", - підкреслив нардеп.

"Росія офіційно відмовилася від свого підпису, вони заявили, що Будапештський меморандум виконувати не будуть... Я не чув, щоб президент США, хоч один, хоча б нагадав, що був такий меморандум, і там стоїть підпис президента США. Зараз цей меморандум виконує тільки Україна", - зазначив Арахамія.