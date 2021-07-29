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Померлий від "Дельти" українець був лікарем і не виїжджав за кордон, - Кузін
Померлий вчора від штаму коронавірусу "Дельта" українець був лікарем і не виїжджав за кордон останнім часом.
Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Вчора один із хворих, який мав підтверджений діагноз - коронавірусна хвороба, викликана штамом "Дельта", він був підтверджений методом ПЛР, - на жаль, помер. Він мав супутні захворювання", - сказав Кузін.
Він уточнив, що померлий за фахом - лікар.
"Це чоловік. І він не мав досвіду подорожі за кордон впродовж останніх кількох місяців. Це факт інфікування саме на території України. Або під час виконання службових обов’язків, або в домашніх умовах", - повідомив головний санітарний лікар України.
Топ коментарі
+10 Cheba AtWork
показати весь коментар29.07.2021 01:45 Відповісти Посилання
+9 Cheba AtWork
показати весь коментар29.07.2021 03:44 Відповісти Посилання
+8 Дмитрий Чепур
показати весь коментар29.07.2021 07:20 Відповісти Посилання
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(что б ты сдохла, ***** Супрун вместе со своим тогдашним начальником!)
Но если без сарказма, то за любую работу надо платить, в том числе за анализ ДНК вируса. А этот процесс требует и оборудования недешевого, и реагентов, и Киву делать анализ не поставишь, хоть он и кандидат наук. Поэтому либо вы платите за анализ сами, либо их оплачивает государство. Других вариантов вроде нет. Если у вас проблемы с государством, вспомните, за кого вы проголосовали на прошлых выборах, и попробуйте именно им, тем, кого вы выбрали, рассказать об своих проблемах.
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Ой, как будто до прошлых выборов всё было бесплатно. А до позапрошлых ещё бесплатнее.
А ответ на твой последний вопрос - "Україна - понад усе!". Я всё сказал.
Я не защищаю Супрун, но она делала чётко то, что ей сказали сверху. Чётко по "программе партии". И большую часть времени была вообще "и.о.", т.е. по факту никем. И брали её на эту должность в качестве козла отпущения. Чтобы потом тут на неё и писали такие опусы. А то, что там, наверху, никто ничего не знал о её деятельности - так фантастика у нас на втором этаже.
Когда нынешние пожилые граждане тогда работали на государство им чётко обещали "бесплатную медицину" отбирая у них часть заработанного на неё в будущем. Они свою страховку оплатили ещё тогда когда работали! это тоже самое что Вы купив билет на поезд в харьков лицезреете в своём купе кондуктора заставляющего Вас оплатить проезд повторно купив у него билет за проезд...
и в хате, что с краю стоит )))
"проблемы в инертности и тупизме граждан Украины...
и в хате, что с краю стоит )))" - ошибаетесь - не граждан, а населения Украины. Серо-зеленое среднестатистическое стадо неспособно мыслить на перспективу. Выбор меж варравой и Христом за два тысячелетия не изменился. Желаю молодым докторам найти себя вне Украины, пока железный занавес не опустился...
Когда вирус поселяется в животном, они часто уживаются друг с другом, то есть животное не убивает вирус, и вирус не убивает животное. Но когда человек прикасается к инфицированным животным, вирус каким-то образом переходит на человека и может стать для него смертельным.
Тем более, что "вопроса о ДНК" никакого и не было, поэтому ответить на вопрос, который не прозвучал, я не мог никак.
А то тут в коментариях прямо выездной съезд вирусологов и иммунологов собрался.
"Не поверишь, но у нас достаточно лабораторий, способных сделать анализ ДНК, причем за короткое время."
Поэтому я спросил его что он имеет ввиду. Вместо ответа какие-то обобщенные расказики и насмешки.
Напишіть Sweden і побачите.
Отже - корисна інфа з цього : інформаційним брудом Моксва навмисно сприяє поширенню ковід...
З концтабором: локдаунами, комендантською годину і рештою абсолютно драконівських заборон і обмежень.
Вот шведский (да-да, шведский) сайт по статистике коронавируса: https://c19.se/en
Смертность: 14 июля - 0, 15 -1 умерший, 16 - 2; 17 - 1; 20 - 5; 21 - 1; 27 - 4; сегодня - 1.
Нулевая смертность без карантина? Ну-ну. Может надо проверять вбросы?
При этом там вколото 6,3 млн доз вакцины на 10,2 млн населения.
Да-да, Швеция ничо не делает и там всё в порядке, конечно!
Не удаляю - чтобы другие увидели паРашные информационные вбросы и то что нужно инфу проверять...
Уважаю.
я ни за что не агитирую - просто появилась вот такая инфа - правда источники крайне ненадёжные. Но есть и
носит маски и боится наказания от ковидмафии.
Так, хотілося б відповіді і на це запитання.