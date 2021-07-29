Померлий від "Дельти" українець був лікарем і не виїжджав за кордон, - Кузін

Померлий вчора від штаму коронавірусу "Дельта" українець був лікарем і не виїжджав за кордон останнім часом.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Вчора один із хворих, який мав підтверджений діагноз - коронавірусна хвороба, викликана штамом "Дельта", він був підтверджений методом ПЛР, - на жаль, помер. Він мав супутні захворювання", - сказав Кузін.

Він уточнив, що померлий за фахом - лікар.

"Це чоловік. І він не мав досвіду подорожі за кордон впродовж останніх кількох місяців. Це факт інфікування саме на території України. Або під час виконання службових обов’язків, або в домашніх умовах", - повідомив головний санітарний лікар України.

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